Juan Ciércoles, presidente de CEOE Teruel: “Las energías renovables son el petróleo del futuro, pero hay que consultar al propio territorio”

El presidente de CEOE Teruel, Juan Ciércoles, asegura que la provincia necesita atraer tanto proyectos empresariales como personas trabajadoras. Por eso, la patronal ha puesto en marcha sendos proyectos para conseguirlo. Por otro lado, sostiene que “las energías renovables son el petróleo del futuro” pero que debe ser cada territorio el que decida si acepta su instalación.

-La sucesión de conflictos armados, como el último en el mar Rojo, ¿cómo afecta a la economía turolense?

-Afecta indirectamente a la provincia, sobre todo por la subida del precio de las materias primas porque no cuesta lo mismo atravesar el canal de Suez que dar la vuelta al continente africano. Pero hay otras provincias que dependen más de las manufacturas que llegan de países asiáticos. No obstante, aquí también va a repercutir, aunque en menor medida. Al fin y al cabo, cuando llueve nos mojamos todos.

-¿Continuará la subida de los precios y de los tipos de interés golpeando a la economía en 2024?

-La inflación y la subida de los tipos repercute en las cuentas de explotación de las empresas. En una situación complicada, como fue la pandemia del covid-19, hubo facilidades para contratar los préstamos necesarios para sobrevivir, pero los tipos de interés de los mismos han sufrido una subida importante que puede asfixiarlas.

-CEOE Teruel encabeza el proyecto Invest in Teruel para la atracción de inversiones, tanto nacionales como internacionales. ¿Está la patronal preocupada por la limitada llegada de empresas a la provincia, sobre todo del sector industrial?

-Estamos preocupados. La gran mayoría de los empresarios sabemos que sobrevivir en la provincia de Teruel es complicado pero, por lo menos, hemos cortado la sangría de la despoblación. Para que los jóvenes decidan quedarse aquí, hay que dar facilidades a la instalación de pequeñas y medianas empresas y, si tenemos suerte, también de alguna gran compañía. Hemos tenido experiencias muy importantes, como la central térmica de Andorra, que fue el pulmón económico de la provincia y que ha desaparecido. De hecho, estará desmantelada por completo este año. ¿Y qué hemos aprendido de eso? Que tenemos que generar riqueza no solo para las comunidades aledañas, sino también para los que estamos aquí.

-¿De qué manera?

-Si se alinean los astros, las empresas del territorio deberían beneficiarse de la energía barata que se produzca aquí. Empresas como Amazon Service y Microsoft creen que hay que estar cerca de las energías renovables y son multinacionales que tienen cabezas pensantes muy inteligentes. Entonces, cuando deciden hacer esa apuesta, es porque va en buen camino. Debemos aprovecharnos de eso porque ahora mismo tenemos el petróleo del futuro, que son las energías renovables. Hay territorios en los que no deben de estar, pero hay muchos más donde sí.

-¿Qué opina de las posturas tan encontradas que ha generado la instalación de renovables en la provincia?

-Entiendo perfectamente que hay que blindar a los territorios que han apostado por otros sectores, pero hay otros que se prestan totalmente. Tenemos varios territorios que siempre han vivido de la industria y, ahora mismo, tiene más futuro el tema de las renovables que otros. Y hay comarcas como el Matarraña y partes de la Sierra de Albarracín y del Maestrazgo que no se prestan. Al final, hay que consultar al propio territorio si las quieren implantar o no.

Con este tema, he tenido muchas críticas y muchos detractores, pero también muchos defensores. Creo que no podemos ir en contra del mundo y que la instalación de energías renovables tiene más consecuencias positivas que negativas. Cuando se iba a cerrar la central de Andorra, yo fui uno de los que se opuso. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que no podemos ir en contra de lo que se marca a nivel mundial. Si las propias compañías petroleras como Galp, Cepsa o Repsol apuestan por las energías renovables es por algún motivo.

-¿Hay empresas para asumir todo el empleo que generaba la central una vez que concluya su desmantelamiento?

-El proyecto de transición justa de Endesa en Andorra fue el único español premiado en la categoría de energías renovables en la COP28. El epicentro de las energías renovables en la provincia va a ser Andorra como Dubai lo es en los Emiratos Árabes. Andorra puede ser un Dubai en energías renovables y todo lo que les acompañará, como el amoniaco y el hidrógeno verde, el reciclado de baterías, el cobalto refinado, los seguidores solares... Yo creo que va a faltar territorio con todas las inversiones que tienen que hacer Endesa y Forestalia en plantas solares y eólicas. Los tiempos no han sido los que hubiéramos deseado porque nos adelantemos a cerrar la térmica; de otra forma, se hubiera hecho de forma acompasada.

-El turismo ha ganado mucho peso en la provincia, pero el empleo que genera es estacional. ¿Hay que diversificar el mercado laboral turolense?

-El turismo se ha convertido en un referente importante en la provincia, donde hemos visto que funciona, pero la verdad es que la actividad es muy estacional. No estamos en el Caribe y, por lo tanto, no tenemos buen tiempo siempre. Pero desde que se da el pistoletazo de salida en la Semana Santa hasta después del Pilar, la gente apuesta por conocer la provincia. Aragón es, después de Madrid, la comunidad autónoma que más turismo de interior tiene y eso es muy importante porque Teruel ha pasado a ser un referente.

-El empresariado turístico sostiene que es muy difícil encontrar trabajadores...

-Tenemos comarcas que tienen un paro residual que no llega al 4%. ¿Cuál es la solución? Necesitamos empresas, pero también necesitamos gente que trabaje, a la que primero hay que formar. Y si con eso no tenemos suficiente, hay que hacer un plan de atracción de mano de obra de las provincias vecinas. Y si eso tampoco sirve, necesitamos contingentes de trabajadores extranjeros. Tenemos el ejemplo de la empresa de transporte Mesquitrans, que ha ido a Colombia y Filipinas y ahora a Chile. Cuando tomas una medida como esta, es porque realmente tienes una necesidad.

-Y si mejoraran las condiciones de trabajo, ¿podrían encontrar personas para trabajar sin buscarlas fuera?

-Si las empresas tienen que dar salida a un producto que están fabricando y les hace falta mano de obra, tienen que llegar a acuerdos, también salariales, con los trabajadores. Entonces, por supuesto que hay empresas que pagarán por encima de los convenios colectivos. Si les interesa, no les quedará más remedio porque al final las empresas sólo somos algo si tenemos trabajadores comprometidos y que tiren del carro como pueden hacerlo los directivos o los propios empresarios.

-¿En qué punto se encuentra el plan para la atracción de trabajadores anunciado por CEOE en noviembre?

-Se trata de que la búsqueda de mano de obra vaya acompasada con la inversión empresarial. Esta semana nos reunimos con el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, y le propusimos que lidere junto a la patronal el plan de atracción de empresas Invest in Teruel. Tenemos que esforzarnos para atraer a todas esas empresas que puedan apostar por la provincia de Teruel y que esta sea su campo de expansión. Desde la confederación empresarial, les acompañaremos en el proceso.

-¿Cómo afecta la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a las empresas turolenses? ¿Hay convenios con categorías que cobran menos?

-Me imagino que en algunos casos el salario estará por debajo. En sectores como el de la limpieza y el cuidado de personas a domicilio, ha subido mucho lo que pagaban los empleadores, que en algunos casos podrían plantearse prescindir de las personas trabajadoras. Por otro lado, si sube el SMI hay que revisar los contratos con la administración pública porque si no hay empresas que tendrán que trabajar a pérdidas. Además, en estos casos las adjudicatarias tampoco pueden romper el contrato unilateralmente e incluso, si hay prórrogas y nadie se presenta, están obligadas a continuar y es incomprensible.

-En paralelo, el empresariado turolense reclama la aplicación a máximos de las ayudas al funcionamiento...

-Las ayudas al funcionamiento pueden ser también una de las cosas que sirvan para atraer a otras empresas al territorio y para mejorar la rentabilidad de las existentes, pero también para ayudar a que los trabajadores cobren más. Desde la casa, las llevamos reivindicando desde hace 13 años, aproximadamente. El año pasado conseguimos abrir el melón, pero resulta que no era tan dulce como esperábamos. No entendemos que en otros países de la Unión Europea tengan ese 20 % de reducción de los costes laborales mientras que en Teruel, Cuenca y Soria sólo nos dan el 1 %. Hemos mandado otra carta al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para poder tener una reunión con él o con la persona en la que delegue para explicarle las realidades del territorio. Las empresas turolenses juegan en desventaja y las ayudas obedecen a la baja densidad de población, no se otorgan arbitrariamente.

-Si se produce esa reunión, ¿le recordarán también las infraestructuras pendientes?

-Hubo compañeros que, desde CEOE Teruel, reivindicaron el AVE por Teruel y parecía que pedían una barbaridad. Yo creo que no lo era y que si lo hubiera no estaríamos en las mismas condiciones. Las comunicaciones consiguen la vertebración del territorio y generan riqueza. Un ejemplo muy claro lo tenemos en la autovía A-23 que cruza la provincia de norte a sur. Las empresas necesitan estar cerca de las vías de comunicación para transportar sus productos. En el caso de la N-232, apenas se han desdoblado en 30 años otros tantos kilómetros desde Zaragoza sin llegar a Fuentes de Ebro, y en la N-330 no hemos avanzado nada.

-Osea, que esa deuda histórica no se salda...

-Si la provincia de Teruel hubiera estado en Cataluña o en el País Vasco, los tiempos no hubieran sido los mismos. ¿Qué milagro tuvo que ocurrir para que se construyera la autovía Mudéjar? Podemos seguir insistiendo pero, desafortunadamente, la provincia de Teruel tiene 136.000 habitantes y eso condiciona muchísimo la toma de decisiones. En otros territorios, hay barrios que tienen más población. Entonces, los esfuerzos se hacen antes en el barrio zaragozano de las Delicias que en la provincia de Teruel.

-Uno de los sectores que más ha crecido en los últimos años ha sido el de la agroalimentación. ¿Puede resultar un ejemplo para otros?

-Tenemos unos productos de primera calidad , como jamones y paletas de cerdo blanco, aceite, melocotón, azafrán, trufa, quesos... Y somos una de las provincias con más figuras de calidad diferenciada. Además, es un sector que contribuye a fijar población. Pero los primeros que nos tenemos que creer el valor de estos productos somos nosotros.