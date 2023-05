El PSOE resalta la capacidad transformadora que debe tener la gestión de los ayuntamientos

El PSOE resaltó la capacidad transformadora que deben tener los ayuntamientos frente a la apatía que ha demostrado el de Teruel con los gobiernos del Partido Popular. Así lo manifestaron miembros de la candidatura socialista municipal, que encabeza Rosa López Juderías, junto con el alcalde de Soria, Carlos Martínez, uno de los ayuntamientos de España que más se ha desarrollado en los últimos años gracias al modelo de ciudad de tamaño medio impulsado por el PSOE al frente de ese consistorio.

Carlos Martínez viajó a Teruel para compartir experiencias con la candidatura municipal socialistas, en una jornada de trabajo en la que se patearon toda la ciudad, y en la que pusieron en evidencia la “apatía” mostrada por el Ayuntamiento de Teruel gobernado por el PP, y la necesidad de darle un cambio a la ciudad.

El alcalde socialista soriano estuvo acompañado también por la secretaria general del PSOE en Teruel, Mayte Pérez, que destacó la presencia de este edil en la ciudad porque desde que entró a gobernar el Ayuntamiento de Soria en 2007, ha demostrado ser un representante de la “política de la iniciativa y la idea”, con un fin transformador, frente a la política de la “desidia, anodina, de la inercia y el dejar pasar el día”, como ha pasado con los gobiernos municipales del PP en Teruel. “El problema de una ciudad es cuando no pasa nada como aquí”, dijo Pérez.

Los integrantes de la candidatura municipal socialista mantuvieron un encuentro informativo con la prensa en la plaza del Torico, en el que Carlos Martínez puso en valor la capacidad de los gobiernos locales “para desarrollar proyectos de transformación y modernización si somos capaces de romper esa apatía que nos lleva a una inercia de suma cero, en la que prácticamente nos acostumbramos a reivindicar y a reclamar a otras administraciones y no vemos la capacidad que tienen los propios ayuntamientos para impulsar esos movimientos de ritmo que son fundamentales para el crecimiento de la ciudad”.

Los socialistas confrontaron el modelo de la ciudad de Soria, gobernada por el PSOE, con el de Teruel. Martínez puso como ejemplo que ellos han optado a 62 millones de euros de los fondos europeos, de los que cuentan con 22 este año, cuando el de Teruel está muy por debajo. “Hace falta un gobierno municipal que no se conforme con 10 millones de euros que le caen de rebote”, dijo el alcalde socialista en referencia al Ayuntamiento de Teruel. Consideró que algo se está “haciendo mal” en la capital turolense porque no se acude a todas las puertas y posibilidades que ofrecen los fondos europeos para desarrollar proyectos de accesibilidad, zonas verdes y de otro tipo. Opinó que desde el gobierno del PP en Teruel “no se está siendo lo suficientemente trabajadores, no se está cumpliendo lo suficiente con las demandas de la ciudadanía”, porque no se están aprovechando las oportunidades que existen en este momento.

Los socialistas incidieron en que mientras en Teruel es el Gobierno de Aragón el que impulsa proyectos y toma la iniciativa, en Soria lo hace el ayuntamiento, al que da la espalda el gobierno de Castilla y León, en manos del PP. Mayte Pérez manifestó que hay que “gestionar bien, ejecutar y generar sinergias”, y por encima de ello ejercer las competencias que se tienen de “manera decidida”, algo que no está sucediendo en la capital turolense.

La candidata socialista a la alcaldía de Teruel, Rosa López Juderías, dijo que el PSOE quiere crear una oficina dentro del Ayuntamiento para solicitar fondos europeos, a la vez que seguir el modelo soriano de impulsar la participación ciudadana a través de la creación de consejos sectoriales. Anunció que prevén crear consejos de medio ambiente, cultura, deporte y discapacidad, entre otros, tanto para establecer “el proyecto de ciudad que quieren y que debe ejecutar el Ayuntamiento”, como para llevar “un control y una evaluación” de cómo lo gestiona el consistorio.