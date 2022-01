El vicepresidente de Aragón, Arturo Aliaga, apuesta en Fitur por un turismo de calidad y sostenible

Por

El vicepresidente aragonés, Arturo Aliaga, ha afirmado este viernes en Fitur que "no se podrá ofertar turismo de calidad si no es sostenible", y ha destacado que en Aragón tienen en marcha nueve planes de sostenibilidad turística en todo el territorio



Tras mantener una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Aliaga ha explicado que Aragón durante 2021 recibió 2,3 millones de visitantes y acogió más de 5,5 millones de pernoctaciones.



Unas cifras, en su opinión, obtenidas gracias a su gran oferta de recursos naturales: "Tenemos nieve, montaña, senderismo, patrimonio, gastronomía y el 10 % del territorio de España".



Con respecto al mercado internacional, en 2021, Aragón recibió hasta 350.000 turistas extranjeros, fundamentalmente franceses, alemanes, belgas e italianos.



Unos datos que satisfacen al vicepresidente aragonés a pesar de que no superen los 800.000 visitantes extranjeros que se han llegado a recibir en años previos a la crisis sanitaria.



Por ello, Aliaga ha hecho énfasis en la importancia de extender la vacunación y recuperar la confianza en España gracias al certificado covid y la oferta de establecimientos seguros.



El vicepresidente aragonés también ha destacado las buenas cifras de comportamiento del turismo interior, que obedecen a que los españoles hayan salido menos del país.



"Ese equilibrio hace que no estemos descontentos con las cifras de 2021. Los buenos meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre se han visto perjudicados en diciembre por la última ola", ha agregado.



En la misma línea, Aliaga ha puesto en valor el buen comportamiento del turismo en el Pirineo, la Sierra de Albarracín, o las comarcas de Matarraña y Maestrazgo durante los meses de verano y la segunda parte del año.



Aliaga ha reiterado que Aragón tienen en marcha nueve planes de sostenibilidad turística en todo el territorio, cinco más a los cuatros previstos gracias a la llegada de los fondos europeos.



De los 600 millones de euros distribuidos en la primera partida, Aragón ha recibido 30. "No se podrá ofertar turismo de calidad si no es sostenible", ha subrayado Aliaga.



Tras el anuncio de Pedro Sánchez de una segunda convocatoria para estos fondos en el mes de marzo, Aliaga ha afirmado que instará a los ayuntamientos y comarcas aragonesas a que se presenten a estos proyectos, siempre y cuando estén enmarcados en la sostenibilidad y los requisitos transformadores que exigen los fondos europeos.