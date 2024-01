Higinia Navarro, directora gerente de Dinópolis: “Queremos que el próximo recorrido de Dinoterra vuelva a ser una instalación pionera y singular”

Territorio Dinópolis, que cerró hace dos semanas, prepara ya la próxima temporada, que comenzará antes, y tiene la mirada puesta en las siguientes ampliaciones que se harán con nuevos recorridos como Dinoterra, que la directora gerente de las instalaciones, Higinia Navarro, asegura que volverá a ser “pionero y singular” como lo ha sido Mar Jurásico. No hay fecha todavía para la apertura, pero la intención es que las obras de urbanización puedan comenzar este mismo año. La renovación de los recorridos que llevan funcionando ya mucho tiempo y la potenciación de las subsedes son otros de los objetivos.

-¿Qué balance hace de la campaña que acaba de finalizar?

-Muy positivo. Fue un año diferente por la puesta en funcionamiento de la primera fase de ampliación del parque con Mar Jurásico y la Cantina de Rocco, y abrimos un poco más tarde por eso, aunque estas novedades se retrasaron hasta el mes de junio.

-Llevan acumulados ya 3,7 millones de visitantes desde que se abrió Dinópolis hace veintidós años, ¿qué ha cambiado en todo este tiempo?

-Esa cifra es muy significativa y supone un antes y un después no solo para la ciudad sino para la provincia. Dinópolis fue pionero en su día en utilizar la paleontología como recurso turístico y en repartir sus sedes por todo el territorio para que quienes nos visitan tuviesen una excusa para conocer el resto de la provincia.

-En 2023 han llegado 144.823 visitantes, un 10% menos que el año anterior, ¿a qué se ha debido ese descenso?

-Lo cierto es que cada vez nos ponemos el listón más alto y este año pasado hemos tenido una serie de circunstancias que nos hicieron abrir un poquito más tarde. Analizando los datos vemos que el descenso más significativo ha sido en verano, con un balance, sobre todo en el mes de agosto, no tan bueno por el excesivo calor, y eso no se ha podido recuperar el resto de la temporada, además de haber abierto menos días. El último trimestre del año ha sido buenísimo y observamos que los hábitos de las vacaciones de la gente han cambiado, y ese proceso hace que haya mayor volumen de turistas en Dinópolis durante todo el año, no solo en un periodo muy concreto como podía ser antes el verano. Hay menos concentración, aunque en momentos puntuales como han sido los puentes del Pilar y la Inmaculada se ha producido un mayor flujo de visitantes.

-En julio abrieron menos días y vuelven a repetirlo este año, ¿qué les comentan los hosteleros?

-Vamos a volver a abrir menos días en julio porque hemos visto que eso hace que Dinópolis a nivel interno pueda funcionar mejor. Los hosteleros nos dicen que notan muchísimo el momento en el que el parque abre al público y que tienen menor afluencia a sus hoteles cuando cerramos, pero en enero y febrero es necesario cerrar por tareas de mantenimiento y adecuación de las instalaciones.

-¿Cuándo comenzará la temporada de 2024?

-Este año abriremos el 16 de marzo. Volvemos a lo que era habitual, abrir a mediados de ese mes. Es un tema que estudiamos mucho y que tiene que ver también con el calendario de festivos, que nos condiciona mucho los días de apertura. Este año estaremos hasta el último domingo de diciembre, el día 29. Además, en Navidades cada vez se mueve mayor número de personas, pero este año pasado no ha sido posible porque tanto Nochebuena como Nochevieja han caído en festivos.

-¿Qué novedades preparan para la próxima temporada?

-Para nosotros lo importante va a ser comenzar con Mar Jurásico desde el inicio de la temporada, que es algo que nos hubiese gustado hacer en 2023. Es algo importante para la campaña comercial de comunicación, y además tenemos la opinión de quienes nos han visitado en el último semestre del año, que sabemos que es muy positiva.

-¿Pero más allá de Mar Jurásico, habrá alguna novedad?

-Novedad grande, grande, como Mar Jurásico, no. Sí que estamos trabajando porque siempre nos gusta empezar la temporada con algo. Estamos en ello e intentaremos que haya siempre algo para sorprender.

-¿Qué tal ha funcionado el nuevo recorrido de Mar Jurásico?

-Lo ha hecho muy bien. Nos hemos tenido que adaptar porque tiene mucha tecnología nueva de imagen y sonido, y ha sorprendido a la gente. El público infantil, pero también los adultos, se han quedado maravillados con el tema del batiscafo, además del resto de la instalación porque es totalmente pionera ya que no hay nada como Mar Jurásico en España ni en Europa. Hemos querido buscar la combinación de ciencia y ocio con ese recorrido inmersivo y creo que lo hemos conseguido, porque esa doble visión estoy completamente convencida de que es la clave del éxito de Dinópolis.

-Ha sido un reto tecnológico por el cambio que supone con respecto a lo que había hasta ahora.

-También es verdad que ha sido un camino muy difícil durante este primer verano de apertura, con todos los días de agosto abiertos, que ha requerido de muchas horas del equipo de mantenimiento, porque por mucho que hagas pruebas antes, tienes que ir ajustando las pequeñas cosas, pero la verdad es que nosotros estamos satisfechos por lo que el público está hablando de Mar Jurásico.

-¿Qué les dice el público?

-Lo primero que se quedan es sorprendidos porque es algo que no esperaban ver, ya que vienen con otra idea. La unión de toda la parte de la imagen con la tematización hace que no sea una atracción al uso. Aquí tenemos el Viaje en el tiempo y El último minuto, que es un recorrido en barca, pero Mar Jurásico la gente lo hace a pie, y muchos repiten porque quieren volver a verlo al quedar impactados.

-¿Qué tal está resultando esa convivencia entre lo viejo y lo nuevo, las tecnologías antiguas de los recorridos que ya había, con este nuevo de Mar Jurásico?

-Hasta la fecha, la convivencia está siendo perfecta, y aquí tengo que destacar el trabajo del equipo de mantenimiento de Dinópolis, porque las instalaciones es algo que todo el público valora muy positivamente. El Viaje en el tiempo es de lo más antiguo que tenemos, tiene 22 años, y aquellos que lo ven por primera vez siguen sorprendiéndose, quizá porque ese ride en su día también supuso algo muy novedoso. Y lo mismo pasa con el recorrido en barca, porque fue pionero. Una vez que conseguimos atraer a la gente hasta Teruel, que no es fácil, para conocer algo más sobre la historia de la vida y de los dinosaurios, es importante que ofrezcamos cosas que no pueden tener en otro sitio. Ahora mismo lo que hay en Dinópolis no se puede ver en ningún otro lado.

-En el Fite de 2023 se prevén partidas para renovar algunas instalaciones, ¿qué es lo que se va a hacer?

-Estamos trabajando en ello. El año pasado ya lo hicimos con todo el tema de ese cambio de iluminación del museo, y sí que es verdad que es necesario ponernos al día con algunas tecnologías. Además, empieza a ser complicado incluso encontrar ya hasta piezas de repuesto para determinadas zonas, como puede ser el Viaje en el tiempo, donde a veces hay que hacer trabajos de artesanía pura y dura para seguir funcionando. Vamos a trabajar en aquellas instalaciones más obsoletas en cuanto a la tecnología que usan, porque el contenido sigue impactando igual que al principio, y lo que queremos es esas atracciones luzcan todavía de forma más espectacular.

-Por tanto se va a intervenir ya en el Viaje en el tiempo, ¿no? ¿Será para este año?

-Estamos trabajando en la renovación de ese recorrido y no es sencillo. Y no, no va a ser para este año, es imposible, en dos meses no da tiempo.

-Lo que si van a empezar ya es con el nuevo recorrido, Dinoterra, para el que hay financiación en el Fite de 2023. ¿En qué va a consistir?

-Forma parte del plan de mejora y ampliación de Dinópolis que se hizo en 2017 y que abarca la vida en el mar, la tierra y el aire. Dinoterra es la parte dedicada a la tierra y la idea básica es que trate sobre los dinosaurios. Primero hay que trabajar en la obra civil, de lo que nos olvidamos muchas veces. Estará detrás de la Cantina de Rocco, pero primero hay que dar servicios a esa zona. Me consta que se está trabajando ya a nivel técnico desde el Instituto Aragonés de Fomento para urbanizarlo y ojalá esta parte pueda comenzar en 2024, para que los concursos para hacer Dinoterra, que no sabemos cómo se llamará al final, pueda ser una realidad más pronto que tarde.

-¿Cuándo podría estar hecho este nuevo recorrido?

-Es complicado dar fechas porque si queremos hacer cosas diferentes como nos gusta, hay una serie de hándicaps tanto a nivel administrativo como de publicación de los concursos, y los trámites acaban dilatándose en el tiempo.

-¿Pero qué ofrecerá esta instalación, se hará en la línea de Mar Jurásico, y será en un espacio cerrado o abierto?

-Pensamos que en Dinópolis cuantas más instalaciones tengamos cerradas al público, mejor, porque antes hablábamos de que cada vez hay más turistas repartidos durante todo el año, y no queremos que la climatología sea un hándicap para visitar el parque y que ni el frío ni el calor supongan un problema. Estamos trabajando también con los compañeros de la Fundación Dinópolis para ver cómo va a quedar ese Dinoterra y trabajando en muchas ideas para ir definiéndolas y que sea una instalación pionera y singular sobre el mundo de los dinosaurios. Ese es el objetivo, y con dinosaurios, porque la gente lo que quiere es venir a disfrutar de los dinosaurios. En eso estamos.

-El consejero de Turismo quiere potenciar también las subsedes e introducir mejoras, ¿qué tipo de actuaciones se piensan acometer?

-Me parece muy positivo volver a invertir en ellas, sobre todo en aquellas que se hicieron primero. Hay que recordar que las primeras en inaugurarse, como Inhóspitak en Peñarroya de Tastavins, Legendark en Galve y Región Ambarina en Rubielos de Mora se abrieron en 2003. Yo creo también que se pueden mejorar las instalaciones de estas tres primeras subsedes con cambios en tecnología y quizás también en la propia musealización de las mismas para que vuelvan a ser pioneras como lo fueron en su día.

-Ya que habla de musealización. Todos los años la Fundación incorpora nuevas piezas en el Museo de Dinópolis que proceden de los hallazgos que se hacen en la provincia, pero cada vez hay menos espacio, ¿han previsto alguna ampliación de esta parte de las instalaciones?

-Son los compañeros de la Fundación los que prácticamente todos los años incorporan nuevas piezas y son los que lo saben. Yo creo que el Museo de Dinópolis todavía puede seguir creciendo y ya no digo en espacios, sino en el mismo que tenemos actualmente, y que se puedan ir incorporando nuevos fósiles. Aunque parezca que no, yo creo que todavía se puede sacar más espacio para que la exposición siga creciendo y todavía pueda ser mucho más espectacular.

-Bueno, este año ya se introdujo la nueva iluminación del museo porque ha habido bastantes novedades.

-Hace años ya hicimos también una remodelación completa con el espectáculo del T-rex para incluir también esa parte de imagen y sonido para hacerlo que fuese más vibrante, y lo mismo ha pasado con el cambio de iluminación del museo que hemos realizado y que creo que ha permitido que luzca más espectacular para que la calidad de las instalaciones de Dinópolis estén siempre muy bien valoradas en todos los aspectos.

-¿Qué tal acogida ha tenido la Cantina de Rocco?

-Pues la verdad es que muy bien, muy satisfechos también porque la Cantina de Rocco surge porque al ampliar Dinópolis había que ampliar la zona de servicios. Esta instalación es el nexo de unión entre la parte que conocemos hasta la fecha y la ampliación que se está haciendo. El propio edificio por sí mismo, con esa pérgola de madera que simula las garras de los dinosaurios, es espectacular. Además, también hemos querido ofrecer a nuestros clientes un producto diferente de cara a mejorar nuestra oferta de servicios, introduciendo productos más típicos de Teruel como puede ser el Jamón de Denominación de Origen, o ahora por ejemplo en el último trimestre del año cuando ha hecho más frío, que la gente al salir de los espectáculos pueda tomarse un chocolate con churros en esa terraza, que se ha convertido en un lugar muy agradable.

-Tienen por delante dos meses y medio para la apertura, pero aquí la actividad no cesa, ¿cuál es el trabajo que están haciendo?

-Los periodos de cierre son muy arduos de trabajo porque hay mucha actividad detrás para que Dinópolis pueda abrirse al público. Ahora mismo estamos con la parte más técnica, de revisar todas las instalaciones, así como en materia de seguridad. Hay mucha normativa que cumplir y hay que hacer muchas revisiones previas a la apertura. Está también toda la parte comercial y de comunicación para calentar motores de cara al mes de marzo y poder hacerlo con la misma ilusión que teníamos en el año 2001 y que todo funcione correctamente.

-¿Los precios van a ser los mismos?

-No, este año hemos hecho una pequeña modificación en los precios, y para nosotros es un orgullo que durante estos días tanto con Papá Noel como con los Reyes se hayan pedido muchas entradas a Dinópolis y también el bono de temporada. La entrada de adulto pasa de 31 a 33 euros y la infantil de 25 a 26, y el bono también ha subido un poquito, pero no proporcionalmente con las entradas.

-El bono de temporada es un éxito total por la cantidad de gente que se lo saca, ¿no?

-Este año han sido más de 3.000 bonos, lo que es un récord absoluto. Cada vez nos ponemos el listón más alto y ese bono también ha ido creciendo con unas instalaciones que cada vez son más amplias para disfrutar, y que permiten visitar las instalaciones cuantas veces se desee. Hay que tener en cuenta además que el bono tiene descuentos en el área de restauración y la tienda, tanto en la sede central como en las de Territorio, y luego tiene también un montón de ventajas al acudir a otros parque temáticos de toda España porque tenemos muchos acuerdos comerciales. Ahora mismo el director comercial está con ello y yo creo que el bono es uno de los productos más valorados que tenemos.

-Además un día solo para visitar Dinópolis se queda ya corto por la cantidad de contenidos que tiene, y si se acude a las subsedes requiere ya de varios viajes.

-Dinópolis Teruel ahora mismo está pensado prácticamente para pasar el día completo, y sin lugar a dudas es necesario pernoctar en la ciudad o los alrededores para visitar más cosas. El cambio que se hizo a nivel comercial hace ya varios años fue muy positivo en el sentido de que la entrada para visitar todo Territorio Dinópolis no lleva fecha cerrada. Tú eliges el día para visitar las instalaciones de Teruel y el resto puedes hacerlo durante todo el año. Hay gente que se organiza diferentes fines de semana para poder hacerlo, y el cuaderno para los niños ha sido un aliciente porque los pequeños, y también los adultos que les acompañan, se divierten buscando esos grandes tesoros que tenemos en la provincia. Es una buena forma de motivar a la gente para que conozca todas las sedes de Territorio Dinópolis.