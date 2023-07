Joaquín Juste, presidente de la Diputación de Teruel: “Las renovables pueden ser una fortaleza y en Teruel hay sitio para ellas, pero hay que ordenarlas”

El nuevo presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste Sanz, nació el 13 de agosto de 1970 en Lidón, localidad de la que es alcalde. En la legislatura 2015-2019 fue vicepresidente de la Diputación de Teruel en un acuerdo rubricado con el Partido Aragonés que dio el bastón de mando a Ramón Millán. Entre el año 2011 y 2015 fue presidente de la Comarca Comunidad de Teruel y en estos últimos cuatro años ha sido diputado en las Cortes de Aragón, donde se ha ocupado de temas vinculados al sector agrario. El pasado 3 de julio asumió la presidencia de la Diputación con apoyo de Teruel Existe y el Partido Aragonés y el organigrama de la institución aún está por perfilar, aunque ya se sabe que TE ocupará la primera vicepresidencia.

-¿Cuál es el área de la diputación provincial donde más va a incidir como presidente?

-Sobre todo me gustaría aumentar la inversión en carreteras y caminos, pero evidentemente con la situación económica que tiene la Diputación va a ser difícil salvo que se puedan hacer convenios o bien con el Gobierno de Aragón o con algún ministerio. Si no nos llega financiación exterior será complicado porque la provincia tiene mil kilómetros propios y muchos caminos rurales que en su día se asfaltaron por distintas administraciones y que son de titularidad municipal, pero los ayuntamientos no tienen capacidad económica para mantenerlos y nos ocupamos nosotros. Estos últimos cuatro años se han podido ejecutar inversiones porque había un remanente potente de más de 25 millones, pero a partir de ahora que ya volvemos otra vez a tener deuda, a no tener remanente y que, seguramente, a partir del año 2024 las normas fiscales se van a modificar, va a ser más difícil salirnos de la senda de la ordenación económica. Al final para vivir en el territorio se necesitan servicios y los servicios llegan a través de las comunicaciones.

-La provincia ha mejorado mucho en la implantación de la banda ancha, pero todavía quedan territorios donde es posible mejorar. ¿Implementarán algún tipo de acción para ello?

-Hay que trabajar en los dos sentidos, en que llegue la fibra y en la cobertura, que es algo en lo que no sólo no hemos ganado sino que hemos perdido, hay zonas en las que antes había cobertura de móvil y ahora no la hay. La fibra va llegando, pero va muy lenta y faltan muchísimos municipios y una inversión potente para llegar a todos. Ahora hay simpatía por parte de la gente joven hacia el medio rural, están volviendo, pero necesitamos esa banda ancha para impulsar esa oportunidad que tenemos desde los municipios pequeños.

-¿Trabajará la Diputación en ello entonces?

-Sí, buscaremos el respaldo de los distintos ministerios. En su momento convencimos a Mariano Rajoy para que viniera Teruel y presentar aquel Plan 300x100, luego con la moción de censura se suspendió, pero el objetivo era que en 2021 la provincia tuviera el 100% de sus municipios 300 megas y eso es lo que solicitábamos al Gobierno central, porque es quien tiene capacidad para hacer eso y contaba con más de 500 millones de euros de fondos europeos para hacer esa implementación. Ahora mismo ni son 300 megas ni es el 100% del territorio.

-Hace referencia a la situación económica de la Diputación. La última vez que llegó el PP al poder estaba la casa en una situación económica difícil. ¿Ahora es diferente o seguimos en un momento financiero delicada?

-Cuando Carmen Pobo llegó aquí en 2011, la deuda de la Diputación estaba en torno a los 67 millones de euros, muy por encima de lo que es un presupuesto ordinario. La situación era complicadísima, hubo que hacer muchos ajustes, esfuerzos y renuncias, pero en ocho años pasamos de esos 67 millones de deuda a tener tanto remanente como deuda. Fueron cuatro años de gobierno de Carmen Pobo y cuatro de Ramón Millán, del Partido Aragonés, en el que el Partido Popular estuvo de vicepresidente. Si hubiéramos amortizado en 2019 hubiera quedado la deuda a cero, no se hizo porque la penalización por amortización anticipada era mayor que los intereses, por tanto no era económicamente viable, pero el dinero estaba. Ahora volvemos a tener deuda ya, ese dinero se ha gastado y se mantiene la deuda que dejamos más algo más de seis millones de euros de préstamo que se sacó en esta legislatura. No es la situación del 2011, pero no es buena.

-Usted es un gran experto en temas agrarios. ¿Qué políticas se van a impulsar desde la Diputación en materia de agricultura y ganadería?

-En el Chantre se trabaja con las ferias, con la raza aragonesa y con la selección genética, también se da servicio de asistencia, de acompañamiento a ganaderos, con la investigación, y con esa línea vamos a seguir trabajando, queremos impulsar la agroindustria como gran motor de la provincia. Teruel tiene recursos agroalimentarios que son fundamentales como el jamón, el ternasco o la trufa, hay que potenciar todas esas denominaciones de origen y los productos de calidad que podemos vender, además, como alimentos sanos. Teruel es una provincia muy poco afectada por nada, lo que en muchos otros aspectos es una debilidad, en el tema agroalimentario nos ofrece una fortaleza, porque un producto de Teruel es un producto sano y además es creíble y esa fortaleza hay que seguirla exportando. Desde la Diputación tenemos que seguir trabajando en mejorar en temas agroalimentarios y cambiar la Política Agraria Común, que se adapte mejor a lo que es la provincia de Teruel, que seamos capaces de que todos los aragoneses seamos iguales y acabar con esa penalización que tiene Teruel con respecto a Zaragoza y a Huesca. La Diputación tiene que representar a todos los turolenses e intentar llegar al ministerio, a la Consejería de Agricultura de Aragón para reivindicar lo que se merece.

-¿Pero está en la mano de la Diputación poder cambiar esta discriminación con respecto a la PAC?

-No, evidentemente no es competencia de la Diputación, pero podemos ser esa administración reivindicativa, representante de todos los turolenses en ese sentido. Al final la Diputación tiene un peso específico importante porque detrás están los 236 municipios y podemos ser la voz que represente a todos.

-Los macroproyectos energéticos proliferan en numerosas comarcas turolenses. ¿ Cree que son las renovables el sector por el que debe apostar la provincia o que se está masificando el territorio?

-Yo siempre he dicho que hay que especializar a cada comarca en lo que mejor puede hacer, lo que no puede ser es que intentemos activar una fórmula económica perjudicando otra. Alguna vez he puesto el ejemplo de Albarracín, que es un destino turístico de primer orden, una de las zonas más visitadas de España y poner aerogeneradores allí supondría quizá perder ese recurso turístico. ¿Eso tiene sentido? Yo creo que no. Lo que hace falta es ordenar, tenemos superficie suficiente para todo y creo que no debemos perder el tren de las renovables porque puede ser un potencial económico importante, pero siempre bien aprovechado y siempre que la propia provincia se beneficie también de la implantación de empresas que puedan consumir esa energía. Si solo se ponen las placas solares y los aerogeneradores para reportar esa energía, estaremos en lo que siempre nos ha pasado, que se llevan de aquí las materias primas, los recursos, para crear los puestos de trabajo en otro sitio. Eso no puede pasar. Aquí tenemos terreno suficiente y las renovables pueden ser un recurso que nos venga bien a la provincia como una fortaleza, pero ordenada, que tenemos sitio suficiente para implementar todo sin perjudicar el turismo, el patrimonio ni el medio ambiente y que puedan venir puestos de trabajo que luego benefician a toda la provincia. Lo que ha pasado en los últimos años es que ha sido una carrera desbocada por ganar parte de la tarta de la renovables para que no se fueran a otro sitio, pero se han propuesto proyectos sin demasiado control ni orden y, sobre todo, sin la existencia de las administraciones superiores para ayudar a los municipios, que se han visto desprotegidos. Llegaba una empresa, solicitaba la implantación y el Ayuntamiento tampoco sabía muy bien lo que hacer. Además, como son recursos muy potentes tienen la capacidad de cambiar los municipios de arriba a abajo. Que a un pueblo pequeño le ofrezcan dos, tres o cuatro millones de euros es un tren que es difícil que vuelva a pasar, pero creo que se puede conseguir que esos fondos lleguen ordenando el territorio que es lo que ha faltado hasta ahora.

-¿Continuarán con el proyecto de ampliación del Museo de Teruel?

-Sí, de hecho lleva mucho retraso y ya es hora de poderlo terminar. En este sentido también tenemos que trabajar en conseguir esa financiación externa a través del Fite, el Fondo de Inversiones para Teruel, o de los organismos correspondientes, pero creo que ya toca terminarlas.

-En los últimos cuatro años se ha impulsado la actividad en los principales yacimientos de la provincia, como los de Caminreal u Oliete. ¿Mantendrán esta apuesta por el pasado como recurso de futuro?

-Hay que potenciar todos los recursos que tiene la provincia, en patrimonio, medio ambiente y en este caso en cuanto a los yacimientos arqueológicos. Tenemos que intentar aprovecharnos de ellos y la investigación es fundamental para luego poder ofrecer información a turolenses y visitantes.

-¿Qué planes hay para el Instituto de Estudios Turolenses?

-Creo que el Instituto está un poco infrautilizado, en primer lugar habría que buscarle otra ubicación porque no sé si todos los turolenses conocen ni siquiera dónde está localizado y tampoco los recursos que tiene. Allí puedes encontrar cosas curiosas de todos los municipios de la provincia, las cartillas turolenses recogen gran parte de nuestra historia y tenemos que hacer esa labor de promoción del Instituto de Estudios Turolenses, para que acceda a él un mayor número de turolenses y que además sirva de impulso a la investigación.

-¿Qué plantean en cuanto a la ubicación?

-La ubicación es importante, habría que encontrar un sitio donde pueda ser más visible y albergar los fondos bibliográficos y de todo tipo que tiene la Diputación. También hay que trabajar en la digitalización e incluso con el Diario de Teruel, podría ser que las dos partes se unieran en un mismo local. Hablamos de un proyecto ambicioso y en esa línea vamos a trabajar. Una vez que conformemos el equipo, buscaremos esa orientación para dar realce a las dos sociedades en las que participamos, que son el Instituto de Estudios turolenses y el Diario de Teruel.

-¿Cómo van a trabajar en el área de turismo?

-La provincia de Teruel tiene muchos recursos patrimoniales que son de primer orden, hay veces que vamos a buscar lejos lo que tenemos cerca y queremos darlos a conocer. Zaragoza y a Valencia están muy cerca, tenemos por tando muchos potenciales visitantes a los que podemos ofrecer recursos de primer orden como Dinópolis o Albarracín, que evidentemente es uno de los destinos turísticos más visitados al nivel nacional. Tenemos que aprovecharnos de esa gente que ya viene porque tiene esa información para que luego pueda visitar otras zonas de la provincia. Debemos intentar sumar sinergias para que la gente que viene pueda recorrer el territorio, hacer paquetes para que quien llegue a nuestras comarcas de referencia en turismo pase por otras que tienen menor visibilidad y que se pueden beneficiar de los visitantes y turistas que ya están aquí. Contamos con rincones extraordinarios que hasta los propios turolenses desconocen.

-Teruel cuenta con una Film Commission desde hace muy poco tiempo. ¿Considera que es una herramienta útil para contribuir al desarrollo provincial?

-La verdad es que da una gran visibilidad a través de las películas que se graban y está funcionando. Ofrecemos a los productores la tranquilidad y el sosiego que ellos necesitan y, otra cosa no, pero extensión de territorio y posibilidades de escenarios de todo tipo tenemos en los 236 municipios, es un potencial que no hay que desaprovechar.

“Con el tema de bomberos es mejor un mal acuerdo que un buen pleito”

-¿Se va a reforzar el Maestrazgo en lo que respecta al servicio de bomberos en estos próximos cuatro años?

-Ese es uno de los puntos que hemos firmado en el acuerdo con Teruel Existe, se va a trabajar en cumplir con la Ley del Fuego, vamos a intentar que la provincia esté atendida en todos sus flancos y el Maestrazgo es una de las zonas que quedan estos momentos más alejadas de los puntos donde tenemos parques de bomberos y, evidentemente, vamos a intentar llegar allí.

-Siguiendo con el tema de los bomberos. ¿Se va a seguir adelante con ese contencioso contra el ayuntamiento de Teruel para que pague la parte proporcional del servicio o buscarán una alternativa para solucionarlo un tema que lleva enquistado tantos años?

­-Siempre se ha dicho que más vale un mal acuerdo que un buen pleito y yo sería partidario de ir por la vía del acuerdo, de buscar esa colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación. A los políticos se nos pone en las instituciones para llegar a acuerdos, para hablar y si en una hora no se arregla pues será en dos, en cien o en las que sean necesarias, pero hay que hablar y llegar a acuerdos y no se debe judicializar la vida política. Sobre todo no se deben utilizar las administraciones como arma arrojadiza políticamente contra otra. No puede ser que desde la Diputación se haga oposición en el Ayuntamiento, tenemos que colaborar entre las dos partes, lo que no tendría sentido es que el Ayuntamiento de Teruel tuviera un parque, porque eso sí que sería ineficiente y no nos lo perdonarían los ciudadanos. Tenemos que buscar fórmulas de colaboración, optimizar los recursos que tenemos pero hablando, trabajando y buscando soluciones.

-En uno de los últimos plenos de la legislatura se aprobó un plan plurianual para construir helipuertos en las capitales comarcales. ¿Lo mantendrán?

-Tenemos que estudiar como está ese plan y en qué fase está, si está adjudicado ya, evidentemente, será difícil cambiarlo, pero yo sería partidario de que cada administración cumpla con sus competencias, no puede ser que todos hagamos de todo porque la gente se pierde en esa duplicidad de competencias, la gran crítica que tiene el ciudadano con respecto a las administraciones es que hay muchas. No podemos hacer todos de todo, cada uno tenemos que encargarnos de nuestras competencias y hacerlo bien. El tema de sanidad es competencia del Gobierno de Aragón y lo que no puede ser es que el Gobierno de Aragón invite y paguen las comarcas o la Diputación de Teruel. Sale un pliego de ambulancias que es manifiestamente mejorable, se pierden servicios y el Gobierno de Aragón acaba inventando que se hagan unos helipuertos nocturnos. Creo que las cosas hay que planificarlas mejor y estamos de acuerdo en que se necesitan helipuertos y asistencia nocturna, por supuesto, pero que es competencia del Gobierno de Aragón y tiene que ser él el que lleve a cabo esos helipuertos donde estratégicamente considere oportuno, porque la Diputación de Teruel con atender las competencias y las infraestructuras que son propias ya va a tener suficiente, vamos a tener que buscar financiación fuera como para ponernos a hacer cosas que no nos corresponden.