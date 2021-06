Juste, ante los posibles indultos a independentistas: “El Partido Popular defenderá siempre la democracia y la Constitución”

Por

El Partido Popular de Teruel ha recogido en los últimos días medio millar de firmas en contra de los indultos a los independentistas catalanes condenados por sedición.



Así lo ha destacado este domingo el presidente del Partido Popular de Teruel, Joaquín Juste, que ha participado en la mesa situada en la plaza de la Constitución de la capital. Una iniciativa puesta en marcha por la formación en todas las capitales de provincia y que se une a la participación en la manifestación convocada en Madrid.



“El Partido Popular defenderá siempre la democracia y la Constitución”, ha resaltado con rotundidad Juste, que ha puesto en valor a su vez el sistema político que se dieron los españoles en la Transición española. “Nos ha dado el mayor período de paz, prosperidad y libertad de nuestra historia”, ha resaltado.



Juste ha subrayado que las normas “se pueden cambiar pero no incumplir” y ha mostrado su rechazo a la concesión de los indultos. Una opinión justificada en una serie de razones que, a su parecer, “no se pueden despreciar”. “El Tribunal Supremo y la

Fiscalía se han mostrado en contra, y las encuestan han recalcado que no solo los votantes del Partido Popular nos oponemos, sino que una inmensa mayoría de los socialistas rechazan esa decisión”, ha precisado, a lo que ha unido que “no hay arrepentimiento y los condenados han afirmado que lo volverían a hacer”.

Indultos "injustos"

Por esa razón, y ante la más que previsible concesión de los citados indultos, el máximo responsable de los‘populares turolenses ha anunciado que seguirán trasladando esta campaña a todos los rincones del territorio. “Hay demanda porque la gente lo ve injusto y se oponen a las injusticias”, ha señalado.



En la mesa de este domingo en la capital ha habido una amplia representación del Partido Popular de Teruel y de Nuevas Generaciones. Además de Juste, han acudido, entre otros, el senador Manuel Blasco y los diputados autonómicos, Jesús Fuertes y Ana Marín.



Todos ellos han participado en esta iniciativa a la que se están sumando personas de muy diversas ideologías, también socialistas, que no están de acuerdo con la decisión que quiere adoptar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así lo ha destacado el representante de los ‘populares’ en la Cámara Alta.



“Al final es el sentido común de los ciudadanos lo que está en juego. Porque la gente que dice que hay que perdonar, en aras al bien común, lo asegura si hubiera arrepentimiento, pero lo que han manifestado los condenados es que desean el indulto, algunos incluso la amnistía, pero amenazando con que lo volverán a intentar”, ha precisado Blasco.



En ese sentido, el representante del PP en el Senado ha incidido que la decisión de conceder los indultos viene justificada porque los votos de ERC y la antigua Convergencia son “imprescindibles” a Sánchez para continuar en el Gobierno. “Eso es lo que entienden los españoles y por eso lo firman de forma masiva”, ha recalcado.