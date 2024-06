“El sábado quiero salir a disfrutar y que los míos disfruten, y ojalá podamos dar guerra”

Fernando Jarque rezuma afición. El próximo sábado, seis de julio, competirá en su plaza, la de Teruel, con algunos de los mejores recortadores del panorama nacional por alzarse con la II Supercopa Toros en España de Recortes. Hablamos con él a una semana de la cita.

-Una semana para la Supercopa, ¿Qué sientes mientras descuentas los días?

-Tengo una mezcla de sensaciones, entre nervios y responsabilidad, pero sobre todo muchas ganas y mucha ilusión.

-Teruel, para un turolense, es un gran escenario...

-Si, y más para mí, he salido en muchas ocasiones en nuestra plaza, pero este año será el primer año que salga en el concurso de vaquillas.

-Además, siendo el único turolense que participa en el festejo.

-Si… Al final he salido yo como podría haber salido cualquiera, los chavales están apretando fuerte, y hay gente de Teruel muy preparada para salir a este tipo de festejos.

-¿Da vértigo ver tu nombre compartiendo cartel con algunos de los mejores recortadores del panorama nacional?

-Bueno, los que salimos al corro nos conocemos todos y coincidimos muchas veces a lo largo de la temporada, sí que es verdad que con los recortadores de toros cerriles no coincido tanto, pero vértigo no, ni mucho menos, me da una ilusión increíble poder compartir cartel con ellos y cada uno jugaremos nuestras cartas, la suerte decidirá…

-¿Qué te parece el innovador formato de la Supercopa?

-Me gusta, al final se ve al recortador más completo, si quieres ganar estas obligado a enfrentarte a una de las vacas más duras del panorama nacional y a un toro cerril.

-¿Eres más de ganado cerril o de corro?

-De ganado de corro totalmente, al final solo toco dos o tres toros cerriles al año, así que puedes hacerte una idea de cuál es mi preferido.

-¿Cómo ves las de Eulogio Mateo y los toros de El Pizarral?

-Una ganadería y un ganadero top, son vacas rápidas e incansables, yo las comparo con las personas, en muchas ocasiones piensan, deciden y actúan más rápido que tú, son animales para hacerles las cosas muy bien y sin dudar. De los toros sé su encaste y procedencia, pero como he dicho antes, no suelo salir a este tipo de animales, por lo que no lo sigo, solo espero que salgan buenos y podamos disfrutar y hacer disfrutar a la gente.

-¿Que preparación requiere un evento de este tipo?

-Al final estamos todos los findes de semana saliendo a este tipo de animales, y sabemos la exigencia que tienen, la preparación más importante en mi caso es la mental, hay que salir a hacer las cosas muy bien y sabiendo que quiere el animal en cada momento.

-¿A qué aspira Fernando Jarque el próximo sábado?

-Yo quiero salir a disfrutar y a que los míos disfruten, pero ojalá podamos dar guerra y se quede el trofeo en casa, el año pasado faltó poco, esperemos que este año sea el año.

-¿Qué sentirás cuando pises el albero de la plaza de toros de tu ciudad, con esos aficionados, muchos, amigos, apoyándote?

-Una ilusión increíble, el año pasado lo vi desde la grada deseando estar abajo, pues este es el año de aprovechar la oportunidad y salir a darlo todo.

-Lanza un mensaje a la afición.

-Invitar a todo el mundo a que el 6 de Julio vayan a la Plaza de Toros de Teruel y a los más jóvenes que están empezando decirles que no dejen de luchar, siempre va a haber gente que les pongan piedras en el camino pero que las oportunidades al final salen, y aquí en Teruel los chicos más jóvenes tienen una ilusión increíble por este mundo, que no permitan que nadie les quite esa ilusión.