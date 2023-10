El PSOE lamenta que el presidente de la Diputación de Teruel “no tenga hilo directo" con los consejeros del Gobierno aragonés

Por

El portavoz del PSOE en la Diputación de Teruel, Pedro Polo, ha lamentado que el presidente de la institución provincial, Joaquín Juste, no tenga hilo directo con los consejeros del Gobierno de Aragón y que necesite “hacer pasillos” en otra institución para recibir su atención.



Polo ha respondido de esta forma a las declaraciones realizadas por Juste en las que justificaba su presencia como diputado en las Cortes de Aragón “para que cada quince días pueda hablar con todos los consejeros del Gobierno de Aragón”.



A través de una nota de prensa, el portavoz socialista ha apuntado que el ex presidente de la DPT, Manuel Rando, no necesitaba “hacerse el encontradizo” con los consejeros del anterior gobierno aragonés y que “sólo necesitaba levantar el teléfono para hablar”.



Pedro Polo ha señalado que, o las explicaciones de Juste sobre su permanencia en las Cortes de Aragón son “meras excusas”, o es “muy preocupante” que necesite participar en los plenos del órgano legislativo para coincidir con los consejeros de su propio partido.



El portavoz socialista se ha reafirmado en su opinión de que aglutinar cargos impide cumplir convenientemente con el mandato recibido por los ciudadanos, y ha puesto como ejemplo el hecho de que Juste explicara que no participa en las comisiones informativas en las Cortes de Aragón y que sólo asiste a los plenos, al mismo tiempo que indicase tener “dedicación exclusiva” a la institución provincial.



Polo ha denunciado que “hay cuatro días al mes que no puede dedicar a la DPT”, por lo que se ha preguntado “qué pasará si el día del próximo pleno se programa una visita institucional importante en este territorio”.



Para el socialista, el presidente provincial “tendrá que elegir y ya no cumplirá con alguno de sus compromisos”.



Pedro Polo ha advertido que “Juste se queda en las Cortes porque su partido no se fía de sus socios de gobierno”, y ha denunciado que los ‘populares’ temen “lo que pueda pasar si la militante de Aragoneses Berta Zapater ocupa su escaño”.



“Son exclusivamente intereses de partido, porque están en alerta continua en un gobierno pentapartito en el que nadie confía en nadie”, ha afirmado Polo.



El PSOE turolense ha afirmado en nota de prensa que Juste confirmó que la diputada Raquel Clemente y el senador Carlos Boné siguen como diputados provinciales “por si vuelve a haber elecciones generales”, si bien los socialistas no entienden “qué razón es esa, porque el trabajo no se para ni en la DPT, ni en el Congreso, ni en el Senado, a la espera de unas próximas elecciones”.



Pedro Polo ha denunciado que la única razón para explicar la duplicación de cargos es que “quienes los ocupan quieren asegurarse al menos uno”.