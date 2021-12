Jorge Azcón llega a la presidencia del PP aragonés con varios turolenses entre su equipo de confianza

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha sido elegido presidente del Partido Popular de Aragón en el XIV Congreso Autonómico del PP celebrado este domingo en la capital aragonesa, bajo el lema "Centrados en Aragón". Azcón, quien es el único candidato que optaba a la presidencia y sustituye al que ha sido líder del partido los últimos cinco años, Luis María Beamonte, ha conseguido el 97,9 por ciento de los votos de los novecientos compromisarios que participan en el cónclave del PP de Aragón. En el nuevo organigrama del partido aparecen cinco nombres turolenses en puestos destacados: Joaquín Juste, Emma Buj, Jesús Fuertes, Ana Marín y Juan Carlos Gracia Suso.

La nueva secretaria general del PP de Aragón, en sustitución de Mar Vaquero, será la senadora y exalcaldesa de Huesca Ana Alós, y los tres presidentes provinciales (Ramón Celma de Zaragoza, Gerardo Oliván de Huesca y Joaquín Juste de Teruel serán vicepresidentes).

Pedro Navarro es el nuevo vicesecretario de Organización; Octavio López será coordinador de Presidencia; la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, la vicesecretaria de Política Local; la diputada autonómica Marián Orós, la vicesecretaria de Política Autonómica, y el diputado en el Congreso Eloy Suárez será vicesecretario de Estudios y Programas.

Completan las vicesecretarías Alfonso Mendoza (Acción Electoral); Tatiana Gaudes (Comunicación); Jesús Fuertes (Formación); Pilar Cortes (Educación); Rocío Dívar (Acción Institucional); Ricardo Oliván (Desarrollo Económico); Natalia Chueca (Desarrollo Sostenible); Ana Marín (Políticas Sociales); María Carmen Susín (Administraciones Públicas) y Juan Carlos Gracia Suso (Digitalización y Nuevas Tecnologías).

Vocalías

Entre los 21 vocales de la nueva ejecutiva están nombres como Patricia Cavero, Natalia Chueca o Ángel Lorén.

También se han elegido los miembros del Comité Electoral, del Comité de Derechos y Garantías y del Consejo Asesor.

Azcón ha anunciado también la creación de un órgano de "participación activa" que sirva de "correa de transmisión" con los ciudadanos, el llamado Consejo Territoriald el PP cuya comisión permanente se integra en la ejecutiva.

Se trata, según Azcón de un equipo "solvente", "ilusionado", "responsable" y "orgulloso" y "en permanente coordinación con los cargos públicos".

El nuevo presidente ha querido llevar a cabo, según ha dicho, una renovación "ordenada" para conformar un equipo de personas "con hambre de victoria" que no tengan "no reloj ni calendario" y entre quienes no hay nadie "imprescindible" pero en el que todos son "necesarios".

Entre sus objetivos, en la presentación de su candidatura previa a la votación, Azcón se ha comprometido con varios principios, como son la unidad de acción, el trabajo y la actitud propositiva, todo para llevar adelante su proyecto "centrado" y poner sobre la mesa "otra forma de gobernar".

"Quiero que el partido ambicione ganar", ha dicho Azcón, quien ha insistido en pedir "implicación" a todos los afiliados y quien ha recalcado que el PP tiene que estar "al lado de los más desfavorecidos" y ser "altavoz de quienes no pueden hacerse oír".