Herminio Sancho, candidato del PSOE al Congreso: “Si los jóvenes turolenses quieren tener futuro, sólo sirve el voto progresista”

Herminio Sancho cree que el Partido Socialista (PSOE) se merece conseguir un segundo diputado por la provincia de Teruel en las elecciones generales del próximo domingo, tanto por la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez durante la última legislatura como por la necesaria movilización del voto progresista frente al recorte de derechos que, en su opinión, podría suponer un Ejecutivo formado por Partido Popular (PP) y Vox.

El alcalde de Mezquita de Jarque desde 2017 y diputado en la última legislatura vuelve a encabezar la lista del PSOE al Congreso por la provincia turolense.

-¿Por qué el presidente de España, Pedro Sánchez, decidió adelantar las elecciones generales al 23 de julio?

-Fue un acto de responsabilidad como secretario general del PSOE al asumir los resultados de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, en las que perdimos muchas comunidades autónomas. De otra manera, se hubiera generado una crisis institucional que hubiera hecho muy difícil llegar al 15 de diciembre, que era la fecha inicialmente prevista para su celebración. Me enteré en el coche camino de Teruel. Después Pedro Sánchez mantuvo una reunión con todos los parlamentarios socialistas y entendí sus razones y que lo hizo en conciencia.

-Usted iba a encabezar la lista al Senado e Ignacio Urquizu la del Congreso...

-Estoy trabajando mucho y me siento apoyado por las bases, por los afiliados. Hubo una discordia entre el Senado y el Congreso. Personalmente pienso que yo era el más apoyado por las agrupaciones locales. En cualquier caso, estamos comprometidos con Teruel y contamos con unos buenos candidatos y esperamos que los resultados también lo sean.

-¿Cree que se repetirá el reparto de los tres escaños entre Teruel Existe, PP y PSOE como ocurrió en 2019?

-Deseo que gane el PSOE. Aunque las cosas están muy ajustadas, confío en la movilización del voto de izquierdas y de progreso. Estoy convencido de que el PSOE ganará estas elecciones y de que podrá contar con dos diputados y tres senadores por la provincia de Teruel. Además, Ana Sales (número 2 a la Cámara Baja) se lo merece porque es una trabajadora incansable, que ha sido ganadera y cuenta con un negocio de lavandería. También por lo que hemos hecho por la provincia y por la responsabilidad y el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a ganar las elecciones porque nos sobran los motivos.

-Los candidatos a la presidencia del Gobierno andan enzarzados estos días, acusándose mutuamente de mentir...

-Alberto Núñez Feijóo dijo que no se puede votar a quien miente, así que la ciudadanía no debería votarle a él. Y no solo lo ha hecho él sino también los candidatos por Zaragoza y Teruel, Pedro Navarro y Alberto Herrero. Y me preocupa especialmente que Teruel Existe también haya empezado a hacerlo. Me duele porque siempre he sido una persona muy activa en la plataforma ciudadana transversal y he acudido siempre a las movilizaciones, pero ahora se encuentra al servicio de su partido.

-¿Cree que la ciudadanía no ha valorado las medidas económicas y sociales tomadas por el Gobierno central para hacer frente a la pandemia y a la crisis derivada de la guerra de Ucrania?

-Totalmente. No sé si es que no hemos sido capaces de explicarlas o si ha habido mucho ruido alrededor que ha desviado la atención. No doy crédito a todo lo que ha sido capaz de hacer este Gobierno. Me parece imposible que hayamos sido capaces de acometer todo esto. Desde el Pacto Ibérico a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), la implantación del ingreso mínimo vital (IMV), la vinculación de la subida de las pensiones al IPC, la reforma laboral... ¿Cómo estaría este país si no hubiéramos conseguido la llegada de los fondos europeos? Y no nos ayudado nadie a hacerlo; en el hemiciclo solo hemos encontrado oposición, incluso a lo que era bueno para todos. Pero España tiene ahora 21 millones de personas trabajadoras, 9 de ellas mujeres. Y Teruel tiene 6.000 personas trabajadoras más que en 2018, así como 38.000 jubiladas que se han beneficiado de la subida de las pensiones.

-¿Estos son los motivos que aduce para que los turolenses voten al PSOE en Teruel?

-Todos estos y también el hecho de que, si los jóvenes quieren tener futuro, solo es posible una opción progresista. En Teruel, el único voto útil es el del PSOE, también para la gente de centro que no quiere un retroceso de derechos.

-¿Por qué el PP ha centrado su campaña en derrotar al “sanchismo”?

-Porque no tiene programa. Si tuviera un programa, podríamos contrapesarlo. Cuando sólo se dedica a hablar de acabar con el sanchismo, debería decirnos si eso supone derogar todo lo que hemos conseguido, que no es sanchismo, es socialismo. El otro día, un abuelo se me abrazó y me dijo: “No sois un gobierno para este país, y si este país no os quiere, que le den”. Podemos ir con la cabeza bien alta porque estamos con el deber cumplido.

-¿Qué puede suponer para el país un gobierno del PP apoyado por Vox?

-La gente lo tiene que valorar. Soy hombre y soy feminista, y nosotros tenemos esas cosas muy claras. En la Ley del sí es sí cometimos un error y pedimos perdón. En la reforma de la PAC, me desmarqué de la posición de mi partido. Estamos ante un cambio climático y, como agricultor, sé que no podemos depender siempre del dinero público para garantizar la viabilidad de las explotaciones. Difícilmente quien lo niega podrá corregirlo.

-¿Qué proyectos para Teruel se deben abordar con mayor urgencia desde el Gobierno central?

-Las infraestructuras, la conectividad, la vivienda y el empleo de calidad son las claves para garantizar y consolidar el asentamiento de la población. Sobre el reto demográfico, conozco la provincia de Teruel como la palma de la mano y tenemos que apoyar sus potencialidades y escuchar a la gente que quiere vivir aquí. No podemos perder más activos en el sector agroalimentario, que tiene un gran futuro con productos como la trufa. Además, es necesario que se desarrollen nuevos proyectos de I+D+i. Y sobre todo, nadie nos puede copiar el Fondo de Inversiones de Teruel (Fite). La forma más fácil de cargárselo es reducir los periodos de ejecución y comenzar a hablar de incluir a otras provincias. Con la plurianualidad, hemos conseguido que se ejecute más del 90 % cuando antes se quedaba por debajo del 50 %.

-¿Qué propone para solucionar la falta de vivienda en el medio rural?

-La vivienda es imprescindible en la lucha contra la despoblación. En Mezquita de Jarque tenemos 6 viviendas municipales ocupadas y 12 solicitudes sin atender, por lo que hemos puesto solares a disposición de quienes quiera construir a un precio mínimo.

-¿Van a pelear por la ampliación de las ayudas al funcionamiento empresarial?

-Hemos peleado mucho con los compañeros de Cuenca y Soria para conseguir su aplicación. Una cosa está clara: si se han puesto en marcha es porque un partido las ha exigido, y ese ha sido el PSOE. Lucharemos para alcanzar el máximo, como pide la Red SSPA (que engloba a las patronales de Teruel, Cuenca y Soria), con las que siempre hemos tenido un trato exquisito. También el primer Fite fue mínimo y hemos sido capaces de hacerlo operativo. Ahora tenemos herramientas para que estas ayudas crezcan, pero se deben mantener para los territorios que cumplen con el criterio establecido: tener menos de 12 habitantes por kilómetros cuadrado.