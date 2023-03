El PSOE acoge una charla sobre orientación sexual e identidad de género

Sandra Bayón, secretaria regional de Aragón y delegada en Teruel de la Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans Chrysallis, ofreció una charla sobre diversidad sexual e identidad de género en la Casa del Pueblo. Bayón destacó la importancia de la formación a la hora de entender la diversidad y luchar contra el odio: “La clave es la formación, tanto en el ámbito educativo como en los ámbitos sanitario, administrativo, el turismo, el ocio o el deporte”.

El acto en la Casa del Pueblo, de libre acceso al público, contó con la presencia de la candidata del PSOE a la alcaldía de Teruel, Rosa López Juderías, que presentó a la ponente y recalcó el carácter abierto de la Casa del Pueblo. “Teruel necesita una sociedad más inclusiva. Para mí la escucha activa es elemental y por eso estoy aquí”, manifestó López Juderías, coincidiendo con Bayón en que la formación es fundamental.

La delegada en Teruel de Chrysallis trató en su charla las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género o cómo utilizar el lenguaje inclusivo, aclarando qué significa el uso de la terminación con la letra “e”: “Representa a las personas de género no binario; no es una declinación que incluya a todas las personas, por lo que es un error usarla como genérico”. Bayón valoró muy positivamente la labor que está realizando la Asociación Terqueer en Teruel, desde que Giu Losantos la puso en funcionamiento hace unos años, a la hora de visibilizar el colectivo LGTBIAQ+.

Acompañamiento familiar

Chrysallis se encarga de acompañar a las familias cuando un hijo o una hija confiesa ser trans. “Es una especie de choque. No sabes qué hacer. Chrysallis ayuda a esas familias en el tránsito, los trámites administrativos y dispone además de un servicio jurídico”, aclaró Bayón. Hasta la aprobación de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, Aragón estaba a la cabeza en España, junto a Cantabria, en los derechos de las personas trans.

La asociación Chrysallis se fundó a nivel estatal en 2013 como un lugar de reunión de familias con una hija o un hijo trans. Aquellas familias necesitaban respuestas que no encontraban porque la legislación existente no contemplaba su realidad. El consejo profesional tampoco les satisfacía porque evidenciaba mucho desconocimiento del sufrimiento asociado a una cuestión de identidad de género. Desde Chrysallis afirman que no paran de reciclarse. La asociación pone como ejemplo las identidades no binarias, una cuestión que desconocían en los inicios. Chrysallis constata que no hay verdades absolutas, excepto que cada cual es diferente y debe tener los mismos derechos.