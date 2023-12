El PSOE lamenta la falta de empatía del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Teruel con los afectados por el hundimiento

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Teruel lamentó este miércoles la falta de empatía del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Teruel con los vecinos del edificio colapsado en la calle San Francisco y, ante los últimos acontecimientos, solicitó ayer mismo la celebración urgente de una junta de portavoces y la presencia de un funcionario municipal que levante acta en todas las reuniones que se produzcan sobre este tema.

En rueda de prensa, el portavoz socialista, José Guillén, afirmó que su grupo no comparte el clima de enfrentamiento al que se ha llegado entre el equipo de gobierno y los afectados y como ejemplo de la falta de empatía puso la forma en la que se ha articulado la recogida de enseres. “No es de recibo la evidente falta de diálogo”, dijo. Por eso instó al equipo de gobierno a que rectifique y que pasen de este escenario de enfrentamiento con los afectados a uno de colaboración y entendimiento mutuo.

“No tenemos ningún reparo en destacar que la respuesta en los primeros días tras el derrumbe fue ejemplar pero seis meses después no podemos compartir el devenir de los acontecimientos”, subrayó Guillén.

Tampoco comparten, añadió, que el equipo de gobierno del PP “se cierre a hacer declaraciones” como han trasladado los medios de comunicación tras judicializarse los trabajos de desescombro. “Comunicar es una obligación institucional, es un deber”, argumentó y destacó que también es “un deber” trasladar la información necesaria, “en tiempo y forma”, al resto de los grupos políticos. “Todos somos cargos públicos y tenemos responsabilidades, y tenemos que ser capaces de tener los elementos suficientes para cumplir con nuestras obligaciones”, consideró y afirmó no entender “cómo el equipo de gobierno no nos ha dado ninguna explicación” de lo ocurrido en los últimos días.

Por eso han solicitado tanto la convocatoria de la Junta de Portavoces como la participación de un funcionario municipal que levante acta. “No hay acta de las cuatro reuniones anteriores, que fue el ámbito donde el equipo de gobierno decidió que se debían discutir las cuestiones de la calle San Francisco. Tampoco hemos tenido documentación propia aunque no se hace Junta de Portavoces sobre este tema ni sobre ningún otro desde el 15 de noviembre”, detalló.

En cuanto a los vecinos del número 21 de la calle San Francisco, pero también del número 19 y del 23-25 aseguró que “sus preocupaciones e incertidumbres son las nuestras como concejales”, reivindicando “su derecho a defenderse y defender sus intereses por las vías que consideren oportunas. Y no debería ser necesario recordar esta legitimidad, pero no está de mal hacerlo”. En este sentido, pidió al equipo de gobierno que no hable genéricamente de Ayuntamiento al hablar de este tema, “porque no todos somos lo mismo”.

Guillén, recordó las iniciativas del grupo socialista sobre el asunto desde que comenzó la legislatura: la petición para que se tratara en las comisiones o en el pleno, que se desestimó, o la propuesta para que, si los afectados así lo consideraban, los grupos municipales pudieran participar en las reuniones con el Ayuntamiento, que en su momento no compartieron.

El portavoz socialista también se quejó de lo difícil que está siendo acceder al expediente y el conjunto de la documentación sobre el tema. De hecho, aseguran que la información que solicitan no se les remite, poniendo como ejemplo el informe del georadar que solicitaron en la Junta de portavoces del 15 de noviembre. “Estamos ante la mayor crisis de confianza sufrida en este Ayuntamiento, ni si quiera con la caída del Torico fue así y, por nuestra parte, seguiremos tendiendo la mano para que esta situación se corrija, a unos y a otros”, afirmó.

Balance de seis meses

El grupo socialista hizo también balance sobre los primeros seis meses de legislatura, de los que Guillén destacó la “falta de voluntad de diálogo” por parte de un equipo de gobierno del PP que, con mayoría absoluta, “no tiene necesidad de llegar a acuerdos y tampoco consideramos que voluntad de acuerdo”.

“No es lo mismo gobernar que mandar y el Partido Popular lo que está haciendo en estos primeros seis meses es mandar”, dijo el portavoz poniendo de ejemplo las escasas enmiendas aceptadas para el presupuesto, solo una en el caso del PSOE y por importe de 5.000 euros respecto al casi medio millón que sumaban el conjunto de las enmiendas presentadas por los socialistas.

Guillén señaló la “especial predisposición” del equipo de gobierno por llevar al pleno municipal cuestiones de política nacional. “Debatimos hasta en tres ocasiones sobre la amnistía, una de ellas en un pleno extraordinario. Por el contrario no hemos debatido las ordenanzas municipales con el argumento de que no iban a modificarse. Sin embargo aumenta la tasa de basuras un 36% y en comisiones hemos tenido diferentes modificaciones”, comentó lamentando que no se debatan en pleno cuestiones “que realmente afectan a la ciudadanía y sobre las que se tienen competencias”.

Los representantes del PSOE incidieron en que ejercen “una oposición en positivo, centrada en las cuestiones que afectan al bienestar de los turolenses, argumentando siempre nuestras propuestas y esforzándonos para que resulten razonables y viables, siempre trabajando previamente con los servicios técnicos del Ayuntamiento”.

“En la mayoría de los casos el equipo de gobierno ha aplicado su mayoría absoluta para descartarlas, por supuesto. Sin apenas argumentos en contra. El único argumento que subyace en el rechazo a las propuestas que hemos hecho entendemos que es que vienen del PSOE”, opinó aunque luego algunas propuestas se han “aceptado en diferido”, como la financiación del Gobierno de Aragón para reformar Pinilla o la recuperación del término Igualdad en la concejalía.