El primer censo de casas disponibles en la provincia de Teruel localiza un millar en pueblos de menos de 200 vecinos

En los pueblos de menos de 200 habitantes de la provincia de Teruel hay un total de 1.016 inmuebles disponibles para la venta o el alquiler. De ellas, el 65% son viviendas completas mientras que el 26,28% constituyen pisos y el resto apartamentos o masías aisladas, entre otros. El listado lo ha elaborado la Agrupación de Entidades para el Desarrollo de la Provincia de Teruel, AEDPT, que integra a los siete grupos Leader y a la Ceoe y cuenta con el respaldo de la Diputación de Teruel. El censo se centra en los municipios con menos de 200 habitantes, aunque también se incluyen 34 localidades que superan esa cifra.

En la provincia de Teruel hay 661 casas completas disponibles para alquiler o venta y 267 pisos. En el listado también aparecen 16 apartamentos, nueve casas parciales, seis masías y cuatro casas de campo, además de una tienda antigua. El 65% de estos inmuebles están a la venta, el 33% buscan arrendatario y hay un 2% en los que los propietarios estarían dispuestos tanto a alquilarlos como a venderlos.

Analizando el estado de las viviendas, 155 están para entrar a vivir, 486 en buen estado, 3 son nuevas a estrenar y 7 han sido reformadas, lo que supone que dos de cada tres podrían ser ocupadas sin necesidad de acometer reformas, a tenor del informe.

Habitables, pero antiguas

Según el informe realizado “más de la mitad de viviendas son habitables”. Sin embargo, la mayor parte de esos domicilios no son accesibles para personas con movilidad reducida ya que, aunque están en condiciones aceptables, se trata de casas antiguas, “por lo que no disponen de accesos que faciliten la entrada a las viviendas como por ejemplo, ascensores, según la memoria realizada.

En el documento se detalla que el 56% de las casas son habitables y a ellas se suma un 5% cuya habitabilidad es parcial. Por otro lado, hay 131 casas que están para reformar o rehabilitar, otras 79 que requieren una reforma completa, 49 exigen el acondicionamiento de alguna estancia, 36 necesitan reformas parciales y otras 44 pequeñas mejoras. En ese listado también se refleja que hay 11 en estado de ruina.

La metodología del trabajo consistió en realizar un listado de los municipios que tenían un censo de menos de 200 habitantes para que, a partir de ahí, cada grupo Leader buscara las viviendas en su área de influencia e hiciera una valoración. Los doce técnicos implicados en el proyecto debían localizar las viviendas de alquiler o venta y completar una ficha común para homogeneizar la información. El informe se ha realizado a partir de un detallado trabajo de campo. Se han visitado cada uno de los municipios, hablando con los responsables municipales, con los propietarios y visitando páginas web del sector inmobiliario.

En cuanto a la propiedad de estos inmuebles recopilados, más de la mitad (60%) son de particulares, aunque también hay muchas que son de propiedad pública (24%)

Datos de 149 núcleos

En total en la provincia de Teruel hay 149 municipios con menos de 200 habitantes y de ellos se han obtenido datos de un total de 115. En cuanto al resto, desde AEDPT indican que ha habido dos que no han querido colaborar, once que no disponen de vivienda en alquiler o venta actualmente y 21 que no se han visitado por falta de tiempo. Sin embargo, concretan que a esos 115 municipios se han añadido otros 34 de más de 200 habitantes.

Según las zonas de influencia de los grupos Leader, las comarcas con más viviendas disponibles son las del Jiloca y Gallocanta, con un total de 301. Le sigue el área de influencia de Adibama, la Asociación para el Desarrollo Del Bajo Martín y Andorra Sierra de Arcos, con 204; después se sitúa Asiader, en la Sierra de Albarracín, con 156; Agujama (Gúdar-Javalambre y Maestrazgo), con 136; Omezyma (Bajo Aragón y Matarraña, que tiene 104); Adri Comunidad de Teruel, con 67 y, por último, la Oficina para el Fomento de las Cuencas Mineras (Ofycumi), con 45.

Otros de los datos que se incluyen en el informe, presentado este mismo año aunque elaborado con datos de 2022, además de la localización de las mismas, son el precio que aspira a obtener el propietario por su venta o alquiler y los datos del responsable de esa vivienda.

La Agrupación de Entidades para el Desarrollo de la Provincia de Teruel AEDPT se creó en 2019 por impulso de los siete grupos Leader que operan en el territorio y en colaboración con la Ceoe. La idea era analizar y buscar soluciones para los problemas comunes de la provincia, explica el gerente de Agujama, Enrique Asín, quien señala que desde ese primer momento han ido de la mano con la Diputación de Teruel.

Precisamente con el presidente de la institución provincial, Joaquín Juste, se reunieron este mes de diciembre para refrendar el apoyo de la institución. Y es que, como se refleja en el informe, los técnicos han detectado un gran interés en los municipios visitados por solucionar la problemática que supone comprar y, sobre todo, alquilar una vivienda en los pequeños municipios turolenses. “Se deducía interés por que las entidades públicas acompañen y respalden el fenómeno del alquiler, lo cual fomentaría que los propietarios se animaran a arrendar más sus propiedades”, dicen.

Según indican en las conclusiones, muchos ayuntamientos se ocupan de realizar listados actualizados con las casas en alquiler o venta con el objetivo final de que no baje el censo de población. Además, en casi todos los pueblos los propios consistorios cuentan con pisos y casas en alquiler que ofrecen a lugareños y nuevos pobladores. Como indican en la memoria presentada por la Agrupación de Entidades para el Desarrollo de Teruel está práctica es aconsejable en todos los municipios. Sin embargo, no todos los técnicos están de acuerdo en esta premisa puesto que, como apunta Enrique Asín, la vivienda pública municipal “no puede colmar todas las necesidades que hay”, y plantea que la solución pasa por movilizar vivienda privada.

Las vacías se deprecian antes

Otro de los aspectos que se aborda en ese informe es que las campañas de difusión realizadas hasta la fecha a través de los medios de comunicación y las redes sociales están “despertando la conciencia en los propietarios de casas que las tienen vacías porque habitan fuera”, dicen. Así, matizan que en los grupos Leader se han recibido diversas llamadas de propietarios para informarse de las ventajas de integrarse en este censo. “El lema Aquí hay vivienda, aquí hay futuro ha intentado hacer mella en el sentir clásico de no querer vender o alquilar propiedades en el pueblo”, explican desde los grupos de acción local. Así, uno de los objetivos es mostrar que tener una casa habitada es sinónimo de su mantenimiento y puesta valor, mientras que las viviendas vacías y en desuso se deprecian antes.

Entre los temas que quieren abordar destaca la realización de un ruinastro, nombre que le dan al inventario de viviendas en peligro de ruina en los municipios. Además, otro de los objetivos que se han fijado para un futuro es contactar con los propietarios cuyo objetivo es vender para incitarles también al alquiler. Buscan animarles a solicitar las ayudas de rehabilitación que hay vigentes con el fin de revalorizar el inmueble y propiciar de forma más sencilla su venta o alquiler.

Uno de los aspectos en los que pretenden incidir a través de la AEDPT es en la creación de una figura pública que centralice los alquileres en pequeños municipios y asuma riesgos o gastos para que, de esta forma, los propietarios se animen a poner sus viviendas en alquiler.

Viviendas completas, sin muchas comodidades y pocas de ellas en alquiler es lo que predomina en los pueblos

El tipo de vivienda que mayoritariamente se ha censado en el trabajo realizado por AEDPT, la Asociación de Entidades por el Desarrollo de la Provincia, es el de vivienda completa, con más de un piso. Pocas de ellas cuentan con dos de los elementos más buscados por los demandantes, que son jardín o terraza y cochera. La mayoría son casas completas, pero muchas son antiguas y, por tanto, faltas de comodidades. Otro de los puntos en común entre los municipios chequeados es que la mayoría de los inmuebles están en venta (65%), mientras que sólo el 33% se ofrecen en alquiler. Precisamente los técnicos responsables del informe inciden en que aunque hay un número elevado de viviendas disponibles por municipio, con un total de siete de media por cada uno, sólo dos de ellas están disponibles para el alquiler.

Según los técnicos que han realizado el informe, el escaso interés por arrendar las propiedades se debe a malas experiencias anteriores por parte de los propietarios, que son en su mayoría personas de edad elevada o que no viven en dicho municipio.

Otra de las cuestiones que echa para atrás a la hora de ofrecer la vivienda en alquiler es que la mayor parte de los arrendatarios son temporales debido, reza la memoria, a la falta de empleo en el medio rural y a que la mayoría de los que se ofertan son temporales. “Eso es otro de los aspectos que preocupa a los propietarios, y es que cuando conocen al inquilino, este finaliza la labor que ha ido a realizar y se va”, apuntan.

Otro de los datos que se desprende del pormenorizado informe que han elaborado es que aunque la habitabilidad de las viviendas y su estado de conservación es bueno, hay muchas de ellas que son antiguas o sufren desperfectos, principalmente derivados del abandono de las mismas. “Todo ello añadido al elevado precio que solicitan los vendedores, en ocasiones por encima del precio de mercado, y la ubicación de difícil accesibilidad al estar en los cascos históricos, hace que el mercado de compra-venta de viviendas se encuentre estancado y muchas casas estén durante largo tiempo a la venta”, especifican en el informe.