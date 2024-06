Guitarte: “Lo mismo que se han extraído los recursos, se ha extraído el voto”

Por

La coalición Existe presentó este domingo en Zaragoza el programa electoral por boca de varios de los candidatos aragoneses, con el cabeza de lista Tomás Guitarte al frente, y con la presencia de Vanessa García, la número 4 de la coalición representando a Soria ¡YA!, con la presencia en el escenario de Frinette Reynoso y Valero Aguayos, candidatos por Zaragoza y por Huesca, respectivamente.



La primera en intervenir fue Reynoso, quien se definió como orgullosa “concejal de pueblo” y aseguró que es muy difícil hacer cosas en los municipios pequeños por la dificultad de solicitar las ayudas que llegan desde Europa. Reynoso, concejal en Villanueva de Gállego, habló de esas cosas cotidianas que mejoran la vida de la sociedad civil, como equipamientos, carriles bici…, y la dificultad de solicitar las ayudas al funcionamiento lastra la llegada de ese dinero de Europa a los pequeños municipios. Aludiendo al otro socio de la coalición, Por un Mundo Más Justo, pidió eso, “justicia para todos los territorios por igual.



A continuación intervino Valero Aguayos, candidato por Huesca de la coalición Existe, y alcalde de Estada (municipio de 200 habitantes de la provincia oscense). Desgranó las dificultades que sufren todos los municipios pequeños en todo el territorio nacional, que no quieren “convertirse en pueblos de verano o de fin de semana”. Se lamentó de la carga burocrática que supone la PAC, así como la competencia desleal que sufren agricultores y ganaderos. También pidió que la PAC premie la labor que hacen agricultores y ganaderos en la protección del medio ambiente. También se mostró muy firme en la protección de Canal Roya. “Un 28% del territorio aragonés lo ocupan espacios protegidos por la UE, 13.612 kilómetros cuadrados de espacios protegidos, con 48 áreas declaradas ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves) y otras 156 ZEC (Zonas de Especial Conservación).



Vanessa García, procuradora en Cortes de Castilla y León, y número 4 de la coalición Existe, habló de la cantidad de sorianos que habitan o descienden de en Zaragoza. Lo consideró una anécdota, pero también el síntoma de algo muy serio, y explicó que concurren a las elecciones europeas “en coalición por la fuerza que nos da estar junto con todos los demás partidos. No seguimos el modelo de los grandes partidos: la polarización. Nosotros defendemos un modelo de desarrollo distinto. Hemos pisado barro, sabemos lo que es luchar desde abajo (...) Nuestra lista representa a una España plural, diversa y olvidada”, concluyó. El turno de Guitarte Por último intervino Tomás Guitarte, candidato número 1 de la coalición Existe, que explicó los pilares del programa. “Estamos recorriendo España y en cuanto nos conocen y saben en qué consiste nuestro proyecto, nos apoyan, porque hay un hastío de la política nacional que asusta”. Guitarte recordó los números que avalan a su candidatura, en la que hay representantes en todas las provincias españolas,incluidas Ceuta y Melilla. “Iremos donde haga falta ir para que la España olvidada se escuche. Para evidenciar que este es un problema estructural. No nos hemos dado cuenta de que los partidos tradicionales (PP, PSOE) no nos representan a nosotros. Representan a las grandes capitales, pero no a los territorios de la España olvidada. Nunca hemos sido prioritarios. Los demás podrán decir misa, pero la convicción de defender la España olvidada solo lo haremos nosotros”, arengó.



“A veces nos parece que Europa está muy lejos, pero es que esto es Europa: cuando vamos a la compra, cuando cogemos un tren, por eso es tan importante estar en Europa”, dijo.



Reiteró la importancia de la PAC, “sin agricultores estaríamos ya totalmente despoblados” y fue repasando punto por punto el programa, como las ayudas al funcionamiento, y tuvo palabras de reproche hacia el PSOE, en concreto hacia Javier Lambán, a quien acusó de negar “por intereses políticos”, el problema de la despoblación. También habló de la transición energética y la implantación de las renovables.



“Esta candidatura pretende abrir un espacio político en España que rompa la polarización. Un espacio donde el diálogo y el consenso sean la norma, y eso es otro de los puntos más importantes de nuestro ideario”, concluyó.