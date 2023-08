El PSOE considera que Jorge Azcón "se avergüenza del pacto y de la foto con Vox" y por eso no ha ido al acto

Por

El secretario de Organización del PSOE Aragón, Darío Villagrasa, ha reconocido que el de este viernes "no es un día alegre" sino de "tremenda preocupación" porque teme que el acuerdo de gobernabilidad PP-Vox rubricado hoy para investir al popular Jorge Azcón como presidente de la Comunidad, "entre recortar y derogar" sea "un gobierno en blanco y negro".



Así lo ha señalado Villagrasa en una comparecencia ante los medios tras conocer el contenido del acuerdo firmado minutos antes por la portavoz parlamentaria y secretaria general del PP en Aragón, Ana Alós, y el líder del partido de extrema derecha, Alejandro Nolasco, en un acto en que "el elemento más notable", ha dicho, ha sido "la "gran ausencia" de Jorge Azcón.



Y es que Villagrasa cree que el líder del PP aragonés "se avergüenza del pacto y de la foto con Vox", lo que cree un "mal comienzo si quieren compartir 4 años de gobierno" y que le hace dudar de si los Consejos de Gobierno serán "por teléfono o Whatsapp".



Ha criticado asimismo que se hayan conocido "de forma más rápida, las responsabilidades y cargos que las políticas".



"Han dedicado más tiempo a los cargos y responsabilidades que a la igualdad, el feminismo, la cultura, o la universidad", ha lamentado el secretario general de los socialistas aragoneses, quien ha confesado que se siente preocupado "por las formas y el contenido" y "por la manera de tratar a la sociedad aragonesa" en estos "primeros pasos" del nuevo gobierno en la Comunidad.



También ha cuestionado las "gracias casi de manera reverencial" de Nolasco, después de que el martes se quejaran de que "nadie les hacía caso y no les llamaban", por lo que se ha preguntado Villagrasa si es que el acuerdo "se ha sellado a martillazos" o nos han tomado "el pelo".



Un acuerdo que además -ha denunciado- llega "tarde", porque no ha sido un retraso de cuatro días", y "mal" en cuanto a "objetivos y expectativas" y porque Vox va a formar parte del Gobierno y de la vicepresidencia primera.



Los socialistas oscenses han emitido por su parte otro comunicado en el que su secretario general, Fernando Sabés, critica que la investidura de Azcón se vaya a celebrar en plenas fiestas de San Lorenzo lo que, a su juicio, "demuestra un conocimiento casi nulo de la realidad del territorio que va a dirigir”.



"La decisión de postergar el anuncio del acuerdo con la ultraderecha, apurando los plazos casi al límite, va a llevar a que haya diputados regionales de todos los colores políticos que tengan que ausentarse de sus municipios en los días más importantes del año para votar algo que sabíamos que iba a ocurrir casi desde la misma noche electoral”, ha reprochado Sabés