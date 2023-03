Fernando Simón: "Si viene otra pandemia habrá una mejor respuesta, pero hacen falta inversiones"

El epidemiólogo Fernando Simón estuvo este miércoles en Teruel para hablar sobre los retos para la salud global y reclamó más inversiones para poder mejorar la respuesta en el caso de que se dé otra pandemia mundial. El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad participó como ponente en la segunda jornada del Curso de Salud Global, de Medicus Mundi, centrado en esta edición en Cambio Climático y Salud.

“Después de esta pandemia todos nos hemos dado cuenta de que hay cosas de las que llevamos décadas hablando y que son una realidad, que es la globalización, los problemas de cualquier lugar del mundo pueden afectar al resto en cuestión de horas, lo hemos asumido, y ahora consiste en establecer los mecanismos, que son los retos para conseguir que esa gestión global en el campo sanitario o en otros se pueda hacer de una forma global” afirmó momentos antes de la charla.

Para ello, “habrá que establecer estructuras y mecanismos, sistemas de trabajo que permitan que ese riesgo global se minimice”, agregó. Y aunque reconoció que las estructuras para ello ya existen, como puede ser la OMS en materia sanitaria, “lo que hay que conseguir ahora es entender la multisectorialidad de los riesgos”, porque “cualquier problema de salud afecta a todos los sectores como se ha visto con la última pandemia”. Y para ello, “tenemos que establecer mecanismos para que las diferentes estructuras globales, nacionales o regionales trabajen juntas, que se coordinen y trabajen con un objetivo común”.

“El objetivo final es que los seres humanos estemos mejor en un mundo que no nos necesita, pero nosotros a él sí”, aseguró.

Tres años

Hace justo tres años que comenzó la pandemia y desde hace un tiempo se analiza cómo se actuó: “Se están haciendo muchos estudios para analizar cómo se respondió, todos los países lo están haciendo”, apuntó Simón, quien consideró que España “está haciendo una evaluación muy intensa y amplia de la respuesta que se dio al coronavirus”. Esta evaluación también se está haciendo a nivel de la UE porque son necesarias para permitir mejorar.

“Margen de mejora siempre hay y para la siguiente pandemia, si tenemos la mala suerte de vivir otra, estaremos mejor preparados”, subrayó el responsable de Alertas Sanitarias en España, que reconoció que es muy difícil evitar que haya una pandemia pero se podrá reducir el impacto que vaya a tener, como ya ha ocurrido ahora porque “aunque parezca raro lo que voy a decir el impacto de esta pandemia no ha tenido nada que ver con la que tuvo la de 1918 o la de otras gripes en otros periodos”. Simón advirtió no obstante que siempre hay margen para hacerlo mejor “pero requiere inversiones, esto no es gratis”.

Sobre los últimos casos de virus que se están dando a conocer a través de los medios de comunicación, comentó que ahora “hay mucha más visibilidad pero siempre se han dado con cierta frecuencia y siempre se ha respondido relativamente bien”.

Y apuntó que lo que hay que vigilar es la movilidad porque se puede quedar en el territorio o si sale que lo haga en una nivel tan bajo que no tenga un impacto social grande como ocurrió el año pasado con la viruela del mono, que se ha controlado pero sigue estando ahí. “Tenemos que aprender a lidiar con esto porque es consecuencia de la globalización”, concluyó.