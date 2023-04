Emprendedores y jóvenes reclaman más oportunidades laborales y vivienda en la España despoblada

Por

Los emprendedores en las zonas rurales despobladas y los jóvenes que viven en ellas consideran que hacen falta más oportunidades laborales en estos territorios, así como vivienda para poder asentar población y hacer frente al reto demográfico. La percepción que tienen estos dos colectivos, claves para la lucha contra la despoblación, es que falta una mayor implicación de las Administraciones públicas, según el último estudio sobre la percepción de avances en la España despoblada realizado por la Cátedra del Reto Demográfico de Next Educación.



El informe, que se dio a conocer en el Senado hace dos semanas a partir de una encuesta a medio millar de líderes y referentes de la España rural, incide en general en que los avances son mínimos con respecto a 2019 cuando se produjo la Revuelta de la España Vaciada, si bien esa percepción es más crítica entre los emprendedores y los jóvenes que habitan en estos territorios.



El estudio, titulado Evolución de la percepción de los avances de la España despoblada 2022-2023, es el tercero que se realiza desde la Cátedra del Reto Demográfico y Despoblación de Next Educación, a cuyo frente está el periodista y sociólogo Manuel Campo Vidal, con el objetivo de medir año a año el impacto de las medidas públicas que se están tomando para hacer frente a este fenómeno a partir de la percepción de las personas que viven en estos lugares.



En esta ocasión el documento ha contado con la colaboración de la Fundación AXA e Hispasat, y se basa en una encuesta realizada a más de 500 personas implicadas en el mundo rural, desde representantes de administraciones locales como ayuntamientos y diputaciones, y entidades y líderes sociales en el territorio, a periodistas rurales, plataformas, jóvenes y emprendedores.



Del análisis por separado de estos seis grupos se desprende que los más críticos, al ser los que menos avances ven en la situación desde que estalló la Revuelta de la España Vaciada, son los colectivos que a su vez son fundamentales para dinamizar estos territorios porque son las personas que emprenden y los jóvenes, de cuyo asentamiento depende que haya actividad y los territorios tengan futuro.



Así, mientras la encuesta en general de las más de 500 personas a las que se ha encuestado revela que el 64% considera que se han producido avances, entre los emprendedores el 71% opina que estamos igual, y entre los jóvenes la mitad, el 54,8%, estima que se han producido mínimos avances.



En ambos colectivos sobresale la presencia de mujeres, lo que indicaría su papel relevante en el emprendimiento rural. Mientras que del total de encuestados el 55% eran mujeres, en el caso específico de los jóvenes representan el 67,7%, y en el de los emprendedores se dispara al 86% ya que solo el 14% restante son hombres.



Next Generación, una institución educativa innovadora con sede en Madrid y que lidera Manuel Campo Vidal, ha realizado el estudio a partir de la encuesta a líderes del mundo rural de 36 provincias españolas que se vieron implicadas en la Revuelta de la España Vaciada, entre ellas la de Teruel, así como seis comunicades autónomas uniprovinciales.



El 100% de los emprendedores a los que se ha preguntado en la encuesta afirma que es necesaria una mayor implicación de las administraciones, mientras que el 71% considera que la financiación y las subvenciones son claves para hacer frente a la despoblación, mientras que un 43% incide en el apoyo a los emprendedores y un 29% reclama la mejora de acceso a Internet, así como el Pacto de Estado por la repoblación y la descentralización de grandes núcleos urbanos.

Políticas de apoyo

Sobre qué políticas podrían contribuir a atraer a los jóvenes a vivir en las zonas rurales, la totalidad de los emprendedores encuestados, el 100%, coincide en señalar que las oportunidades laborales son “determinantes” para hacerlo, ello unido a facilitarles el acceso a la vivienda, en lo que coinciden el 71% de los participantes en el estudio. Otro 43% manifiesta dentro de este colectivo la importancia de fomentar el emprendimiento y las ofertas de ocio y cultura, mientras que el 29% cree que el mejor acceso a Internet es también importante y el 14% apunta a la educación.



La percepción de los emprendedores coincide básicamente con la de la juventud, puesto que 94% de este colectivo señala que las oportunidades laborales son fundamentales para quedarse en estos territorios, y el 84% da igual importancia a tener facilidades de acceso a la vivienda. Por otra parte, el 68% de los jóvenes señalan que disponer de una mejor oferta de ocio y cultura también es fundamental, el 65% aboga por la mejora de acceso a Internet, el 52% por fomentar el emprendimiento, y el 48% entiende que es clave la educación.



La encuesta es global y no se detalla por territorios, como pueden ser las tres provincias aragonesas, donde en los últimos años se están impulsando políticas que garantizan los servicios públicos como un derecho fundamental, y se ha legislado para impulsar el emprendimiento -con iniciativas de éxito como el programa EREA-, y facilitar el acceso a la vivienda mediante fondos especiales como el Fondo de Inversiones para Teruel y el Fondo de Cohesión Territorial. A través de la Ley de Dinamización del Medio Rural aprobada a finales del mes pasado en Aragón, se pretende igualmente blindar cuestiones como las que demandan los jóvenes y emprendedores, como el acceso a la cultura, la conectividad y los servicios.



Descoordinación de las administraciones y lentitud burocrática son los aspectos que señalan los encuestados como principales obstáculos para no avanzar más en las políticas del reto demográfico para dinamizar las zonas rurales.



En la encuesta general se apunta que 64,14% de los encuestados considera que la descoordinación entre las administraciones es el principal obstáculo que impide avanzar más, si bien esta percepción es mayor entre los emprendedores, puesto que el 71% de los mismos, siete puntos más, cree que esta es la causa principal de que no haya un mayor avance.



Además, entre los emprendedores, el 57% indica que la lentitud burocrática es otro factor ralentizante, al igual que la falta de financiación. Por contra, solo el 14% estima que se deba a la falta de proyectos emprendedores, cuando en la encuesta general un 37,85% estiman ese factor como determinante.



El 70,32% de los encuestados de los seis colectivos participantes en el estudio, considera que la entidad bancaria es el servicio básico que más ha retrocedido en su entorno, mientras que el 61,95% estima que son los servicios médicos, el 53,39% los comercios, el 26,49% las escuelas, el 13,35% las farmacias, y el 6,77% las entidades aseguradoras. En cambio, para los emprendedores es la sanidad la que más ha retrocedido, puesto que la totalidad de los encuestados así lo valora, 30 puntos más que un año antes. Le siguen un 43% los comercios, un 29% las escuelas y entidades bancarias, y un 14% las farmacias. Para los jóvenes, el mayor retroceso es también en la sanidad (81%), seguido de las entidades bancarias (35%), los comercios (32%), las escuelas (29%), las entidades aseguradoras (10%) y las farmacias (6%).



Los emprendedores son especialmente críticos a la hora de valorar en el estudio los factores que dificultan el desarrollo de proyectos empresariales en el mundo rural, ya que en el 86% de los casos estiman que es el poco apoyo de la Administración la principal causa, mientras que el 43% estima que lo es también la falta de financiación y el aislamiento del emprendedor, y solo el 14% valora que sea por la falta de acceso a Internet, cuando un año antes los problemas de conectividad eran señalados por un 52% de los encuestados.



Estos resultados contrastan con los de la encuesta general, en la que solo el 58,96% (nada más que 27 puntos menos) de los encuestados entiende que el factor principal es la falta de apoyo de la Administración. Por contra el 39,24% lo achaca a un problema de falta de acceso a Internet y el 24,90% apunta que es por la falta de formación. Situación tras la covid

Mientras que 68% del total de los encuestados considera que la situación es mejor en las zonas rurales tras la covid, entre los emprendedores el 57% cree que la pandemia atrajo población a estos territorios, pero que la situación actual vuelve a ser similar o peor.



Hay prácticamente unanimidad a la hora de valorar que la gestión del medio rural es “crucial” para la lucha contra el cambio climático, puesto que así lo consideran el 94% de forma general, porcentaje que se eleva al 100% entre los emprendedores, que entienden que el medio rural es “imprescindible para la seguridad alimentaria”.



Más discrepancia hay al valorar si la transición ecológica es una oportunidad para el desarrollo rural, puesto que de forma general el 86% lo percibe así, pero en cambio entre los emprendedores no se ve así, puesto que el 43% opina que no lo es. En cambio, la totalidad de los encuestados de este último colectivo cree que la despoblación es una de las causas generadoras de incendios, mientras que de forma general esa percepción la tienen el 81% de los encuestados.



Con respecto al periodo electoral que se abre ahora con las elecciones municipales y autonómicas del mes que viene, el 54% del total de los encuestados manifiesta su confianza en que estos comicios “sean una oportunidad” para el medio rural, y el 46% opina que no lo serán.



En el caso de los emprendedores, la confianza en que mejore la situación en el mundo rural por las próximas elecciones es mayor, ya que así lo ven el 71,4% de los encuestados, mientras que el 26,6% restante opina lo contrario.



Respecto a su opinión sobre si existe una mayor atención de los medios de comunicación hacia el medio rural, el 61% aprecia que existe una mayor atención, lo que supone un descenso de diez puntos con respecto a la opinión generalizada que había hace un año, cuando el 71% así lo creía.



En la encuesta de este año también se pregunta por la brecha digital, y tres cuartas partes opina que la iniciativa del Internet vía satélite por Hispasat con la ayuda del Gobierno va a reducirla, y el 92% muestra su preocupación por la brecha digital de los mayores en el mundo rural.

Fondos europeos

La encuesta realizada por Next Educación pone de manifiesto la importancia que los Fondos Europeos Next Generation, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, van a tener para el desarrollo del medio rural, pero en cambio constata las dificultades de acceso que existen en estos territorios por la falta de personal técnico y la complejidad de los proyectos.



En este sentido, el 93% de los encuestados considera que pueden jugar un papel fundamental para el desarrollo del medio rural, porcentaje que se eleva al 100% en el caso de los emprendedores. En cambio, a la hora de valorar el acceso a estos fondos, el 39,44% constata que la falta de recursos humanos para optar a ellos es la mayor dificultad. Los emprendedores apuntan en el 43% de los casos que la dificultad más importante que han encontrado ha sido la redacción de los proyectos; mientras que entre las administraciones locales, el 63% indica que han tenido dificultades para acceder a los mismos por la falta de recursos humanos para solicitarlos.



La semana pasada se presentó en Teruel una iniciativa que va a desarrollar Tragsa para prestar asesoría a los ayuntamientos de la provincia precisamente para que puedan optar también a estos fondos, ya que muchos municipios pequeños han constatado que el primer problema al que se enfrentan es que ni siquiera tienen capacidad para enterarse de las convocatorias. A través de este recurso estarán informados. Plataformas ciudadanas

Por otro lado, la percepción del debate generado en su momento por el salto a la política de algunas plataformas ciudadanas, como Teruel Existe y Soria Ya!, está cambiando y se aprecia ahora una mayor indiferencia. Así, en la encuesta, de forma genérica el 41% de los encuestados considera que la presencia de estas plataformas en la política favorece a la España despoblada, cuando hace un año ese porcentaje era del 57,2%, dieciséis puntos más.



En la encuesta, el 43% se muestra indiferente, un porcentaje que aumenta puesto que hace un año esa percepción la tenía solo el 30,3%, y lo que aumenta son los que creen que perjudica. Frente al 12,5% de hace un año que tenían esta opinión, ahora lo valoran así el 16%. Esta percepción entre los emprendedores es mayor, puesto que el 43% de los encuestados dentro de este colectivo considera que la conversión de plataforma ciudadana reivindicativa a candidaturas políticas es perjudicial para la España despoblada. En las encuestas realizadas a las plataformas, el 62,5% lo considera favorable (12 puntos menos que hace un año), mientras que el 12,5% cree que perjudica (7 puntos más que en 2022). El papel de las diputaciones

Una novedad de la encuesta de Next Educación es que ha mejorado la valoración que se tiene de las diputaciones provinciales por el papel que desarrollan en la dinamización rural y la lucha contra la despoblación.



A la pregunta de si se percibe la intervención positiva de alguna empresa privada o pública, la mayoría de los encuestados, el 47,81%, consideran que las diputaciones provinciales son las que “han realizado el mejor trabajo, con una presencia positiva en aumento”. Los autores del estudio apuntan a este respecto que en el informe de 2021 estas instituciones apenas fueron señaladas y el año pasado lograron un 36,84% de las valoraciones.



Por otra parte, el 35,86% de los encuestados señaló que no ha percibido la intervención de ninguna empresa privada o pública, mientras que el 24,3% elige a Correos. Las entidades bancarias aumentan su presencia (10,76%).