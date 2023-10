Juste (PP) insta al PSOE de Teruel a trabajar y ayudar, “y si no, que se aparte”

Por

El presidente del Partido Popular de Teruel y de la Diputación de Teruel (DPT), Joaquín Juste, ha asegurado que lo que necesita del PSOE “es que nos ayude, que traiga inversión de Madrid”, al tiempo que ha advertido que si quiere trabajar y ayudar a la provincia, “que lo haga, y si no, que se aparte”,



Joaquín Juste ha defendido este jueves los escaños provinciales que ocupan tanto él mismo como Raquel Clemente y Carlos Boné, y que compaginan con las Cortes de Aragón, el Congreso de los Diputados y el Senado, respectivamente, tras las críticas del portavoz socialista en la DPT, Pedro Polo, en las que denunciaba que “se ha demostrado que mantener ambos cargos no es compatible y le impide realizar de forma correcta su trabajo”.



Según las palabras de Juste, los tres casos son compatibles y no es la primera vez que ocurre algo así, según han apuntado los ‘populares’ turolenses en una nota de prensa.



El líder provincial de PP ha explicado que desde el pasado 16 de agosto, día en que se celebró el pleno de organización en la Diputación Provincial de Teruel, pasó a tener dedicación exclusiva en la institución provincial y no tiene dedicación del parlamento autonómico.



Juste ha indicado además que a estas cuestiones ya respondió en el pleno de la Diputación de la semana pasada, por lo que ha acusado al PSOE de “enredar y confundir”.



El presidente de la Diputación ha asegurado que en las Cortes solo tiene asistencia, “no estoy en ninguna comisión” y ha señalado que si mantiene el escaño es porque desde el partido se lo han solicitado: “mi presidente me ha dicho que allí están los otros dos presidentes provinciales, el de Huesca y el de Zaragoza, y quiere tener también al de Teruel”.



Joaquín Juste ha afirmado que otra de las razones por las que continúa como diputado en las Cortes de Aragón es porque desde que preside la Diputación “hay mucha gente que viene a hablar conmigo que me piden que sea embajador de la provincia ante el gobierno de Aragón”.



Para el también alcalde de Lidón es “una gran oportunidad” que cada quince días pueda hablar con todos los consejeros del Gobierno de Aragón “y trasladarles los problemas que me llegan en Diputación Provincial”.



Algo que, ha precisado, podría usar “para intentar ayudar a los alcaldes, a las entidades o a las empresas”, por lo que ha defendido que “de momento sigo en los dos sitios, pero no por afán de protagonismo, ni por cobrar más”.



Respecto al caso de Raquel Clemente y Carlos Boné, el presidente de los ‘populares’ turolenses ha defendido que no sabe cuánto tiempo van a estar, pero que para él es “un honor y un lujo” tener una diputada y un senador en la Diputación Provincial “por la capacidad, por la formación y porque enriquece nuestro pleno en la institución”.



Joaquín Juste ha indicado que, a pesar de estar en las Cortes de Aragón, “estaré más horas y me dedicaré más a la Diputación Provincial que cualquiera de los que me han precedido en el cargo”.