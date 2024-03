Fiscalía y acusación particular piden entre 8 y 10 años por una agresión sexual a la mujer con la que compartía piso

Entre 8 y 10 años de prisión solicitan la Fiscalía y la acusación particular para un hombre acusado de un delito de agresión sexual cometido contra la mujer con la que compartía piso en Teruel. El hombre, que está en prisión provisional desde que ocurrieron los hechos, será juzgado el próximo 16 de abril, ya que la vista señalada para este martes en la Audiencia Provincial no pudo celebrarse al no disponer de un intérprete de bambara, el idioma natal del acusado, que es originario de Mali.

El juicio se aplazó al manifestar el acusado, M.D., que no entendía bien el castellano y tampoco el francés, que es uno de los idiomas oficiales de Mali y para el que la sala contaba con un intérprete de esta lengua. En la breve comparecencia celebrada ante el tribunal, el acusado alegó que el francés en su país solo lo habla la gente que ha tenido educación y que él no había ido a la escuela.

Aunque reside y trabaja en España, el acusado aseguró que no entendía bien ni el castellano ni el francés, y pidió un intérprete de bambara, una de las lenguas nativas que se hablan en Mali.

Aplazamiento

El Fiscal apuntó que cuando fue detenido ya tuvieron problemas con el intérprete de francés, y que en las indagatorias se le puso un traductor de bambara, por lo que no se opuso al aplazamiento del juicio, al igual que mostraron su conformidad tanto la acusación particular como la defensa.

El acusado regresó al centro penitenciario de Teruel, donde se encuentra internado en prisión preventiva desde su detención tras los hechos, ocurridos a principios de junio del año pasado en la capital turolense cuando presuntamente agredió sexualmente a la mujer con la que compartía piso.

El Fiscal solicita una pena de 8 años de prisión por un presunto delito de agresión sexual. En su escrito de calificación provisional argumenta que tal como manifiesta la víctima, él le pidió mantener relaciones sexuales y ella se opuso, tras lo cual el acusado la forzó.

El hombre, de 44 años de edad, vivía en la vivienda donde ocurrieron los hechos con otra persona, pero cuando esta se marchó, pidió a la propietaria que alquilara también el piso a la mujer, como así sucedió. Al parecer, según se puso de manifiesto en las indagatorias judiciales practicadas, la relación era buena y cordial, según explicó el fiscal, hasta el día que el hombre la agredió sexualmente.

Pruebas de ADN

La defensa pide la libre absolución mientras que la Fiscalía y la acusación particular solicitan que sea condenado por un delito de agresión sexual amparándose en que las pruebas de ADN son “contundentes”, según argumentó el ministerio público. La prueba se basaría, a la espera de que se practique la pericial por parte de los forenses, en que hay restos biológicos del hombre en la ropa y el cuerpo de la víctima. En cambio, el acusado niega que ese día hubiese mantenido relaciones sexuales.

Además de los 8 años de prisión, la Fiscalía pide 12 años de alejamiento y la prohibición durante 15 años de la realización de actividades o el trabajo con menores. La víctima en este caso es mayor de edad.

El ministerio público también solicita 8.000 euros de indemnización en concepto de responsabilidad civil, al igual que reclama la acusación particular, que eleva a 10 años de prisión su petición de condena por el delito de agresión sexual. A ello suma la petición de otros 7 años de libertad vigilada.