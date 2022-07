Ganar Teruel apuesta por unas fiestas de la Vaquilla con reciclaje y concienciación frente a la violencia de cara a 2023

Ganar Teruel ha apostado este jueves por trabajar para que las fiestas de La Vaquilla de 2023 incluyan la reutilización, el reciclaje y la concienciación frente al machismo y la violencia.

La formación municipal ha aplaudido las fiestas de La Vaquilla de 2022 y ha defendido un modelo de fiestas "más sostenible, a imagen de otras ciudades o festivales" de España.

Han recordado que en 2017 trasladaron una propuesta al Pleno municipal, apoyada por los grupos municipales, en la que se instaba a trabajar por la concienciación e impulso de unas fiestas más sostenibles, inclusivas y que concienciasen frente al machismo o la violencia en las mismas.

Entre las apuestas que la formación planteaba en su momento y que sigue apoyando, se incluyen medidas como aportar a cada peña contenedores de reciclaje para que todos los usuarios que coman en las mismas reciclen los envases que utilicen.

Así mismo, han considerado que este tipo de medidas debe ir ligado o ser complementado con la inclusión de un sistema que garantice el retorno de estos útiles, habitualmente de plástico.

El portavoz del grupo municipal, Nicolás López, ha destacado la posibilidad de "incluir algún tipo de descuento, devolución o consumición al retornar los envases. Es algo que vemos habitualmente en conciertos y festivales y por qué no implantarlo en nuestras fiestas más importantes".

Ganar Teruel ha dejado claro que estas medidas que proponen deben consensuarse con todos los actores que participan en las fiestas, indicando que son medidas novedosas que deben ser avaladas e impulsadas no solo por el Ayuntamiento e Interpeñas, sino que deben contar también con la participación de la Federación de Vecinos o la Asociación de Hosteleros.

Han opinado que con este tipo de actuaciones, unido al uso de vasos reutilizables y portavasos, a imagen de festivales o los tan cercanos San Fermines, "ahorrarían suciedad en calles, plazas y parques de la ciudad".

Una propuesta que no solo planteó en 2017 Ganar Teruel, sino que otras formaciones como EMT han planteado recientemente. "Estas medidas que solventarían muchos problemas de suciedad, pueden ampliarse llegando incluso a plantear que no se entreguen elementos plásticos no reciclables en el momento de la Puesta, para evitar cientos de botellas en el suelo o que si las haya puedan aprovecharse después".

Han asegurado que "avanzar hacia una Vaquilla más sostenible y que tenga en cuenta otras casuísticas como la conciliación o la convivencia con mascotas o personas que trabajan son debates que poco a poco deben abordarse".