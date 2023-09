El PSOE de Teruel acusa al PP de no tener proyecto para la provincia y de centrarse en temas nacionales

Por

El PSOE de Teruel ha pedido a los cargos del Partido Popular de la provincia que “dejen de hablar de política nacional y autonómica” y les ha instado a que “aclaren su proyecto para la provincia, dependiente de pactos con Teruel Existe y el Partido Aragonés”.



El portavoz del PSOE Teruel, Pedro Polo, ha señalado durante una visita a Albalate del Arzobispo que los populares sólo hacen referencia en sus declaraciones a qué es lo que hacen o pretenden hacer los líderes nacional, Alberto Núñez Feijóo, y regional, Jorge Azcón, y no mencionan sus responsabilidades con el territorio, “olvidando que son gobierno y no oposición”.



Polo se ha referido a las declaraciones del presidente provincial del PP, Joaquín Juste, durante la celebración del Comité Ejecutivo Provincial, donde hizo fundamentalmente referencia a las políticas que aplicaría Núñez Feijóo si lograra gobernar en España o a proyectos que dependen del Estado.



El dirigente socialista ha asegurado que el Partido Popular “sigue sin tener proyecto” y ha criticado que “continúen centrándose en temas nacionales” sin explicar su proyecto político en la provincia “junto a su tripartito transversal”.



Para el portavoz y también diputado provincial socialista, el PP debería asumir que están en el gobierno, “ya no son oposición y deben de ponerse manos a la obra”, ha dicho señalando que de ellos dependen ahora llevar a cabo las políticas que prometieron en campaña.



Para Polo, los cargos del PP en la provincia parecen “un disco rayado” con cuestiones como la ampliación de las ayudas al funcionamiento, “que hay que dejar claro que quien las trajo fue el PSOE”.



“Hay que pasar ya a los hechos”, ha asegurado Polo, que ha señalado que si quieren ampliar las ayudas al funcionamiento a las empresas lo pueden hacer ya mismo “desde el presupuesto del Gobierno de Aragón”.



También ha hecho referencia a la implantación del grado de Medicina en el Campus universitario de Teruel, y ha apuntado que la acción de gobierno “no vive solo de promesas”, sino que hay que dar pasos inmediatos para hacerlas realidad.



En esta línea, el portavoz del PSOE Teruel ha pedido también a Joaquín Juste que explique “a qué va a dedicar más tiempo, si a ser presidente de la Diputación, si a ser alcalde o a ser diputado en las Cortes de Aragón”.



Polo ha recordado que el propio Juste comentó que iba a renunciar a ser diputado en las Cortes “y no lo ha hecho todavía por razones que nos tendrá que explicar”.