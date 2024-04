“Hay relevo generacional con muchos jóvenes que asisten a las plazas”

Tras la pandemia ha habido un espectacular incremento de los festejos taurinos en España y se está produciendo un interesante fenómeno sociológico con un importante crecimiento de los jóvenes en las plazas de toros. Esta fue una de la cuestiones que destacó el abogado Antonio José Martínez Marcos que impartió la conferencia Situación de la fiesta de los toros en Europa e Hispanoamérica en el Congreso Mundial Taurino de Veterinarios que está celebrando el Consejo General de Veterinarios en Teruel.

“La afición goza de buena salud, sobre todo por el interés de la gente joven, hay un relevo generacional brutal que es maravilloso. Antes los abuelos llevaban a los nietos a los toros, pero ahora van por su cuenta y lo hacen colectivamente, es un fenómeno sociológico interesantísimo”, resaltó Martínez.

El especialista hizo un repasode la situación actual de la tauromaquia tanto en Europa como en América, poniendo de relieve las problemáticas a las que se enfrenta y las cosas positivas que pueden hacer que tenga futuro.

El conferenciante destacó la mayor protección normativa que tiene España respecto al resto de países y detalló el “blindaje” que supone para la fiesta que se cuente con una ley que protege a la tauromaquia como Patrimonio Cultural Inmaterial que supone no solo que no se pueda prohibir, si no también que obliga a fomentarla.

Sin embargo, Martínez advirtió de que la situación podría cambiar ya que hay en marcha una Iniciativa Legislativa Popular promovida por una asociación antitaurina que pretende revocar esa ley y que cada ciudad, provincia o comunidad autónoma pueda regularlo. Lamentó la “politización” de la fiesta del toro que le está perjudicando mucho.

El experto señaló que cada país tiene una fórmula para la protección de esta fiesta como Francia, donde la Corte Suprema respalda la actividad en las ciudades con tradición taurina; Portugal, donde están permitidos los festejos sin muerte en público o en Perú donde la regulación llega desde el Tribunal Constitucional.

Por otro lado, señaló que donde más dificultades hay es en Colombia donde advirtió que “si no hay un cambio urgente, podría perderse” la tradición.

Presentación de libro

La jornada del congreso incluyó cuatro conferencias sobre diferentes aspectos técnicos; dos mesas redondas, dos sesiones de comunicaciones y se cerró con la presentación de un libro.

Adolfo Rodríguez Montesinos, ganadero, periodista y veterinario, dio a conocer su trabajo A contraquerencia. Anécdotas, vivencias y relatos del mundo de los toros. Se trata de una publicación ilustrada por Luis Alberto Calvo Sáez, presidente de la Organización Colegial Veterinaria.

El libro recoge perfiles de personajes del mundo de los toros a través de hechos concretos. Se da a conocer la trayectoria de toreros, banderilleros, ganaderos y apoderados.

La publicación incluye a diestros históricos como Manolete, Antonio Ordóñez, Curro Romero o El Viti y también otros más actuales como Morante, Padilla o José Tomás.

Este congreso internacional ha reunido a unos 350 veterinarios para actualizar su formación y finaliza hoy con dos conferencias sobre la comercialización de la carne de toro de lidia y sobre la trashumancia y una mesa redonda sobre las diferencias del veterinario de explotación frente al profesional de espectáculos taurinos.