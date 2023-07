El PSOE reprocha a Azcón su "absentismo laboral" y el "desprecio" a la encomienda de gobernar

Por

El secretario de Organización del PSOE Aragón, Darío Villagrasa, ha reprochado al candidato del PP a la presidencia de la Comunidad autónoma, Jorge Azcón, el "absentismo laboral de primer orden" en el que lleva inmerso desde las pasadas elecciones autonómicas y le ha afeado su conducta por "despreciar" durante dos meses la encomienda de gobernar.



Villagrasa ha comparecido en una rueda de prensa en respuesta al anuncio este martes de Azcón de que empezaba a trabajar para logar apoyos para su investidura como presidente de Aragón dos meses después de las elecciones, un periodo en el que, ha dicho, "han pasado muchas cosas en este país y en esta Comunidad" y en el que el PP "ha renunciado a trabajar cada uno de los días".



Según el secretario de organización de los socialistas aragoneses, el líder del PP "se ha dedicado principalmente a utilizar la calculadora electoral y ver cómo el 23 de julio los números le podían arrojar más o menos certezas, incluso desde un punto de vista personal, o ver si había un destino más brillante en Madrid, dos circunstancias negativas e irresponsables para y con Aragón" y que han puesto de manifiesto que no entiende "cuál es la responsabilidad de un partido cuando las urnas hablan".



"Nos parece que ha estado enredando y dejando en pausa demasiado tiempo la Comunidad", ha apuntado Villagrasa, para quien han sido "ocho semanas perdidas porque no ha trabajado para conseguir una mayoría" que, le ha recordado, solo suma con Vox y por eso le ha instado a que si tiene que suscribir los pactos "que sea en el menor tiempo posible".



En este sentido, se ha referido a la "pérdida de oportunidades" que le está causando a Aragón "la pausa" en la que ha sumido el PP a esta comunidad, al tiempo que le ha reprochado el "apagón informativo" en relación a las negociaciones para sumar apoyos para la gobernabilidad frente a la actitud que ofreció el actual presidente en funciones, Javier Lambán, sobre los acuerdos que acabaron "fraguando" en el cuatripartito.



"Si Azcón renuncia a pactar con Vox hay otras opciones políticas que podemos tener más de 28 votos", le ha recordado Villagrasa, quien le ha advertido además de que el PSOE no va a facilitar un gobierno del PP: "hace falta decoro; está exigiendo una actitud de casi sumisión y nunca la ha devuelto", ha sentenciado tras recordar al líder popular que en las elecciones municipales de 2019 fue el candidato menos votado y sin embargo pactó con Ciudadanos para ser investido alcalde.



Villagrasa ha insistido en el que el PSOE, de no lograr el PP la estabilidad que requiere la gobernabilidad, "estará a la altura de las circunstancias, también de una repetición electoral".



"Si Azcón no está capacitado, no puede, no acierta con el número, no tiene mayoría parlamentaria, que lo asuma, se vaya a la plata artificial de Madrid y se dedique a otras labores, que habrá otros partidos que procuraremos que Aragón reciba lo que se merece, no este campamento de verano al que nos tiene sometidos el PP", ha sentenciado.



Respecto a las recientes elecciones generales, Villagrasa ha asegurado que en el PSOE se sienten satisfechos con el resultado a nivel nacional pero no están contentos con el recogido en Aragón donde, a pesar de haber subido en votos, han perdido dos escaños, y dado que todavía se está pendiente del voto del extranjero, que puede variar el resultado, ha reconocido que no se siente "capacitado para augurar un gobierno o la repetición electoral".



Por otro lado también cree que la pérdida del único diputado en el Congreso con el que contaba Teruel Existe es fruto de la "actitud casi servil" que han mantenido en el Parlamento aragonés tras las elecciones municipales y autonómicas, pactando "donde ha podido" con el PP. "Los aragoneses saben hacia dónde va", ha concluido.