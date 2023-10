El PSOE denuncia la “nula gestión” en Diputación del “tricojito” PP, PAR y Teruel Existe

Por

El Grupo Socialista en la Diputación de Teruel (DPT) ha asegurado que en los cien días de mandato de Partido Popular, Teruel Existe y Partido Aragonés en la institución provincial la gestión ha sido “nula”, por parte de un gobierno tripartito que los socialistas han calificado como “tricojito”.



En una nota de prensa, el PSOE ha denunciado que el trabajo más visible ha sido “el de los equilibrios de los partidos políticos para estar en el poder”, ya que, para la formación, en estos tres meses “se ha acomodado a familiares en cargos de confianza, disputado puestos en la formación del gobierno o ejercido sus cargos pensando más en el interés personal y de partido que en el interés general de todos los turolenses”.



En el balance de los cien primeros días de gobierno, que se cumplen durante esta semana, la presidenta y el portavoz del Grupo Socialista, Ana Cris Lahoz y Pedro Polo, han dicho del equipo de gobierno que no tienen “un proyecto concreto” y demuestran “una clara falta de ideas”.



En este sentido, han apuntado que algunos de los puntos principales del acuerdo público entre Partido Popular y Teruel Existe, como es el caso de la moratoria de las renovables y la internalización de las ambulancias, ya están incumplidos tras las palabras de los consejeros del ramo del Gobierno de Aragón en las comparecencias en las Cortes de Aragón.



Además, han señalado, “ya son visibles los primeros enfrentamientos entre los partidos del tripartito, que denotan desconfianza e incompatibilidad”.



Pedro Polo ha asegurado que cuesta recordar una sola medida puesta en marcha por el equipo de gobierno y ha indicado que se le puede llamar el “tricojito”, porque “ha nacido cojo, le cuesta echar a andar y no avanza”.



El portavoz ha insistido en que el tripartito es “un experimento de alta inestabilidad” y ha destacado la importancia del presidente para “tapar carencias”.



Sobre el trabajo realizado durante estos cien días, el portavoz del PSOE ha señalado que las “únicas noticias sobre gestión pura y dura” se refieren a programas que ya están en marcha y que ha impulsado o consolidado el gobierno anterior liderado por los socialistas, “como los bonos de comercio rural, el programa europeo Be Cultour o el servicio de dispensación de medicamentos personalizado”.



La presidenta del Grupo Socialista en la Diputación de Teruel, Ana Cris Lahoz, ha recordado que hace cuatro años, a estas alturas de la legislatura, el equipo de gobierno liderado por el PSOE “ya había tomado decisiones de importancia para la gestión de la DPT”.



Lahoz ha recordado que en el segundo pleno extraordinario que se celebró el mismo día que el pleno de organización ya se tomó la decisión de entrar en el accionariado de Tragsa, “que ha supuesto una gran ventaja para la institución”.



En este mismo sentido, ha apuntado que en el primer pleno ordinario de la legislatura pasada se aprobó una primera modificación de créditos del presupuesto, “y en el primer pleno ordinario de esta legislatura los titulares fueron para una declaración institucional, propuestas de contenido político y la habitual tramitación administrativa de la institución”.



Los integrantes del Grupo Socialista en la DPT han reclamado “acción inmediata” frente “a la contemplación en la que parecen sumidos” y han afirmado que estarán “atentos” sobre el aprovechamiento de algunos de los proyectos que el anterior Gobierno de Aragón liderado por el PSOE ya dejaron listos.