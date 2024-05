El PSOE insiste en que hay que “dignificar” el nacimiento del río Turia y en señalizarlo con una propuesta en el Ayuntamiento de Teruel

Por

El PSOE vuelve a insistir en “señalizar y dignificar” el lugar donde se inicia el río Turia en la ciudad de Teruel. Tras varias iniciativas aprobadas en este sentido desde 2014 en el Ayuntamiento de la capital y ante unas actuaciones que se consideran claramente insuficientes, el grupo municipal socialista ha presentado para su debate en el pleno de este lunes una propuesta de resolución que, además, responde al interés trasladado por los vecinos del barrio del Carmen y colindantes en una reciente reunión.



El texto de la propuesta de resolución insta a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a actuar en ese punto en el que confluyen los ríos Guadalaviar y Alfambra, situado a apenas a muy poca distancia del núcleo urbano de la ciudad. El objetivo, señala, es que este enclave pueda convertirse en un recurso turístico visitable, para lo que, consideran, es necesario actuaciones “de mayor relieve” que las acometidas hasta este momento.



El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Teruel, José Guillén, ha apuntado que esta propuesta no es nueva, y que en los últimos 10 años “no se ha hecho lo suficiente” para lograr “un atractivo interesante para este barrio, el barrio del río, que además sirva para el conjunto de la ciudad”. “No hay que olvidar que vienen muchos turistas de la Comunidad Valenciana y creemos que podría resultarles interesante ver dónde nace su río de referencia, en río Turia, que hermana las ciudades de Valencia y Teruel”.



Para ello, los concejales socialistas proponen en la misma propuesta una mayor implicación del Ayuntamiento turolense apuntando que, en el caso de que la CHJ no acometa las actuaciones propuestas, solicite la autorización correspondiente para ejecutarlas por su cuenta.



Además, pide que este acuerdo se traslade tanto al organismo de cuenca como a la Asociación de vecinos del barrio del Carmen y colindantes.



Además, el grupo socialista presenta al pleno otra propuesta de resolución en la que insta al equipo de gobierno a publicar, en soporte digital y formato accesible y con una periodicidad al menos trimestral, la relación detallada de las incidencias recibidas en la aplicación Gecor, así como el estado de tramitación en el que se encuentra cada una de estas.



El portavoz socialista explicó que trasladar “de forma puntual y detallada” todas las incidencias que se reciben en la aplicación móvil “sería un ejercicio de transparencia por parte del equipo de gobierno”.



“La aplicación permite saber de forma sencilla no sólo cuantas incidencias se registran de las diferentes cuestiones que se pueden plantear en la ciudad, sino además conocer el detalle de qué tipo de incidencias son y dónde se localizan. Eso nos permitiría tener una información de primera mano, muy útil”, explicó Guillén que agregó que se puede facilitar esa información de forma muy sencilla y pide que se haga desde que se puso en marcha.



Por esta razón, la propuesta pide incluir en la relación solicitada el máximo grado de desagregación de las incidencias que permita la herramienta: su geolocalización y su fecha de tramitación por parte de la ciudadanía. Además, solicitan que ambas propuestas se apliquen con carácter retroactivo, al menos, desde la entrada en funcionamiento de Gecor en su actual formato, que fue en julio de 2021.



Gecor es un servicio de comunicación de incidencias a través de aplicaciones móviles, en su momento denominado Línea Verde, que ofrece el Ayuntamiento desde 2019. En lo que respecta a la comunicación de incidencias, la aplicación determina diversas categorías genéricas: alumbrado, mobiliario urbano, parques infantiles, tráfico y señalización hasta un total de 13 categorías que, a su vez, se dividen en más de 200 supuestos o incidencias concretas. Para la tramitación efectiva de las incidencias es indispensable que el ciudadano incluya al menos una imagen y la dirección o geolocalización de esta.