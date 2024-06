El programa de las Fiestas del Ángel 2024 ofrece más de 400 actos para turolenses y visitantes de todas las edades

Por

El programa de las Fiestas del Ángel 2024 esta en la calle desde este martes y en él se recogen las más de 400 actos festivos programados este año por el Ayuntamiento, Interpeñas, las 21 peñas vaquilleras, la empresa que gestiona la plaza de toros y diferentes asociaciones.



Como ha explicado la alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, es un programa que recoge numerosos actos que vienen celebrándose durante muchos años pero que también incluye novedades importantes incorporadas este año. “Es un programa con mucha actividades para pasárselo bien y que están pensadas para que disfruten las personas de todas las edades, porque en la vida además de trabajar también hay que disfrutar”, ha señalado.



Ha sido el concejal de Fiestas, Eduardo Suárez, quien ha explicado todas las novedades que incluye el programa festivos. Entre ellos, ha destacado la incorporación de una línea de autobuses que circulará de manera pendular las noches que haya actuación en la zona de los Planos desde la carretera Alcañiz. El horario de salida dependerá de la hora en la que comiencen los conciertos y se anunciará más adelante.



Otra de las novedades que incluye el programa de este año, es On Music Festival, doce horas ininterrumpidas de música moderna que tendrán como escenario l a Escalinata desde las 12,00 a las 0,00 horas el próximo sábado 29 de junio y en la que participarán unos 15 combos y más de un centenar de músicos para repasar la mejor música del Siglo XX en sus diferentes géneros y estilos.



Suárez ha destacado también el servicio que van a prestar tres parejas de dinamizadores comunitarios para concienciar a todos los turolenses y visitantes de vivir una vaquilla con hábitos saludables además de informar acerca de la prevención de agresiones sexistas, por primera vez en la zona de Conciertos del Palacio de Exposiciones donde el jueves 4 de julio actuará Rozalén.



Este año, la peña de los Marinos es la encargada de ponerle el pañuelo al Torico y por ese motivo ha organizado un p hoto c all en la Plaza del Torico con su emblemático barco el lunes 1 de julio a partir de las 17 horas para que todo el mundo que quiera pueda fotografiarse y tener un recuerdo de la peña los Marinos 2024.



Los más pequeños de la casa también van a tener novedades este año en la Vaquilla. El miércoles 3 de julio, a partir de las 11 horas, podrán correr por las calles del centro histórico un encierro chiky con bueyes de raza mansa y carretones con plaza de toros móvil organizado por la peña taurina El Ruedo.



Otro de los actos dirigidos a los niños será el Festival de Títeres de Teruel TotiRItiCO, que se desarrollará en dos espacios, el viernes, 28 en la plaza de la Catedral y el sábado 29 y domingo 30, en el Parque Los Fueros Ricardo Eced. Como no puedes ser de otra manera, la comparsa de Gigantes y Cabezudos recorrerá las calles del Centro Histórico el sábado 29 de junio y el jueves 04 de julio.



El miércoles 3 de julio se instalará un parque infantil en el Palacio de Exposiciones, de 11 a 14 y de 17 a 20 h y el domingo 30 de junio a las 16 horas, la plaza de San Juan acogerá un festival de guiñote para toda la familia. Actuaciones musicales

No pudo ser en 2022 y esta vez, dos años después , se espera que sea la vencida. Rozalén llega a Teruel el jueves 4 de julio como actuación estrella de las Fiestas del Ángel 2024. Actuará en la explanada junto al Palacio de Exposiciones dentro de su gira El Abrazo, con la que presenta en directo los temas de su último disco. La actuación de Rozalén tiene un precio de 30 euros si se compra la entrada anticipadamente y de 40 si se adquiere en taquilla .



El domingo 30 de junio a las 11 de la noche saltará al escenario La Misión en la explanada junto al Palacio de Exposiciones. Se trata de un gran espectáculo que combina show, música, entretenimiento con 110.000 vatios de sonido, una iluminación con 150 cabezas móviles, laser, confeti, fuegos artificiales y 300 metros cuadrados de pantallas LED que proyectan imágenes impresionantes.



El tercer plato fuerte de las actuaciones musicales esta Vaquilla viene de la mano de Loca FM con un festival de música electrónica denominado, Electronic Music Fest en el que pincharán dos de los mejores Djs de la emisora juvenil como son Santy Lafonte y Rubens. Será el martes 2 de julio a las 11:59 de la noche en el aparcamiento de los Planos.



En el festival, también actuarán otras destacadas figuras de la escena musical electrónica como son Alex-T, Lavak, y los DJs locales, Igna y Donda. Un concierto dirigido a los jóvenes y a los que les gustan las últimas tendencias de la música disco actual, con un montaje audiovisual en gran formato, y proyección en pantalla LED de las sesiones en directo de los Djs.



Tanto las actuaciones de La Misión como el Electronic Music Fest serán gratuitas para todos los públicos. Todas las actuaciones tendrán lugar en la explanada junto al Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel.



Por su parte, Interpeñas ha organizado una fiesta amenizada por la orquesta Maremagnun el viernes 28 de junio después de la traca de inicio de fiestas en la plaza del Seminario y dirigida a todos los públicos . Un conjunto con 15 artistas, espectáculo de luz, sonido y acróbatas que todos los turolenses podrán disfrutar gratuitamente, una apuesta importante para Interpeñas con la que quieren contribuir a un inicio de fiestas inolvidable, donde todo turolense sea o no peñista pueda disfrutar.



Ya el sábado 29 desde las 20:00h en el recinto de la explanada de los planos, han organizado el concierto del rapero Nadal 015. Guillermo Nadal (Valencia, 1998) ha conseguido pasar de nombre destacado de la escena underground a una de las mayores esperanzas del rap nacional, con una legión de seguidores en redes y canciones con millones de reproducciones en plataformas digitales.



Temas como Streetshark, Demons o Esquizofrenia han abonado el terreno para que Nadal015 debute con su primer álbum, Ruina y gloria. Con una voz rota única en el panorama y un manejo de las atmósferas oscuras digno de un príncipe de las tinieblas, Nadal es un talento único. Honestidad y energía desbordante, alejado del ejercicio de estilo, áspero, obsesivo y trepidante.



Nadal015 es calle, es piel y es cerebro. Es vulnerable pero golpea duro, sin descanso, más fuerte y seguido que nadie. Da vértigo pensar en lo alto que va a volar el que desde ya es uno de los grandes talentos de la escena del hip hop nacional. Acompañado de Djs de la talla de Ele Dj, F3ly, Jano, Jorge Tello y el Live Show de Marta Dance. Una programación variada y para todos los públicos que seguro tiene gran acogida entre los turolenses.



Los conciertos del Escenario Torico 2024 arrancarán el 28 de junio con la actuación del grupo BureArte a partir de las 23 horas . Nacido en Teruel y fundado por personas de reconocida trayectoria en el folklore que trabajan por la cultura tradicional desde 1975 como respuesta a la inquietud de un grupo de amigos, con amplia trayectoria en la difusión de la música popular y de raíz. No es un grupo de folklore a uso tradicional, sino también de fusión y experimental.



El sábado 29 de junio a las 22, 30 horas , la Plaza del Toorico acogerá un concierto de bandas de música. En concreto, actuarán la Agrupación Musical La Muela del Corral de Almaguer (Toledo) y la Banda de Múesica Santa Cecilia de Teruel.



El domingo 30 de junio a las 19 horas , actuación de Yo tuve un conjunto, que reunirá en el mismo escenario a bandas turolenses de los 60 y los 70. Actuarán Chakal, Oldies, Tronwel´s, Centauros y otros artistas invitados.



El lunes 1 de julio, a partir de las 22 horas , la plaza del Torico se convertirá en el epicentro del rock and roll más genuino de la mano de Juan Pablo Ordúñez, más conocido como El Pirata, icónico locutor y presentador del programa despertador El Pirata y su banda en Rock FM, emisora del grupo COPE. El martes 2 de julio , concierto del músico turolense. Vizcaíno Reyes, un músico y cantante de 19 años que desde pequeño ha estado vinculado a la música. Actualmente estudia en el Conservatorio Superior de Música y cuenta con más de 60.000 reproducciones en los videoclips publicados en su canal de YouTube. Todas sus canciones suelen tener letras muy profundas que tratan de amor y desamor. Su gran sueño es poder llegar a vivir de la música como cantante, lo que está más cerca después de que este mismo viernes 21 de Junio de 2024 estrenase su primer disco.



El miércoles 3 de julio , vuelve la “Clásica fiesta ochentera” de Los 40 Classic a la plaza del Torico. Los dj’s de Los 40 Classic, Jorge Sánchez y Juan Borrás pincharán con su estilo único los temas más aclamados de los 80 hasta los 2000 desde las 11 de la noche hasta la una. Los turolenses podrán disfrutar de un espectáculo musical de primer nivel con una fiesta que viaja por toda España y que vuelve a Teruel después del éxito cosechado el año pasado.



El jueves 4 de julio, a las 21 horas , Jadey en concierto. Una actuación que viene de la mano de Europa FM. Jadey, es un cantante zaragozano de 26 años que se ha dado a conocer entre el público gracias a sus conciertos de versiones en el paseo de la Independencia de Zaragoza. La vía pública ha sido para este joven artista el mejor escaparate y el trampolín que le ha permitido poder vivir de la música. Inicio de fiestas

El inicio de las fiestas será el viernes 28 de junio . A partir de las 19,30 horas se celebrará el LXIII Certamen Internacional de Poesía Amantes de Teruel, un acto en el que también intervendrá Manuel Bellido Aspas, mantenedor de las fiestas de este año. Este t urolense nacido en Teruel un 22 de agosto de 1962 es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón desde el 6 de octubre de 2014.



La traca inicio de fiestas se encenderá ese viernes a las 22,30 horas en la plaza San Juan. También se ha programado una traca infantil de inicio de fiestas el mismo día a las 19:00 h en la plaza de la Catedral.



En cuanto a los fuegos artificiales este año se trasladan del Viaducto al Cerro de los Alcaldes como una medida de seguridad más. Se encenderán el viernes 5 de julio a las 23,30 horas.



Otras actividades programadas este año y que ha destacado el concejal de Fiestas son la p uesta del pañuelico al Torico en colaboración con la AECC y peña Los Marinos, el martes 02 de julio; la e ntrega del pañuelico “Mi primera Vaquilla”, el jueves 04 de julio en La Plaza del Torico; la p antalla en la plaza de la Catedral para el acto del Campanico y el Pañuelico; el r eparto de regañao el martes 02 de julio a las 13:00 h o la c elebración popular de San Cristóbal por las calles de Teruel el sábado 29 de junio.



Eduardo Suárez también ha hecho hincapié en las campañas c ontra las agresiones sexistas, en colaboración con la coordinadora de organizaciones feministas de Teruel y en el Punto Morado ubicado en la Ronda Ambeles , así como mesa informativa de Igualdad de género durante el concierto de Rozalén.



Así mismo ha recordado la zona de acampada ubicada en el colegio de las Viñas con hasta 2500 plazas con un coste de 12€/persona durante todas las fiestas, desde el viernes a las 12:00 hasta le domingo a las 17:00 h.



Por último ha precisado que se han elaborado 2.500 carteles y 8.000 programas de la Vaquilla del Ángel y ha agradecido la colaboración de DIARIO DE TERUEL en la elaboración del programa así como la del maquetador Borja Fabre.