El PSOE lidera las candidaturas municipales en Teruel con 220 y le siguen el PP con 214 y el PAR con 212

El Partido Socialista es el que más candidaturas a las elecciones municipales del 28M ha presentado en la provincia de Teruel con un total de 220, seguido del Partido Popular con 214 y el PAR con 212, mientras que Teruel Existe como partido emergente en estos comicios ha conseguido confeccionar 83 convirtiéndose así en la cuarta en número de listas presentadas. A distancia le siguen CHA con 31, Vox con 29, Izquierda Unida con 16, Ciudadanos con 7 y Podemos con 4, entre las formaciones mayoritarias.

Las listas han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de este miércoles y tras la corrección de errores serán proclamadas el 1 de mayo y se publicarán las definitivas al día siguiente. Los partidos mayoritarios crecen en número de candidaturas, incluido el PAR, que ha conseguido cerrar más listas que hace cuatro años a pesar de la escisión interna vivida en los últimos meses y el éxodo de algunos de sus dirigentes históricos que tras crear el partido Aragoneses se han integrado como independientes en las listas del PP, además de en otras formaciones.

Teruel Existe, que irrumpe por primera vez en unos comicios municipales, ha cerrado 83 candidaturas, convirtiéndose así en la cuarta fuerza política de la provincia que más listas presenta en estas elecciones. Vox ha dado también un importante salto cuantitativo, puesto que si hace dos años solo concurrió en la capital y Calamocha, ahora lo hará en 29 municipios, entre ellos los más poblados.

Las formaciones a la izquierda del PSOE han presentado en cambio menos candidaturas que hace cuatro años. Izquierda Unida, a través de su fórmula Ganar, concurrirá en 16 municipios, cuatro menos que en 2019, mientras que CHA lo hará en 31, menos que la última vez cuando lo hizo en más de cincuenta. De igual forma, Podemos concurrirá solo a cuatro ayuntamientos (Alcañiz, Andorra, Torrevelilla y Teruel), lo que supone la mitad de las listas que presentaron en los anteriores comicios municipales.

La crisis interna de Ciudadanos y sus divisiones también se ha notado de forma considerable en este partido, que de las 66 candidaturas que presentó inicialmente hace cuatro años ha pasado a presentar solo siete listas en Teruel, Andorra, Oliete, Alacón, Burbáguena, Ferreruela de Huerva y Aguilar del Alfambra.

El PSOE, que hace cuatro años fue el segundo partido en número de listas presentadas después del PP, se ha convertido en esta ocasión en el primero con las 220 ha presentado en toda la provincia. Los socialistas han presentado listas en el 93,2% de los municipios, mientras que el 99% de la población turolense tendrá esa opción municipal de voto en sus pueblos.

El PP, que hace cuatro años fueron los que mayor número de listas confeccionaron, concurrirán el 28 de mayo en 214 pueblos, cuando en 2019 lo hicieron en 202. La tercera fuerza política municipal de la provincia, el PAR, se mantiene en esa posición en lo que a candidaturas municipales se refiere puesto que ha conseguido presentar 212. Esta formación también crece con respecto a 2019. Teruel es donde más listas ha presentado el PAR, después de Huesca con 82 y Zaragoza con 67, en total 361 en toda la Comunidad Autónoma.

La cuarta fuerza política en cuanto a candidaturas presentadas para las municipales es un partido de nueva creación, Teruel Existe, después de que el movimiento ciudadano del mismo nombre diese el salto a la política en las elecciones generales de 2019 y haya optado ahora a presentarse a los ayuntamientos y a las Cortes de Aragón. El nuevo partido ha confeccionado 83 candidaturas, de forma que el 72,5% de los turolenses podrán votar esta opción en sus municipios.

Teruel Existe concurre a los comicios del 28M en coalición con Aragón Existe, que entre las dos han presentado más de 100 candidaturas municipales. A las de Teruel se suman 21 en la provincia de Zaragoza y otras 8 en la de Huesca, de manera que el 70,4% de la población aragonesa tendrá la posibilidad de votar esta opción política.

El secretario territorial de CHA, José Manuel Salvador, indicó que el descenso de listas se debía a la dinámica que han seguido de “respetar los tiempos” de su militancia sin forzar la situación en aquellos lugares donde sus partidarios no veían las condiciones para hacer una lista ante el “maremagnum” de candidaturas que ha habido este año. Recalcó que no se había querido condicionar a quienes no estaban convencidos para ir en listas.