Expectación y entrega actoral en los ensayos de las escenas teatrales de la leyenda de los Amantes

Mascarillas, hidrogeles, ventanas abiertas y distancias cuando se pueda. Son normas que se han interiorizado y han pasado a formar parte de nuestra vida cotidiana. También en el teatro. Este fin de semana comenzaron los ensayos presenciales de la leyenda de los Amantes con las dificultades añadidas para no contagiarse de covid pero con más ganas e ilusión que nunca.

La gran incidencia de casos que se produjo a final de año y principios de enero obligó al Ayuntamiento de Teruel, la Fundación Bodas de Isabel y la Federación de Grupos a aplazar la XXVI edición de Las Bodas de Isabel de Segura cinco semanas, hasta los días 24, 25, 26 y 27 de marzo. El ritmo de los ensayos, que en pasadas ediciones se iniciaban después de Navidades, también se vio alterado y aunque se hizo una lectura de guion a mediados de enero ha sido este fin de semana cuando actores y el director teatral, Alfonso Pablo, se han puesto manos a la obra.

Lo han hecho en las salas de ensayos del local que la Fundación Bodas de Isabel tiene en la calle Amantes.

El viernes se ensayaron las escenas relacionadas con la llegada de Diego a Teruel, el sábado la boda de Isabel con el señor de Azagra, los funerales y las precuelas que el jueves 24 por la noche pondrán a los espectadores sobre la pista de lo que ocurrirá sobre los escenarios durante las jornadas hasta el desenlace final. Ayer llegó el turno de preparar la muerte de Diego, que este año interpretará Juan Esteban, con Alba Sánchez como Isabel de Segura.

Fines de semana

A partir de ahora los ensayos se concentrarán los fines de semana hasta el último de marzo. “La gente está con muchas ganas”, aseguraba ayer Alfonso Pablo, director teatral, que este año volverá a hacerse cargo de las escenas de la leyenda, un trabajo que un año sí otro no alterna con Marian Pueo, también directora teatral de Las Bodas.

Destacó el compromiso de los actores que dan vida a los personajes de la leyenda y también la disponibilidad para acudir a los ensayos. “Este año están expectantes”, cuenta, después de dos años sin poder actuar en directo.

Tras la incertidumbre de si este año sí que se podría hacer Las Bodas de nuevo en la calle , y con cinco semanas más de margen sobre las fechas previstas, considera que las escenas estarán “más maduras”, porque van a poder hacer más ensayos.

Para la edición de este año, no se pudo hacer castin, que antes de la pandemia se hacía en verano para poder interpretar a los protagonistas, primero en octubre en La Partida de Diego, que sitúa la acción cinco años antes que Las Bodas, y luego en Las Bodas, en febrero. Estaba previsto que este año Ana Esteban y Juan Esteban, que interpretaron a Isabel y Diego en la versión on line que se ofreció en 2021, volvieran a encarnarlos este año. Finalmente, solo será Juan Esteban, ya que Ana Esteban no puede por motivos profesionales, y será Alba Sánchez la que interprete a Isabel.

Alfonso Pablo ya ha coincidido con ella en anteriores escenas de Las Bodas porque forma parte de la cantera de actores de la Fundación, que comienzan a colaborar cuando son niños y continúan durante su juventud.



Alfonso Pablo explica a los actores que aparecen en la escena de la muerte de Diego cómo desarrollarla, en la sala de ensayos de la Fundación. Bykofoto / Antonio García



Los ensayos de Las Bodas son una plataforma para el aprendizaje teatral. Los actores preparan los personajes al tiempo que reciben las enseñanzas profesionales de los directores teatrales. Este fin de semana se llevaron a cabo en las aulas de las instalaciones de la Fundación Bodas de Isabel, pero en unas semanas saldrán al a calle, donde se ubican los escenarios desde hace 25 años para interpretar las diferentes escenas de la leyenda.

Alfonso Pablo espera poder salir en unas semanas a ensayar a la calle si las circunstancias sanitarias lo permiten. “Estamos expectantes con la evolución de la situación sanitaria”, comentó. La posibilidad de que ya no sea necesario llevar mascarilla en la calle, cuya aprobación está prevista para esta semana, facilitará el trabajo actoral.

Lenguaje teatral

Si el año pasado hubo que adaptar el guion teatral al lenguaje audiovisual para grabar las escenas que se emitieron durante la edición online de Las Bodas, este año se ha hecho al revés y ese material, en el que se habían introducido nuevos personajes, como un trovador que contaba lo acontecido, se va a llevar ahora a los escenarios teatrales.

Las escenas se han planteado con menos personajes. Actos corales como los primeros del jueves por la noche, la llegada de Diego o los funerales se verán reducidos en cuanto a la participación, aunque todavía está por determinar “depende de lo que nos dejen las circunstancias”, señaló Pablo. Para ello, son muchos los actores que habitualmente colaboran con Las Bodas que han mostrado su disponibilidad: “Es una suerte contar con ellos”.

Alba Sánchez

Aunque estaba previsto que en esta edición de 2022 fuera Ana Esteban la actriz que diera vida a Isabel de Segura para que pudiera tener un contacto directo con el público, ya que en 2021 las escenas para Las Bodas fueron grabadas, no ha podido ser.



Compromisos laborales le impiden estar en Teruel para interpretar el personaje y de nuevo será Alba Sánchez, que interpretó a Isabel de Segura en 2020, la que se ponga en la piel de la amante en las recreaciones teatrales.



En frente no tendrá a Israel Bugeda, como en 2020, sino a Juan Esteban, que fue elegido para el papel de Diego junto a Ana Esteban, para la XXV edición de Las Bodas de Isabel.



En febrero del pasado año no pudieron actuar en la calle por la pandemia, aunque sí que los hicieron para La Partida de Diego de las ediciones de 2020 y 2021, siguiendo las medidas contra la covid.