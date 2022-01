El virólogo Rafael Blasco, conferenciante en Teruel: "La ciencia ha sido ultrarrápida con las vacunas contra la covid"

La ciencia ha sido muy ágil en el desarrollo de las vacunas contra la covid-19 pero siempre manteniendo la evaluación y la transparencia para garantizar la seguridad y ahora tiene el reto de determinar cuánto tiempo dura la inmunidad y cómo de sólida es esta ante las nuevas variantes. Estos son algunos aspectos que se analizaron este viernes en la charla impartida por el prestigioso virólogo Rafael Blasco en el Casino de Teruel.

Nuevas vacunas: diseño y aprobación fue el título de la ponencia de Blasco, investigador de origen turolense del Departamento de Biotecnología en el Centro Nacional INIA del Consejo superior de Investigaciones Científicas. Momentos antes de la conferencia, el experto señaló que su objetivo era explicar cómo se hacen las cosas a la hora de aprobar una vacuna. “Los científicos tenemos que dar el mensaje de que no es perfecto pero que se evalúa. No tenemos las garantías al cien por cien de que no vaya a haber alguna complicación como con cualquier medicamento pero hay todo un proceso de evaluación y de transparencia que es lo que da confianza”, señaló.

“La ciencia ha sido ultrarrápida en la respuesta” para desarrollar estos fármacos, insistió Blasco y resaltó que el proceso de vacunación ha supuesto “una mejora espectacular” y una “ventaja clarísima” respecto a hace poco más de un año porque, aunque hay “un porcentaje reducido” de personas vacunadas que se infectan, presentan “cuadros más débiles”.

Preguntas

Pero los investigadores continúan con su labor porque “hay preguntas importantes que se tienen que ir estudiando como cuánto dura y cómo de sólida es la inmunidad ante las nuevas variantes. Es crucial”, resaltó el experto quien señaló que la gente quiere tener respuestas muy rápidamente pero que “las cosas llevan su tiempo”.

Sobre la conveniencia de las dosis de refuerzo, Blasco detalló que en los sistemas inmunes más débiles como el de las personas mayores se va perdiendo inmunidad y que otra dosis de vacuna puede estimular un poco más, si bien indicó que habrá que hacer un “balance de hasta donde se pueda llegar”. En cualquier caso, opinó que es improbable que tenga que establecerse una vacunación periódica como ocurre con la gripe y que es posible que en un futuro este coronavirus se mantenga circulando pero sin complicaciones clínicas como ya ocurre con otros coronavirus.

En cualquier caso, Blasco advirtió de que en los próximos meses hay que seguir manteniendo todas las medidas de prevención y que lo más probable es que no se mejore la situación hasta el verano. “No podemos bajar la guardia ahora”, advirtió, recordando que -a pesar de la aceptación enorme de la vacunación en España- hay un 10 % de españoles (unos cuatro millones de personas) que están sin vacunar. “Los no vacunados se van a infectar y tendrán enfermedad más grave que los inmunizados”, añadió.

Asombro

El experto turolense reconoció que ómicron ha dejado “asombrados” a los virólogos que no esperaban este comportamiento. “Los virus siempre nos sorprenden”, añadió.

Rafael Blasco también se refirió a la extensión de la vacunación en todo el mundo. Para este virólogo, “debería ser una prioridad” que las vacunas lleguen a los países pobres, especialmente para la protección de las personas más vulnerables de estos territorios.

Respecto a las vacunas españolas, el científico recordó que el proyecto más avanzado es el de Hipra, pero que ahora que ya hay tratamientos aprobados, los organismos reguladores exigen que los nuevo fármacos aporten algo nuevo respecto a lo que ya se está utilizando por lo que tendrá que demostrar mayor eficacia ante las nuevas variantes de la covid-19.

Por otra parte, sobre el proyecto liderado por Luis Enjuanes dijo que “podría proporcionar características adicionales, en vez de que sea una sola proteína son muchas, lo cual es una ventaja para las distintas variantes y para ser más duradera, pero habrá que demostrarlo. Creo que hemos cometido el error de decir lo que va a hacer un fármaco antes de haberlo comprobado”, comentó el ponente que insistió en que el proceso de aprobación de las vacunas es una garantía de su seguridad y eficacia.