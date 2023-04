El PSOE Teruel anuncia que aumentará el suelo urbanizable si gobierna

El PSOE Teruel ha constatado que uno de los principales problemas que padece la ciudad de Teruel en materia de vivienda es la falta de dotación de suelo urbanizable. “No es razonable que el precio de la vivienda nueva en Teruel alcance los precios que tiene en estos momentos. El precio de los alquileres está también por las nubes. Por ello, me comprometo a aumentar la dotación de suelo urbanizable de forma inmediata imponiendo densidades similares a las del Polígono Sur, entre 35 y 40 viviendas por hectárea”, anunció este jueves la candidata a la Alcaldía por esta formación política, Rosa López Juderías.

López culpó al equipo de gobierno popular de haber actuado “con desidia” en materia urbanística, “porque no se puede poner la excusa de las limitaciones del actual Plan General de Ordenación Urbana”. López señaló que existen otras figuras urbanísticas para ampliar el suelo urbanizable de Teruel y que no se han utilizado. “Quizás es porque, según la alcaldesa, son todos asuntos muy complejos, cuando no es así”.

“Es solo cuestión de voluntad. Por otra parte, no es razonable que el nuevo PGOU siga en tramitación cuando los trabajos de revisión y adaptación los ordenó Emma Buj en 2017”, manifestó la candidata.

El precio de la vivienda de alquiler en Teruel se encuentra en un máximo histórico, si se atiende a los datos proporcionados por el portal inmobiliario Idealista. Es otra de las consecuencias de la falta de suelo urbanizable en la ciudad. Se calcula que el precio medio de un piso de alquiler de 90 metros cuadrados en Teruel es de 666 euros. “Son cantidades que muchas personas jóvenes no pueden permitirse. En el mismo portal Idealista hay además una gran oferta de alquiler de habitaciones en pisos compartidos. Y también con precios prohibitivos. Una de nuestras prioridades será aumentar el presupuesto del programa Alquila Teruel y adecuar las bases de la convocatoria para convertirlo en un instrumento efectivo de promoción del alquiler social en la ciudad”, declaró la candidata del PSOE a la Alcaldía de Teruel.

El PSOE Teruel considera, por otra parte, que la nueva ley sobre vivienda que está tramitando el Gobierno de España será un revulsivo importante para paliar este problema.

Barrios rurales

El avance del nuevo PGOU que está elaborando el Ayuntamiento de Teruel, además, no prevé nuevo suelo urbanizable en los barrios rurales de Teruel, lo que impide el crecimiento de estos núcleos de población. La implantación de nuevos polos de empleo, como el Aeropuerto de Teruel, están creando la necesidad de nueva vivienda en Caudé, Concud o San Blas y el equipo de gobierno popular “está estrangulando la prosperidad de los barrios”, en palabras de López Juderías, “porque la demanda de nueva vivienda no se va a poder cubrir por las decisiones erróneas del equipo de Emma Buj”.

Los cálculos presentados por el equipo de gobierno popular apuntan demasiado bajo porque no cuentan con los efectos que conllevan la implantación de nuevas empresas en el aeropuerto y Platea, “poniendo en evidencia una falta de ambición”, según la candidata socialista.