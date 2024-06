El PSOE Teruel pide el voto para lograr que la necesaria transición ecológica sea “verdaderamente justa”

El PSOE Teruel ha cerrado la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo en Andorra señalando la necesidad de acometer una transición ecológica que, han asegurado, “será verdaderamente justa si somos los socialistas quienes tenemos la capacidad de decidir en la toma de decisiones, en todos los niveles institucionales”.

Por esto, han asegurado los distintos intervienientes en el acto mitin celebrado en la villa minera, estas elecciones son “muy relevantes”, pues definirán quién va a acometer unas polícias de transición que han de combinar “el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad con el desarrollo y el progreso”.

La secretaria general del PSOE Teruel, Mayte Pérez, ha advertido: “quién quiera negar el cambio climático, se engaña a sí mismo, se hace trampas al solitario” y ha puesto el acento en los fondos que ya se han invertido y en el recientemente creado Fondo de Transición Justa “para intentar revertir” los efectos negativos del final del modelo productivo basado en el carbón.

“Hemos de transitar, de manera justa, hacia ese modelo de sociedad que nos compromete con las nuevas generaciones”, ha afirmado Pérez recordando la apuesta socialista por una Unión Europea más social, que se muestre por la integración socioeconómica de todos sus ciudadanos y la profundización en la política de cohesión para un menor desequilibrio territorial, frente a las políticas “de los hombres de negro”, de los recortes y el “sálvense quien pueda” que propugnan la derecha y la ultraderecha.

Campaña propositiva

Pérez ha diferenciado la campaña “propositiva” de los socialistas en materias como la agricultura y ganadería, la transición justa, las infraestructuras o las políticas de cohesión, hablando “de forma cercana” sobre los “problemas reales que afectan a nuestra provincia y de sus soluciones”, de la campaña del Partido Popular al que ha acusado de hacer seguidismo e intentar “nublar con otros debates lo que realmente está en juego”.

“Sólo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena y se apropia de las iniciativas que nosotros hemos ideado, impulsado y reforzado”, ha acusado la líder de los socialistas antes de acusar al PP de “dar la espalda a los problemas”. “Da la espalda siempre a la provincia de Teruel, no es capaz de identificar sus potencialidades”, ha remarcado antes de recordar que el día 9 de junio “tenemos una nueva oportunidad para elegir ese modelo progresista en positivo que intenta aprovechar las potencialidades de la provincia.

En este contexto, Mayte Pérez ha criticado unas declaraciones del presidente del PP de Teruel, Joaquín Juste, “que es presidente de la Diputación de Teruel y diputado en las Cortes de Aragón”, en las que reivindicaba ayudas para la sequía en tercera persona. “Como si él no tuviera capacidad de afrontar el tema a través de la política, de su responsabilidad de gobernar instituciones, y aportar soluciones”, ha dicho.

La secretaria general del PSOE Teruel ha advertido de la estrategia popular para, como ya hicieron en las elecciones autonómicas y municipales, “hablar de otras cosas” y ha apelado a “la inteligencia y la conciencia” de la gente para que “reflexione” sobre “qué es lo que nos estamos jugando, que es el proyecto de los próximos 5 años en Europa: un proyecto progresista o un proyecto reaccionario”.

“Y no es apelar al discurso del miedo. Yo creo que lo estamos viendo ya en comunidades autónomas donde han tenido la posibilidad de entrar en gobiernos y realmente estamos viendo que su prioridad es imponer su agenda cultural más allá de resolver los problemas cotidianos”, ha apuntado Mayte Pérez señalando que la ultraderecha “alienta la provocación” o la “ruptura de consensos” ante un PP que está “en una especie de puente que no sabe decidirse. Pero hay que ser claro”.

Mitin en Andorra

Además de Mayte Pérez, en el acto mitin que se ha celebrado en el salón de actos de la Casa de Cultura de Andorra, han intervenido el alcalde de Andorra y diputado provincial Rafael Guía, y los alcaldes de Ariño y Estercuel, Carlos Ros y Joaquín Lahoz.

Rafael Guía ha avertido sobre que la ultraderecha utiliza la instituciones europeas para “dinamitarlas desde dentro”, como ya hicieron los ultraderechistas británicos antes del Brexit. “Son ultranacionalistas y no creen en el proyecto de construcción europeo”, ha dicho antes de pedir “mucha participación porque precisamente lo que quieren es que no participemos, porque así es como ganan”.

En su alocución, el alcalde de Andorra ha diferenciado la forma de responder ante las crisis desde la Unión Europea si los progresistas son decisivos, contraponiendo los recortes de la crisis de 2008 con la política de “escudo social” con la que se han superado las crisis de la pandemia o la crisis enérgetica a causa de la guerra en Ucrania, con hitos como la “solución ibérica, negociada por Pedro Sánchez y que nos ha permitido pagar la luz más barata de Europa”. Además, ha hecho referencia a los fondos europeos, que en Andorra permitirán la creación del Parque de los Salesianos, la reforma del edificio interadministrativo u otras obras de abastecimiento.

Por su parte, el alcalde de Ariño Carlos Ros han incidido en “la numerosa legislación” que proviene de la Unión Europea y nos afecta directamente. Ha nombrado específicamente a la PAC y ha hecho alusión a los Ertes que supusieron el mantenimiento de miles de empleos durante la pandemia, “que pudieron ser sufragados gracias a la cooperación europea”.

El alcalde de Estercuel, Joaquín Lahoz, ha aconsejado a las personas “que tienen dudas” sobre estas elecciones y no quieren votar con el argumento de “Europa no sirve para nada” que analicen la importancia de la Unión Europea para el desarrollo del país y de la provincia. “Cuánto más seamos, seguro que ganamos”, ha dicho destacando cómo influyen los fondos europeos en la lucha contra la despoblación o para hacer frente al cambio climático. Además, ha pedido no demonizar la inmigración “para luchar contra la despoblación de nuestros municipios”.