El PSOE Teruel defiende la gestión forestal sostenible como herramienta de conservación y mejora del medio natural

El PSOE Teruel apuesta claramente por la gestión forestal sostenible para la conservación y la mejora del medio natural de la provincia, según ha informado esta formación política en una nota de prensa. En un nuevo informe surgido de los trabajos para desarrollar el Plan Estratégico Horizonte 22-32 y publicado con ocasión del Día Internacional de los Bosques, los socialistas turolenses consideran imprescindible mantener una actitud proactiva en las políticas de gestión del medio natural, en el marco de la sostenibilidad y la bioeconomía circular de proximidad, convencidos de que son fuente de vida y de generación económica.

Al mismo tiempo, rechazan mitos y tópicos que apuntan a desprestigiar la ciencia forestal y la gestión legal y sostenible del medio natural, posiblemente como consecuencia de la evolución de la sociedad hacia una concepción más urbanita del monte, que reflejan un desconocimiento generalizado. Por lo cual el PSOE Teruel considera crucial establecer un plan de divulgación y formación dirigida hacia los entornos menos rurales y alejados de la gestión del medio.

Las conclusiones del capítulo del Plan Estratégico dedicado al medio natural se extraen de distintos encuentros con profesionales que trabajan en contacto con la naturaleza y representantes políticos y sociales que tienen responsabilidades en este ámbito. Es el caso de personal de la administración forestal, como el reconocido ambientalista y coordinador medioambiental del Bajo Aragón, Javier Escorza, o los delegrados de los colegios profesionales de ingenieros de montes y técnicos forestales en la provincia de Teruel, Ricardo Forcadell y Felipe Rosado, respectivamente.

Los representantes de los colegios ponen el foco en que los trabajos forestales sean diseñados, planificados y ejecutados bajo la supervisión de profesionales técnicos y con el apoyo de las organizaciones colegiales. “Es fundamental que los profesionales del sector aseguren la gobernanza de cualquier actuación en el medio natural, como ocurre con cualquier otra disciplina técnica”, coinciden Rosado y Forcadell.

Además, inciden en el gran impulso que se está dando a la planificación de montes los últimos años y señalan que es necesario “dar un paso más y asegurar la ejecución de lo planificado bajo standares normalizados de calidad, seguridad ambiental y normas técnicas”, apostando por la certificación forestal.

En los contactos con representantes de la Administración forestal, el secretario de Organización Javier Baigorri mantuvo una reunión con el coordinador medioambiental del Bajo Aragón y conocido ambientalista Javier Escorza, que destacó “el enorme interés” del patrimonio natural de la provincia, del que, aseguró, permanece hasta ahora “en equilibrio” con las actividades industriales o energéticas de mayor impacto.

Escorza aseguró durante la entrevista que, “de forma histórica y tradicional”, el medio natural se ha utilizado para la supervivencia de la especie humana realizando aprovechamientos adecuados y sostenibles. “Lo cual ha permitido el cultivar las tierras, extraer maderas, leñas y, en otros tiempos, la caza de animales para suplementar la dieta de la población. Hoy, por ejemplo, esta última práctica, que está muy regulada, ayuda a solucionar conflictos con algunas especies, como el jabalí”, dijo.

“Desde el PSOE Teruel consideramos una auténtica joya nuestro medio natural, rico en distintos tipos de formaciones vegetales desde las zonas esteparias, parameras, bosques de frondosas o pinares de montaña”, ha explicado Javier Baigorri. “Queremos que en nuestros pueblos el medio natural vuelva a generar actividad, vida, desde el uso de las leñas o pastos, hasta el aprovechamiento de los frutos del bosque, como puede ser la actividad micológica”.

Los socialistas turolenses ponen el foco en el abandono que ha sufrido el medio natural como consecuencia directa de la despoblación. “Los bosques han aumentado de superficie, los cultivos abandonados han sido colonizados por matorral y hemos constatado que es necesario trabajar más en la gestión del territorio para evitar riesgos por incendios forestales, enfermedades y plagas en los bosques o ríos o torrentes obstruidos que provocan inundaciones ante lluvias torrenciales. Todo ello en un contexto de cambio climático”, ha dicho Javier Baigorri.

Planificación sostenible

De esta forma, el Plan Estratégico del PSOE Teruel considera necesario afrontar el reto de planificar de forma sostenible el 100% de la superficie pública forestal de nuestra provincia, tanto con los usos tradicionales como con las nuevas tendencias relacionadas con el ocio o el turismo, para ello se quiere apostar por impulsar los documentos de gestión, los llamados “Instrumentos de Gestión Forestal Sostenible” en el que se recogen en el tiempo y en el espacio todas las acciones para asegurar la conservación, mejora, aprovechamiento sostenible y usos en cada monte. Dentro de ellos uno de los retos más urgentes y por tanto objetivo fundamental es asegurar la máxima compatilidad de todos los usos del monte: caza, uso público, senderismo, BTT, pastos o aprovechamientos con una premisa fundamental: la seguridad.

Javier Baigorri ha puesto en valor que “los montes turolenses, que ocupan una superficie superior al 50% de la provincia, son en su mayoría de titularidad pública, principalmente propiedad de los ayuntamientos. Apostar por su multifuncionalidad y la generación de bienes y servicios es también apoyar y empoderar a los ayuntamientos para que den un paso al frente en la gestión de sus recursos”.

Durante la entrevista realizada para elaborar el informe sobre el medio natural en el Plan Estratégico, el ambientalista Javier Escorza puso el acento en la necesidad de “una información adecuada y una comunicación eficaz entre todos los actores que realizan actividades en los montes para conseguir con eficiencia armonía y convivencia entre todas ellas, evitando posibles conflictos”.

Educación ambiental

El PSOE Teruel señala también en sus conclusiones sobre el medio natural que es el escenario perfecto para desarrollar una educación ambiental de calidad y formar a las nuevas generaciones turolenses en una materia clave, tradicional y que forma parte de de la idiosincrasia de la provincia: la gestión de los montes y actividades asociadas como el aprovechamiento de la biomasa, la apicultura, la recolección de setas , semillas o frutos, la caza o la pesca.

“Son actividades tradicionales, que pertenecen a nuestra cultura y tradición y que, además, pueden conllevar el desarrollo de carreras profesionales de gestión del medio natural en los centros de formación profesional o en los cursos de formación para el empleo” ha apuntado el secretario de Organización del PSOE Teruel señalando que la educación ambiental puede ayudar a “huir de mitos, tópicos y desconocimiento generalizado ante una sociedad cada vez más urbanita”.

“Cortar árboles no es un asesinato. Y no hacer nada, no gestionar el monte, conduce a riesgos de incendio o destrucción del mismo. La biodiversidad puede mejorarse con acciones concretas sobre el bosque y es necesaria una labor de divulgación para que se entienda que la gestión forestal sostenible y la selvicultura son imprescindibles para asegurar la conservación y mejora de nuestros bosques”, ha concluido Baigorri.