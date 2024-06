El PSOE Teruel exige que se cubran "ya" las plazas de los APN cesados en la provincia y critica la mala gestión de la consejería

El PSOE Teruel ha exigido al Gobierno de Aragón que cubra “lo más rápido posible” las plazas de los 5 agentes de protección de la naturaleza cesados por el departamento de Medio Ambiente en este mes de junio y ha denunciado la mala gestión dirigida por el consejero Manuel Blasco quien, han acusado los socialistas, pone en riesgo la seguridad de la provincia, especialmente en la prevención y extinción de incendios forestales.

El vicesecretario general y portavoz del PSOE Teruel, Pedro Polo, ha instado al gobierno a reconsiderar la decisión de cesar a los 5 agentes justo a las puertas de un verano de alto riesgo de incendios. “El Partido Popular siempre opta por recortes y desprotección. En situaciones de emergencia, necesitamos decisiones rápidas y efectivas. No hacerlo podría resultar en consecuencias catastróficas para nuestra provincia", ha afirmado.

Polo ha relacionado esta situación con la falta de interés político y de liderazgo en el servicio provincial de Medio Ambiente, recordando que, después de un año de la constitución del actual gobierno y el traspaso de las competencias de Medio Ambiente desde la consejería de Agricultura a la consejería de Turismo dirigida por Manuel Blasco, sigue sin nombrarse un director provincial.

“Es un barco a la deriva", ha afirmado, señalando que el cese de los 5 agentes de protección de la naturaleza en este momento y sin soluciones a corto plazo supone “consumar otro fracaso en la gestión en el medio rural, el medio ambiente y la agricultura y la ganadería de la provincia de Teruel”.

"Estamos entrando en una campaña de incendios que promete ser muy peligrosa debido a la extrema sequía y la alta disponibilidad de combustible en nuestros montes, que lo convierte en auténticos polvorines. Despedir a estos agentes en este momento crítico es irresponsable y temerario", ha añadido el portavoz del PSOE tras destacar que los APN son “quienes dirigen las cuadrillas de protección ante incendios. Son la pieza básica del sistema de extinción y prevención de incendio del Gobierno de Aragón”.

Polo ha criticado duramente al gobierno de Aragón por escudarse en cuestiones burocráticas para ejecutar “un nuevo recorte”. "El gobierno no puede excusarse detrás de normas y de la burocracia. Deben tomar decisiones valientes que aseguren la protección de nuestros montes y la seguridad de los ciudadanos", ha enfatizado advirtiendo las funciones de estos puestos tendrán que ser cubiertos por el resto de la plantilla, “personas de mayor edad y que ya van sobrecargados en guardias”.



Los despidos afectan a áreas clave en el riesgo de incendio de la provincia, como Gúdar Javalambre, la sierra de Albarracín o el Matarraña. "Son APN totalmente preparados y con experiencia. Sin ellos, el riesgo de incendios catastróficos aumenta exponencialmente", declaró apuntando que a estas bajas, además, se suma la jubilación de otro APN en el Matarraña “que tampoco se ha previsto cubrir”.



El portavoz socialista se ha referido específicamente al cese en la zona de Calamocha, donde ha calificado la situación de particularmente grave por las caractísticas del APN. "Estaba al frente de la cuadrilla helitransportada, una unidad crucial en la lucha contra incendios en terrenos difíciles de acceder. La eliminación de estos cinco puestos desestructura el operativo de prevención y extinción, sobrecargando al personal restante", ha explicado.

Refiriéndose a los incendios devastadores del pasado en la provincia, el portavoz añadió: "Hemos visto desastres en el Maestrazgo y Aliaga. No podemos permitirnos más tragedias. Es crucial que todos los APN estén en sus puestos para coordinar y dirigir las operaciones de extinción junto con las cuadrillas forestales", ha dicho.

Alcaldes

La situación creada con el cese de los APN también preocupa a los alcaldes de la provincia, que mantienen una relación estrecha con los agentes de cada zona. De esta forma, los alcaldes socialistas de Torre de Arcas y La Cerollera, Luis Lasmarías y Francisco Serrano, cuyos términos municipales son mayoritariamente de masa forestal, también han denunciado la retirada de los agentes que recorrían sus territorios pues aseguran, “nos deja en el olvido”.

Así, han expresado su preocupación por la falta de efectivos durante un episodio de “sequía extrema” y en “alerta tras alerta” de riesgo de incendios. “En el caso de Torre de Arcas, si hubiera un incendio de grandes dimensiones, tendría incluso que desalojarse el pueblo y este va a ser uno de los veranos más duros. Estamos muy preocupados y hay que tomárselo muy en serio”, ha señalado Luis Lasmarías que ha valorado muy positivamente el papel que ha realizado la APN que estaba trabajando en su municipio y su excelente conocimiento de los montes que protegía.

“No entendemos cómo no se ha optado por una prórroga de estos contratos y directamente se ha cesado, porque va a dejar de trabajar de forma inminente por acumulación de vacaciones y demás”, ha reprochado a la consejería de Medio Ambiente lamentando que el Gobierno PP-Vox no haya tenido en cuenta ni comunicado a los ayuntamientos y a los alcaldes esta decisión.

Los alcaldes no entienden por qué la Consejería no ha contemplado la prórroga de los contratos, como también contempla la ley, hasta que los puestos estén cubiertos o por qué no hay preparada ya otra persona para sustituir a la agente cesada. “Si se alargan mucho en el tiempo los procesos selectivos para cubrir la plaza, nos vamos hasta octubre, que es cuando ya no hay peligro de incendio”, ha apuntado Lasmarías, que teme el desconocimiento de la zona de quienes actúen en caso de un hipotético incendio