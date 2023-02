Hoteles y otros alojamientos, casi llenos en la ciudad y las comarcas próximas

Las Bodas de Isabel de Segura volverán este año a llenar los establecimientos hoteleros y alojamiento turísticos de la capital turolense, de su comarca y de las comarcas limítrofes. Aunque nunca se puede decir que están al cien por ciento porque puede haber cancelaciones de última hora, para esta noche las reservas estaban al 95% y para mañana este porcentaje era superior en el caso de los hoteles de Teruel, según constataron desde la asociación provincial Teruel Empresarios Turísticos. Las Sierras de Albarracín y de Gúdar-Javalambre también alcanzaban muy buenas previsiones, en el primer caso porque muchos de los visitantes que llegan este fin de semana a Teruel para vivir Las Bodas aprovechan para visitar la ciudad de los Azagra y en el segundo por las estaciones de esquí, que tienen muy buenos espesores para disfrutar de la nieve.

Los datos del INE establecen en 1.638 las plazas hoteleras de la ciudad, aunque durante estas fechas se habilitan más y se puede llegar a unas 2.000, a las que habría que sumar las viviendas turísticas, con lo que estos días en la capital se puede llegar a las 3.000 plazas.

Como la demanda es mayor que la oferta los precios se han incrementado entre un 20 y 30% y un fin de semana puede salir por una media de más de 300 euros por habitación, mientras que en los apartamentos turísticos hay variedad de precios en función de la capacidad y la ubicación de este tipo de alojamientos en auge en la ciudad de Teruel.

Ya la semana pasada hubo buenas ocupaciones, sobre todo en los establecimientos del Centro Histórico con el evento de las Medallas de los Amantes.

Para Las Bodas de Isabel, “entre el 30 y el 40 por ciento son reservas que se hacen de un año para otro”, comentó Roche Murciano, presidente de Teruel Empresarios Turísticos. “Muchos son turolenses que viven en otras ciudades pero que vienen estos días, tienen su jaima y se visten de medieval”, comentó.

También el turismo rural se aprovecha del tirón de Las Bodas de Isabel. Jesús Marco, presidente de Faratur, explicó que las reservas se extienden “como una mancha de aceite”. Los establecimientos de la Comarca Comunidad de Teruel están al completo y los de los municipios más cercanos a la capital de las comarcas limítrofes también tienen buenas ocupaciones, sobre todo Gúdar-Javalambre para “aprovechar e ir también a la nieve”.

“Hay reservas de hace tiempo y también de última hora”, comentó Marco, que apuntó que la mayoría son grupos de amigos pero también artesanos del mercado medieval. “Primero intentan alojarse en Teruel y si no encuentran nada vienen a los pueblos”, agregó y recordó que todavía queda sitio en algunos municipios para este fin de semana.

Dobles turnos y reservas desde hace tiempo

La restauración vive estas jornadas con gran intensidad. “Todo el mundo va a hacer dobles turnos de cocina”, comentó Roche Murciano. Y no solo hay reservas para los visitantes. Los propios turolenses no encuentran sitio para comer y cenar estos días en los establecimientos de la capital, porque hay reservas desde hace meses sobre todo para mañana. Entre las alternativas hay los que han optado por los cáterin o las tabernas que se han instalado para estos días junto al mercado medieval, que el presidente de los Empresarios Turísticos reconoció que son “un desahogo” estos días. Sobre la falta de personal para atender tanta demanda en la restauración, Murciano reconoció que no es un problema puntual y que afecta tanto al sector de la hostelería como a otros sectores. Los empresarios están trabajando en buscar soluciones para atraer trabajadores a la provincia.