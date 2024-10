El Ayuntamiento encargará un estudio olfatométrico si continúa la actividad de las balsas de Concud

El Ayuntamiento de Teruel ha recibido ya los informes del Inaga donde se especifica que no tiene que informar sobre las bolsas de Concud como una actividad clasificada, que era lo que el Ayuntamiento de Teruel interpretaba y también el Consejo Provincial de Urbanismo. La licencia “va a tener que tramitarse como una actividad simplificada. El Ayuntamiento va a volver a pedir informe al Inaga pero el trámite es más sencillo. Lo que hemos hecho desde el Ayuntamiento de Teruel es pedir al Inaga, entidad que es experta en temas medioambientales, que nos indique todos los parámetros que hay que cumplir para comprobar si esas balsas son legalizables”.

Así lo explicó la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, este lunes a preguntas de la prensa donde también detalló que el Ayuntamiento va a pedir un estudio olfatométrico que permitirá tener unos parámetros que asegure que en caso de que la actividad de las balsas prosiga no va a haber molestias para los habitantes de Concud, dijo la responsable municipal que recordó que ya había dicho que esto tenía que terminar “por las buenas o por las malas”. Se mostró “partidaria” de que termine por las buenas, “que todo el mundo cumpla la ley y que no se genere ningún perjuicio al barrio de Concud”.

Los vecinos de la pedanía turolense mostraron este verano públicamente su malestar por los malos olores y las filtraciones de agua que se producen después de llevar dos años denunciando la situación a las administraciones. La semana pasada hicieron público los resultados de unos ensayos de agua donde se demostraba la alta salinidad del agua que baja por el barranco y la existencia de otros materiales que ellos achacan a restos del secadero ubicado en Platea.

Sin embargo, desde Jamones Albarracín ha hecho público otro informe para demostrar que no existe ninguna fuga en las balsas de Concud. El trabajo fue encargado a la empresa especializada Fugatec y revela que no existe ninguna fuga en las balsas próximas al barrio, según el estudio realizado por la empresa a partir de mediciones con termografía láser. También señala que el agua que aparece en el barranco cercano no proviene de las balsas, puesto que la salinidad del agua disminuye aguas arriba así como la temperatura desciende. En el caso que el agua proviniera de las balsas, la manifestación seria inversa.

El documento elaborado por los expertos determina que el motivo de la salinidad del agua se debe a una veta antigua de sal que se encuentra en el terreno. Asimismo, concluye que la causa puede ser una fuga anterior, mientras que el aumento del caudal de agua con respecto al año pasado se explicaría por el incremento reciente de las lluvias.

La CEO de Jamones Albarracín, Isabel Dobón, recordó que, desde el momento en que se detectó esta filtración puntual, la empresa implantó un nuevo sistema de impermeabilización mediante una importante obra, además de contratar una compañía externa para llevar a cabo limpiezas exhaustivas cada mes y pedir todos los permisos oportunos a la Confederación Hidrográfica del Júcar para limpiar y acondicionar el barranco colindante.

Tanto este informe como todos los relativos a las actuaciones realizadas en las balsas se han aportado al expediente del Ayuntamiento de Teruel, al que la empresa insta a tomar una decisión con celeridad sobre la situación en la que quedan esta instalación. “Hemos hecho todo lo necesario para acabar con la filtración y ahora hay que solucionar esta situación de indefinición administrativa, puesto que tenemos que dar luz verde a nuevas inversiones por valor de seis millones de euros”, puntualizó.

Dobón descartó la instalación de una depuradora porque no es una solución viable y también negó que el agua de las balsas contenga sangre o restos de sangre. Además, invitó a los vecinos de Concud a visitar la planta.