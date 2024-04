Jorge Azcón aboga por un cambio en la Atención Primaria que potencie las zonas rurales

El presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, abogó este jueves en las Cortes de Aragón por un cambio en la Atención Primaria potenciando las zonas rurales mediante medidas específicas que incluyan incentivos para los profesionales sanitarios y una gestión más eficaz a través de un cambio organizativo con el impulso de un nuevo mapa sanitario. Azcón respondió así al portavoz de Aragón Teruel Existe, Tomás Guitarte, en la sesión de control al Gobierno del pleno del Parlamento aragonés. El diputado socialista Iván Carpi también interpeló al consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, sobre la política general en esta materia, al que reprochó que hubiesen engañado a los ciudadanos para dejarlo después todo en manos de la iniciativa privada.

La sesión de control al Gobierno tuvo un marcado carácter sanitario, ya que además de responder el presidente a una pregunta planteada por Teruel Existe, Bancalero fue interpelado por el portavoz socialista, que también le preguntó por las demoras en la Atención Primaria y los incentivos a los MIR.

El diputado de Teruel Existe, Joaquín Moreno, preguntó igualmente por los equipamientos de los consultorios médicos locales, después de que a finales del año pasado este grupo sacara adelante una Proposición no de Ley en ese sentido, y el consejero anunció que el próximo año saldrá una convocatoria especial para subvencionarlos en colaboración con el Departamento de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia.

Falta de personal

La falta de personal sanitario en Atención Primaria fue planteada al presidente aragonés por Tomás Guitarte, que le recordó que este problema lo padece el medio rural “de manera muy especial y grave”. “Hay pueblos sin médico y otros a los que va dos días al mes”, dijo el parlamentario de Teruel Existe, que añadió que a fecha del pasado 10 de abril había 140 plazas sin cubrir en los centros de Atención Primaria.

Eso, unido a la “carga de trabajo”, conlleva que “casi nadie quiere venir a los consultorios médicos”. Guitarte instó a acometer sin mayor demora una planificación porque el problema “tiene una dimensión que exige actuar ya” con medidas de emergencia puesto que es necesaria “una planificación a corto y medio plazo”.

El presidente aragonés respondió que el problema de este déficit es común a todo el país, aunque se acentúa en aquellos territorios con mayor extensión y dispersión poblacional como es el caso de Aragón. Indicó que la previsión es que en los próximos cuatro años “casi 300 profesionales de Atención Primaria alcanzarán la edad de jubilación en Aragón”, lo que supone el 20% del total.

Azcón aseguró que no niegan el problema sino que se ha convertido en una “prioridad” cuando este asunto no es nuevo sino heredado del anterior Ejecutivo, que “se dedicó a no hacer el trabajo cuado había tiempo y ahora lo tenemos que hacer nosotros cuando tan apenas nos queda tiempo”.

Argumentó que los dos retos a los que se enfrenta la sanidad aragonesa afectan tanto a la falta de profesionales como a la organización sanitaria existente. Dijo que se prestaba una asistencia del siglo XXI pero con “esquemas del siglo pasado”, y abogó por “llevar adelante un cambio”.

Mas recursos

El presidente indicó que a medio plazo el objetivo que tienen es destinar un 25% del presupuesto a la Atención Primaria tal como recomienda la Organización Mundial de la Salud, además de potenciar los equipos interdisciplinares e “implementar un sistema más interactivo con el paciente”. Recordó que entre septiembre del año pasado y marzo de 2024 “un total de 35.000 pacientes con cita no acudieron a su consulta en Atención Primaria sin haberla anulado previamente”.

Señaló que van a trabajar en impulsar un nuevo mapa sanitario, tras recordar otra vez que los anteriores responsables de la DGA se comprometieron a cambiarlo pero no lo hicieron. Igualmente consideró “fundamental fidelizar y retener a los MIR que se han formado en Aragón”, además de atraer a los de otros territorios dándoles “más facilidades” para que vengan.

Explicó que entre esas medidas está hacer contratos de hasta tres años “en lugar de por días como se hacía en el pasado”. Contratar “combinadamente por parejas o por matrimonios”, así como ayudarles a buscar vivienda y centros educativos para sus hijos son otras medidas contempladas, al igual que “jornadas flexibles” y “estancias periódicas” en hospitales de Zaragoza y facilidades de formación. La valoración de méritos y pluses económicos en las plazas de difícil cobertura, entre 6.000 euros el primer año, 9.000 el segundo, y 15.000 el tercero, son otras de las soluciones planteadas.

Azcón indicó que de las 230 plazas MIR de médicos de familia y comunitaria que salieron ofertadas en los últimos cuatro años en Aragón, solo se han quedado 155 en la región. Los 80 restantes se han formado aquí pero se han ido al no ofrecerles mejores condiciones que en otros sitios, que es lo que se pretende subsanar ahora.

Interpelación

Sobre esta cuestión incidió también el diputado socialista Iván Carpi cuando interpeló al consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, sobre Atención Primaria. Le acusó de “fiarlo todo a la iniciativa privada” después de haber engañado a los ciudadanos con las promesas que hicieron en las elecciones, cuando su objetivo es desmantelar el sistema con los recortes que están aplicando.

El consejero insistió en su respuesta en cambiar el mapa sanitario para hacerlo acorde con los tiempos actuales porque el modelo organizativo que existe es del siglo pasado y se ha quedado “obsoleto”. Reclamó a la oposición que hable bien de la Atención Primaria porque de la forma contraria solo se “desalienta” a los profesionales que podrían querer venir a Aragón. Incidió, como ya había apuntado antes el presidente, que las medidas están orientadas a ofrecer “estabilidad” a los facultativos, así como en redimensionar el modelo para adecuar las plantillas al entorno social. De cara a las dificultades que pueden surgir en el periodo estival llamó a la “comprensión” y a la “responsabilidad”.

Por otra parte, el diputado de Teruel Existe, Joaquín Moreno, le preguntó por la situación de los inventarios de los consultorios locales que pidieron en noviembre a través de una PNL, en la que reclamaron que el Ejecutivo aragonés los asumiese.

Bancalero dijo que estaba en elaboración, recordó que por ley corresponde a los ayuntamientos colaborar como centros polivalentes que suelen ser, y anunció que las consejerías de Sanidad y Desarrollo Territorial convocarán en 2025 subvenciones destinadas a la adaptación y el equipamiento de los consultorios médicos locales.