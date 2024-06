Emma Buj: “Teruel es hoy una ciudad con más trabajo, infraestructuras, cultura, actividades y población”

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha repasado este jueves, en el debate sobre el estado de la ciudad, todos los proyectos del equipo de gobierno y ha recordado la situación en la que se encontraba el Ayuntamiento cuando comenzó a gobernar el Partido Popular.



En su primera intervención la regidora turolense ha recordado la situación en la que se encontraba el Ayuntamiento cuando el Partido Popular cogió las riendas del gobierno municipal y ha explicado detalladamente lo que ha hecho en estos años el equipo de gobierno para revertir esa grave situación. Buj ha denunciado que el PP se encontró uno de los ayuntamientos más endeudados de España. “Nos cortaron la luz, a duras penas podíamos pagar a los trabajadores y no se pagaba a los proveedores, con una deuda de más de 60 millones de euros, facturas en los cajones y 8 millones de euros de remanente negativo”, ha afirmado, según se recoge en una nota de prensa del consistorio.

Tras hacer este ejercicio de memoria, la alcaldesa de Teruel ha explicado como el equipo de gobierno ha sido capaz de darle la vuelta a esta situación “con rigor presupuestario, ingresos prudentes que permiten una viabilidad financiera, y que son seña de identidad del equipo de gobierno del Partido Popular”.

El equipo de gobierno ha incrementado los servicios en la ciudad y ha multiplicado por cinco el apoyo al tejido asociativo en los últimos 9 años del que se han beneficiado clubs deportivos, asociaciones, entidades vecinales… además de crear el Consejo de Participación Ciudadana y la puesta en marcha de los presupuestos participativos. Todo ello se ha hecho – ha dicho – sin necesidad de subir los impuestos. “Cuando gobernaba el PSOE todos los años subían los impuestos como mínimo un 2% ó un 3% y desde que gobierna el Partido Popular o bien se congelan o se bajan a pesar de que el IPC se ha incrementado un 27% que también afecta al Ayuntamiento de Teruel”, ha argumentado Buj.

Abundando en el tema de impuestos, la alcaldesa ha destacado que Teruel tiene uno de los IBI más bajos de España y que el Partido Popular lo bajó un 13% en la pasada legislatura al tiempo que ha subrayado que rebajó hasta un 50% las licencias de obras. “En Teruel nadie paga al Ayuntamiento por heredar, tenemos una de las mayores bonificaciones en el impuesto de plusvalía Mortis Causa, tanto en vivienda como en la transmisión de negocios, tenemos una fiscalidad diferenciada para barrios rurales cuando las leyes nos lo permiten y cada año beneficiamos a las familias turolenses en un millón de euros a través de bonificaciones fiscales, a familias numerosas, a la creación de empleo, a energías limpias…”, ha destacado. En definitiva – ha sentenciado la alcaldesa – “sólo en bonificaciones hay cuatro millones de euros más en el bolsillo de los turolenses que si gobernara la izquierda”.

Servicios

La alcaldesa ha enumerado los nuevos servicios puestos en funcionamiento centrados en las familias y las personas. Entre otros, ha citado el centro municipal de servicios sociales que ha pasado de un presupuesto de 2.000.000 a 3.200.000 para reforzar los servicios que prestaban e incorporar otros nuevos como las ayudas por pobreza energética; ayuda a las familias en el nacimiento de sus hijos, con un cheque bebé que a su vez dinamiza el comercio local; se han incrementado las ayudas a guarderías y las plazas de las escuelas públicas municipales de San Blas y Villaspesa; Teruel es desde 2016 ciudad amiga de la infancia; se han creado nuevos parques y juegos, como el parque del Carrel, el del Archivo en el Centro Histórico, el de la plaza de la Cultura, o mejorado los existentes como el parque de Los Fueros dotándolos de juegos inclusivos; se ayuda a las personas celiacas a afrontar sus mayores gastos; pioneros en la lucha contra la soledad no deseada; mejoras en el centro Santa Emerenciana con nuevas actividades para los mayores; ayuda a domicilio los fines de semana; aplicación para incidencias y agenda ciudadana para acercar el ayuntamiento al ciudadano; apertura de una oficina de vivienda para asesoramiento a los particulares; nueva línea de autobús urbano a los barrios rurales de la ciudad; puesta en marcha de programas de salud mental un nuevo servicio de mediación policial; nuevas escuelas deportivas…



Instalaciones

En el apartado de instalaciones deportivas, la alcaldesa ha subrayado que el propósito que persigue el equipo de gobierno es conseguir una ciudad amable que proporcione una buena calidad de vida al ciudadano y para ello se están ejecutando un buen número de proyectos como la sustitución de césped del campo Luis Milla por uno de última generación así como del pavimento del pabellón Los Planos; ha citado otras como la instalación de nuevas gradas en el pabellón Loa Planos; la inversión de 2.000.000 en mejorar el pabellón de Las Viñas-Pepe Lanzuela; la revovación de las pistas de atletismo Navarro Bau inviertiendo 800.000 en el rettoping y 400.000 en la iluminación además de instalar foto finish saltométros es decir, tecnología que permitiera homologar marcas; modernización de las pistas de tenis del complejo Navarro Bau; inversión de otros 400.000 euros en el campo Pinilla en eficiencia energética y un nuevo marcador; la construcción de un nuevo pabellón deportivo que además de dar servicio al colegio de La Fuenfresca servirá para toda la ciudad, la construcción de pistas de fútbol 8, padel y tenis de tierra batida en Los Planos, la nueva piscina climatizada, cuyas obras avanzan a buen ritmo, nuevas pistas de voley playa; skate park en la Fuenfresca; mejoras en las pistas de Los Enebros; pistas en San León en la calle Santa Amalia para fútbol y baloncesto; nueva pista de baloncesto en el parque Los Fueros; nuevo pavimento en el frontón de San Julian; nuevo pavimento en pabellón Atarazanas; mejoras en el Luis Milla; incorporación a las práctica del deporte otras instalaciones como el Palacio de Exposiciones o el edificio Domingo Gascón; mejoras en los barrios rurales como Caudé, Concud, Villaspesa o frontón de San Blas; nuevas pistas de barrio en el Polígono Sur.



En el ámbito cultural, Buj ha destacado el impulso dado a todas las actividades con acuerdos importantes como el del Circulo de Recreo Turolense para el uso del Teatro Marín. Con respecto a las instalaciones ha recordado la apertura del centro cultural de San Julián “con su magnífico auditorio y el resto de las instalaciones de este centro por el que ya han pasado cerca de 200 entidades, asociaciones, empresas y miles de usuarios junto con el mejor conservatorio de aragón y uno de lo mejores de españa”, ha precisado.



Buj ha dicho sentirse orgullosa de la Escuela Municipal de Música, “de la que tantos grupos, agrupaciones y artistas han surgido”, así como también de la cantidad de asociaciones, artistas y academias que hay en Teruel y que contribuyen con su actividad a la programación cultural.



En el apartado cultural también ha destacado la incorporación a de espacios novedosos como Los Alfares de San Julián donde se ha invertido 1.000.000 eruos para recuperarlo como parte de la historia de Teruel ligada a la arcilla y por donde ya han pasado unas mil personas.



La regidora también ha hecho hincapié en que la Vaquilla, no contaba con ningún reconocimiento ni tan siquiera autonómico, y en su primer año como alcaldesa inició los trámites para que tenga el espacio de reconocimiento que se merece. Ha defendido la cultura del toro perfectamente compatible – ha indicado - con la protección animal como ha demostrado el equipo de gobierno construyendo un refugio para animales abandonados cedido a una protectora o aprobando una ordenanza municipal reguladora de la protección animal.



La alcaldesa ha destacado la celebración de congresos nacionales e internacionales como el de toro de cuerda, cirujía taurina o veterinaria. También ha reseñado el encuentro Tradicionate, o el impulso a Las Bodas de Isabel de Segura que además de ser un referente nacional e internacional en el mundo de las recreaciones históricas proporciona una cantera extraordinaria de actores y voluntarios con conocimientos en artes escénicas.



En cuanto a patrimonio, ha mencionado la rehabilitación de la Torre de la Bombardera que hoy es visitable, se ha restaurado el Arquillo en el Carrel y la fuente del Calvario, la fuente de los Franciscanos y de la Catedral y se está reformando la Escalinata, el muro tapial de la Muralla, y se ha adquirido un torreón en la calle Comadre, además de haber inaugurado una escultura de Semana Santa, además de la consolidación de iglesia San Miguel. "Todo ello para que redunde en el turismo que tiene que ser una actividad que generando riqueza sea amable para los turolenses por eso lo abordamos con una estrategia de calidad y sostenibilidad”, ha declarado.



En su intervención, la alcaldesa también ha subrayado que uno de los principales objetivos del equipo de gobierno es la generación de empleo. “Cuando comenzó a gobernar el Partido Popular en Teruel vivíamos 35.288 habitantes y la tasa del paro era de más del 17% (17,11) hoy somos 36.715 y la tasa del paro es del 7%”, ha sentenciado Buj.



Asimismo, ha afirmado: “Nos tomamos muy enserio atraer inversión a Teruel, apoyar a los autónomos y emprendedores y ayudar a quienes buscan trabajo o a quienes ya tienen trabajo a mejorar sus condiciones”. Como ejemplo de ello ha puesto la feria de empleo celebrada recientemente en colaboración con el Inaem y por la que pasaron más de 40 empresas y mas de 500 personas.



La alcaldesa también ha mencionado la colaboración del Ayuntamiento con las asociaciones de comerciantes de la ciudad, con la creación de los Bonos de Teruel para Teruel que en cinco ediciones han supuesto una inyección de en torno a 1.000.000 al pequeño comercio.



La limpieza también es otro de las mejoras realizadas por el equipo de gobierno con la reciente instalación de contenedores soterrados por todo el centro de la ciudad o la mejora del servicio de limpieza en el polígono empresarial La Paz. La creación de espacios de coworking junto a la Cámara de Comercio, el apoyo al espíritu emprendedor y empresarial en colaboración con la CEOE y la Universidad, el plan de economía social, la creación de nuevos puestos de trabajo en Platea y el haber logrado un hub aeronaútico con presencia de la carrera aeroespacial a través del Aeropuerto de Teruel también han sido logros citados por la regidora en materia de empleo.

Central de calor de biomasa

Emma buj no ha evitado hablar de la central de calor de biomasa, uno de los temas más polémicos de la actualidad turolense. Ha dejado claro que no es un proyecto del Ayuntamiento ni del equipo de gobierno, sino que se trata de una iniciativa impulsada por una empresa privada que quiere invertir en Teruel. “Si cumple con la ley urbanística y medioambiental tendrá licencia y si no cumple no la tendrá, así de sencillo”, ha afirmado de forma contundente.



Buj no ha pasado por alto el urbanismo que se encontraron en la ciudad cuando comenzaron a gobernar, “con una via perimetral ejecutada por un sitio distinto al que se había expropiado y que hemos tardado años en arreglar; un planeamiento imposible en el entorno de la Muralla que era como una espada de Damocles y que nos costó 3.000.000 en expropiaciones”.



En cuanto al Polígono Sur y su sociedad mercantil La Senda del Valadí, la alcaldesa ha recordado que el partido popular no la apoyó en su momento- “Y lo que nos encontramos allí no tenía nombre, facturas, que no cuadraban con certificaciones, y que a su vez no cuadraban con los pagos, una sociedad en situación de liquidación y sin fondos; familias que veían peligrar la construcción de sus viviendas a pesar de que ya las estaban pagando…”, ha asegurado.



Plan General

Buj ha recordado también la situación en la que se encontraba el plan general, “aprobado inicialmente con informes negativos y atrapado en un contrato de dificil resolución frente a la situación actual a punto de aprobarse inicialmente con capacidad para más de 6.000 viviendas y 11 zonas de rehabilitación”.



En el tema de la vivienda, ha incidido en señalar la cesión de una parcela para alquiler asequible a jóvenes, “durante los 8 años anteriores esa colaboración fue imposible”; también ha destacado la primera actuación de rehabilitación del entorno de La Parra con el objetivo de regenerar los barrios más degradados y poner en el mercado vivienda de mejor calidad al tiempo que ayudar a quién más lo necesita.

Infraestructuras

La alcaldesa ha recalcado que la mayoría absoluta que los turolenses otorgaron al Partido Popular de Teruel la noche del 28 de mayo de 2023, ha servido para agilizar el Ayuntamiento de Teruel, tanto en lo referente a obras como en los servicios.



En el apartado de obras, ha citado, la Piscina Climatizada (5.691.271 €); la rehabilitación del COAM (3.104.329 €); el pabellón polideportivo de la Fuenfresca (2.580.252 €) o el ascensor del barrio del Carmen (2.571.202 €), así como el desbloqueo de la Cuesta de los Molinos.



También ha citado algunas de las obras emblemáticas en la capital que han finalizado en este año de gobierno como la del Puente de la Equivocación o inversiones novedosas y dirigidas a los más pequeños de la casa como el gran juego espacial instalado en la plaza de la Cultura.



Con respecto a infraestructura verde, ha subrayado el nuevo servicio de mantenimiento de parques y zonas verdes de la ciudad que incluye el parque de Las Arcillas, Polígono Sur, riveras del río Turia o el parque de la calle Italia.



Referente al capítulo de servicios a la ciudadanía ha subrayado los nuevos servicios de mediación que presta la Policía Local, la gran actividad que se desarrolla en el centro sociocultural de San Julián, la ampliación del programa acompañandote que se ocupa de acompañar a personas que están solas o lo necesitan.



En el apartado de turismo, ha reseñado la nueva imagen de la ciudad con un nuevo logotipo e imagen de marca y el claim “donde nacen las estrellas” que incluye nuevos paquetes de promoción y videos.



La alcaldesa también ha querido mencionar la estrecha colaboración con todas las asociaciones empresariales de la ciudad y la ayuda con rebajas fiscales que desde el ayuntamiento se ha hecho a las empresas que se quieren implantar en Teruel.

“El Ayuntamiento de Teruel se encuentra en una cifra récord de inversión que supera los 27 millones de euros”, ha reiterado la alcaldesa de Teruel, y ha agregado que ”son cifras que avalan el incuestionable salto de calidad que en materia de equipamientos, servicios, obras, modernización y transformación está experimentando la ciudad”.



Otros logros

La alcaldesa también ha destacado la sustitución del sistema de las fuentes de la ciudad para ahorrar 7.000.000 de litros de agua al año; la instalación de postes de recarga eléctrica en los aparcamientos públicos y en la calle, “caminamos hacia una ciudad más sostenible en ahorro energético gestión del agua, infraestructura verde y por supuesto hacia una ciudad más limpia”.



Además, Buj ha indicado que se han duplicado el número de días de recojida de cartón y plástico, la adquisición de cuatro nuevas barredoras y una quinta este mismo año además de entrar en funcionamiento el punto limpio móvil. “Soy consciente de que la limpieza siempre es fácil de atacar para la oposición porque siempre habrá un lugar donde hacerse una foto, al igual que ocurre con las aceras, pero si comparamos la limpieza de Teruel de hace años y la que hoy tenemos hay todo un salto cualitativo, muchos más medios y muchos más resultados”, ha dicho.



La alcaldesa ha concluido señalando que es un honor celebrar este pleno porque en 45 años de democracia de los ayuntamientos, es la tercera vez que se celebra este debate en Teruel y dos de ellas han sido con ella misma como alcaldesa por lo que queda patente -ha añadido – que el equipo de gobierno siempre está abierto al debate sereno y constructivo. Buj ha lamentado que no haya existido debate en el pleno y ha sido crítica con las intervenciones del grupo psoe que sólo ha vertido reproches al equipo de gobierno.