El socialista Javier Lambán confirma que volverá a concurrir en 2023 a la presidencia de Aragón

El secretario general del PSOE en Aragón y presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, ha anunciado este lunes ante la ejecutiva de su partido su decisión de volver a concurrir en las elecciones autonómicas de 2023 a su reelección en el cargo.

En declaraciones previas a la celebración del encuentro de este órgano de dirección, el secretario de Organización del PSOE aragonés, Dario Villagrasa, ha valorado la decisión de Lambán, un presidente, ha resaltado que ha conseguido "atraer inversiones a pesar de la crisis sanitaria, que ha creado riqueza y que ha mejorado los servicios públicos".

Villagrasa se ha mostrado convencido de que el PSOE es la "única fuerza política capaz de aglutinar el mayor número de apoyos y grado de confianza entre la ciudadanía aragonesa", y ha destacado que a su partido "aún le queda legislatura para seguir cumpliendo con nuestros compromisos, que llegarán al 80 % a pesar de la pandemia".

Ha anunciado que su formación trabaja ya en la elaboración de un programa electoral cuyas líneas básicas se darán a conocer en las próximas semanas.

Un programa participativo, ha añadido, que "reflejará el Aragón del futuro, que contendrá un proyecto de país y que se elaborará de la mano de agentes sociales, militantes y de la ciudadanía aragonesa en su conjunto".

Villagrasa ha destacado que el PSOE aragonés aspira a ampliar el número de votos que en los anteriores comicios autonómicos de 2019 gracias "a nuestra honradez -ha subrayado- y a la garantía que da el trabajo bien hecho en estos siete años de gobierno".

Además, ha criticado la reciente visita hecha a Zaragoza por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, para reivindicar la educación, a pesar de que "recortaron un 17 % el presupuesto cuando gobernaron en Aragón".

"Gobernar -ha añadido- no es hacer dejación de funciones ante la mayor huelga del autobús urbano de Zaragoza y no significa militar en el 'noísmo', porque ante cualquier aspecto (en el PP) están abonados al no".