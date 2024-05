Enrique Gómez, subdelegado del Gobierno de España en Teruel: “La A-68 es estratégica para el Bajo Aragón y tenemos interés en sacarla adelante y hacerla cuanto antes”

Tras haber sido en los últimos años secretario general de la Subdelegación del Gobierno de España en Teruel, Enrique Gómez acaba de ser nombrado subdelegado. Asegura que su reto es mejorar la provincia al “máximo”, aunque reconoce las dificultades. En cuestión de infraestructuras incide en la A-68, sobre la que afirma que tienen intención de tenerla hecha cuanto antes, al igual que recalca el compromiso con el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, el de altas prestaciones de doble vía electrificado. Admite que con los presupuestos prorrogados no se da la mejor situación para avanzar en las ayudas de funcionamiento, aunque asegura que existe voluntad, y que se está haciendo todo lo posible para dotar de más guardias civiles a la provincia.

-Asume el cargo de subdelegado tras haber sido secretario general de la Subdelegación, ¿cómo afronta esta nueva etapa?

-Ser subdelegado eleva el compromiso de servicio público como funcionario a su máximo exponente, puesto que te permite trabajar para impulsar el desarrollo económico y social de nuestra provincia. Es un reto que cojo con muchas ganas y con mucha voluntad de poder ayudar y de poder colaborar al desarrollo de mi tierra, de Teruel, porque yo además soy nacido aquí y el interés que tengo por mejorar la provincia es máximo.

-El próximo año se cumplirán dos décadas del Plan de Actuación Específico para Teruel, con el que se quiso dar desde el Estado un giro a la provincia, pero a fecha de hoy las grandes infraestructuras siguen sin llegar pese a que no han dejado de aparecer en los Presupuestos Generales del Estado. ¿Las veremos algún día?

-Este plan fue un hito muy importante y ya en 2006 el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, con el de Marcelino Iglesias en la DGA, duplicaron el Fondo de Inversiones de Teruel de 30 a 60 millones de euros. Eso fue un elemento diferencial. Se marcó también la hoja de ruta para las infraestructuras y es verdad que nos hubiera gustado que eso fuese más rápido. En la medida de las posibilidades hoy en día seguimos con esas infraestructuras, algunas ejecutadas, otras en ejecución y otras pendientes administrativamente. La crisis económica tampoco ayudó y las ralentizó, pero ese plan fue un hito en el desarrollo de la provincia.

-Han cambiado los planteamientos de la Administración central, menos favorable ahora a infraestructuras de alta capacidad. ¿La tan deseada A-40 con Cuenca, cree que podrá ser finalmente autovía o se quedará en la mejora de la carretera?

-La autovía se sometió a información pública el año pasado y ahora estamos esperando a que se publique cuál de esas opciones es la que se ha elegido por parte del equipo técnico.

-¿Pero qué será finalmente, porque el anteproyecto no da por hecho que vaya a ser una autovía por más que las declaraciones políticas hablen de autovía?

-La A-40 está sometida a Estudio Informativo y se está esperando a que ese estudio oriente la decisión sobre el tipo de vía que se tiene que hacer. En este caso es verdad que el alto valor ambiental que tiene la carretera lo complica todo. Se han levantado más de 4.000 planos para realizar el Estudio Informativo, que es muy complejo, porque tenemos zonas medioambientales muy complicadas. Sí que es verdad que con tanto detalle la alternativa que se propone en estos casos es la que más posibilidades tiene de salir adelante, aparte de ser la que cumple todos los requisitos que se necesitan. Por lo tanto, la decisión que proponga el Estudio Informativo, a priori, debe ser, si no hay circunstancias sobrevenidas, la que obtenga una DIA favorable.

-¿Y las fechas?

-Pues el plazo al final políticamente poco se puede hacer porque esa Declaración de Impacto Ambiental la redactan unos técnicos que son funcionarios del Ministerio de Transición Ecológica y necesitan su tiempo y sus recursos para poder tomar decisiones objetivas, y que beneficien a la provincia pero que no perjudiquen otros ámbitos.

-Mientras sigue pendiente el arreglo de la carretera Teruel-Los Santos, la N-330. ¿Cómo van las obras de esos primeros cinco kilómetros que son los de la intersección con Teruel?

-Ese tramo ha ido más lento de lo que nos hubiera gustado. La ralentización se ha debido a modificaciones técnicas surgidas en el momento de ejecución de la obra, que no fue posible verlo durante la redacción del proyecto, por reposiciones de servicios afectados como desvíos de líneas de media tensión y de líneas de teléfono. Desde el Ministerio se trabaja para que esté a finales de año si es posible, pero dependemos de variables que no dependen de nosotros sino de otros organismos al participar otras administraciones en los expedientes.

-¿Y el tramo que queda hasta el límite con la provincia de Cuenca, que es el más largo, cuándo está previsto hacerlo?

-Como tenemos más avanzado el Estudio Informativo de la A-40, vamos a ver en qué términos queda y a partir de ahí se tomarán decisiones. La idea es que vaya incluido en ese tramo.

-¿Qué otras inversiones va a ejecutar el Ministerio de Transportes este año en la provincia?

-Estamos con la rehabilitación del tramo de la autovía A-23 entre Santa Eulalia del Campo y Teruel, que no es baladí puesto que son 8,5 millones aproximadamente. Es una intervención mucho más ambiciosa que el reasfaltado, puesto que se sustituye la capa de rodadura totalmente por compuestos más actuales y un mejor drenaje. Hay también una inversión en ventisqueros en toda la provincia de cerca de 850.000 euros. Está la avenida Sagunto, pendiente de hacer la adjudicación definitiva, sobre cuyo inicio hay que ser prudentes, y están las travesías de Alcañiz. Entre todo son unos 22 millones de inversión.

-¿Qué va a pasar con la A-25 entre Monreal del Campo y Alcolea del Pinar, será finalmente autovía o se quedará en el mejor de los casos en una carretera de dos carriles más uno?

-Ahora mismo se está redactando un Estudio Informativo con una propuesta de alternativas. Este estudio se adjudicó en 2021 y lo que yo dije es que hay criterios técnicos que favorecen más una 2+1. Esto es así porque en línea con la Estrategia de Movilidad 2030, cuyo marco normativo es la Ley de Movilidad Sostenible, que está dotada con presupuestos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, están priorizando la funcionalidad, la eficiencia, la sostenibilidad y el medio ambiente. Las carreteras 2+1 tienen menores afecciones ambientales respecto de una autovía, tienen mayor flexibilidad en las condiciones de diseño a la hora de hacer un trazado, mejoran los tiempos de viaje y mejoran la seguridad vial. Además, no son unas infraestructuras nuevas sino que cuentan con una amplia experiencia en muchos países europeos y han demostrado ser un modelo muy bueno y que funciona perfectamente en cualquier caso.

Una vez se haya sometido a información pública el Estudio Informativo, con las alternativas y con la decisión final, y se hayan resuelto las alegaciones, pues se hará una evaluación de impacto ambiental que concluirá con la propuesta más factible, y sin ninguna duda esa opción que se decida al final dará respuesta a las necesidades de movilidad cumpliendo con el compromiso de mejorar la conectividad reduciendo los tiempos de viaje.

-¿Corremos el riesgo de que se hagan infraestructuras viarias de menor capacidad al haber pasado dos décadas desde que se comprometieron y ser otros los criterios ministeriales actuales?

-Desde hace unos años, en línea con las directrices europeas, se ha objetivado y procedimentado el proceso de decisión acerca de qué infraestructuras son las más adecuadas. Son los técnicos los que proponen en base a un análisis multicriterio en el que se valoran aspectos como el impacto en el territorio, la funcionalidad, el retorno socioeconómico, el impacto ambiental y la seguridad vial. El tipo de vía que mejor encaja con las necesidades, por lo tanto, es el resultado de una amalgama de criterios que conducen a una solución que es la propuesta que más posibilidades tiene de salir adelante y la que finalmente debe adoptarse.

-¿Veremos obras en la A-68 en esta legislatura?

La A-68 es una autovía estratégica para el Bajo Aragón y como no puede ser de otra manera, tenemos todo el interés del mundo en sacarla adelante y tenerla cuanto antes. En el ámbito de Alcañiz tenemos dos tramos que son Ventas de Valdealgorfa-Alcañiz, y luego Alcañiz-El Regallo, que son fundamentales y no ha sido casualidad que hayan sido los primeros en adjudicarse la redacción del proyecto. Son los que tienen que dar servicio tanto al hospital como a Motorland. Lógicamente dependemos de la tramitación administrativa y nos gustaría que fueran más cortos los tiempos. Hacerse se harán, pero aventurar dar plazos es complicado porque administrativamente suele ser difícil de precisar.

-Otro tipo de infraestructura, en este caso eléctrica como es la línea Mezquita-Platea, ha tardado dos décadas pero se está haciendo por fin, ¿cuándo será una realidad?

-Esto forma parte del Plan de Actuación Específico para Teruel y estaba en la planificación energética del Gobierno de Zapatero. Sin embargo, en 2015 la línea desapareció de la planificación de Red Eléctrica Española. Al quitar el PP la subestación en 2015 lo que se hace indirectamente es impedir electrificar el tren; cosa que encaja con la retirada de la línea de altas prestaciones de las ayudas europeas. Al entrar el Gobierno de Pedro Sánchez estaba a meses de caducar la Declaración de Impacto Ambiental positiva, que ya la tenía, y se recuperó. La subestación de Platea ya está construida y la línea Mezquita-Platea esperamos tenerla a mediados del año que viene, y además se está trabajando en la línea de Platea a Requena, que permitirá hacer un mallado completo de la provincia y la capital, porque ahora solo tenemos una línea de alta tensión que si se cae no tenemos otra que nos permita dar suministro. Con esto aseguramos la potencia para la electrificación del tren y permitimos que no haya límite energético para la expansión del polígono de Platea.

-¿Cómo está la tramitación del Corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, el auténtico, el de altas prestaciones y doble vía electrificada?

-Hay que poner en contexto el escenario en el que nos encontramos esta infraestructura. En 2015 el Gobierno de Rajoy dejó caducar el Estudio Informativo del tramo entre Teruel y Sagunto y se aparcó el de Teruel Zaragoza. Cuando Pedro Sánchez llega al Gobierno se reactivan los dos pero a dos velocidades, porque entre Teruel y Sagunto hubo que empezar prácticamente desde cero la tramitación administrativa y por lo tanto ese va más lento. Entre Zaragoza y Teruel estamos esperando ya la solución definitiva con Declaración de Impacto Ambiental, esperemos que favorable, mientras que el otro está pendiente de someter a información pública. Y mientras, en 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy lo que impulsó fue una mejora de la infraestructura actual de la línea convencional incluida su electrificación, que es lo que se está ejecutando ahora.

-¿Puede interferir una cosa con la otra? Me refiero a que si electrificar la línea convencional puede retrasar el corredor auténtico de altas prestaciones.

-El Corredor Cantábrico-Mediterráneo va a seguir adelante, es diferente de las obras de mejora que se hacen ahora en la línea. Son dos infraestructuras que tienen también un objetivo diferente. Hay que recordar que con el PP fue sacado de la planificación europea, pero con Sánchez y los gobiernos autonómicos de Aragón y Valencia en aquel momento se volvió a incluir. No son incompatibles para nada, el corredor y la obra de mejora actual de la línea son cosas diferentes.

-El Ministerio de Transportes anunció recientemente la conexión directa de Teruel por tren con Madrid en noviembre. ¿Hay riesgo de que pueda retrasarse por las obras de ampliación de gálibos?

-Este servicio lo anunció el ministro y por lo que dijo, esta posibilidad no se contempla. A nivel técnico, si surge alguna circunstancia o algún impedimento, nosotros de momento no tenemos constancia de que haya algún tipo de incompatibilidad.

-Si las infraestructuras no llegan a la provincia tampoco llegan más guardias civiles, no porque no se oferten plazas sino porque no quieren venir. ¿Se está haciendo todo lo posible con los incentivos necesarios para revertir esta situación?

-Hay que ver cómo se llega a esta situación. Con Mariano Rajoy se mermó la inversión en seguridad con la tasa de reposición y se perdieron agentes, unos 12.000 o 14.000 en ese tiempo en todo el país. Cuando llegó Pedro Sánchez nos encontramos un cuerpo de Guardia Civil y Policía Nacional mermado totalmente en recursos, y a partir de ahí se intentó maximizar la oferta de empleo público para contrarrestarlo. Esos agentes se tienen que formar y hoy se ha conseguido revertir ese déficit, pero es verdad que todavía no es lo suficientemente amplio para poder dar la cobertura que había o las necesidades que hoy nos pide el territorio. Se está haciendo todo lo posible y la situación la conoce el Ministerio. Las propuestas de que tengan una mayor puntuación no se pueden hacer de una manera rápida porque luego podemos generar otro problema ya que debe ser consensuada y que tengan todas las garantías jurídicas. Las ofertas de empleo público se están llevando a lo máximo posible y se están buscando soluciones, pero insisto que son complicadas.

-¿Cree que el Plan de 130 Medidas del Reto Demográfico ha favorecido a la provincia?

-Ha funcionado en Teruel y ha tenido una acogida bastante positiva. Entre otras cosas contempla medidas como mejora de comunicaciones o profesionalización del turismo y es un engranaje más, junto con el Fite, orientado a captar población y favorecer el crecimiento económico.

-Una de las medidas era una fiscalidad diferenciada, pero en el caso de Teruel las ayudas al funcionamiento no se aplican al máximo. ¿Han explicado bien esto en Madrid?

-Sí, en Madrid son conocedores perfectamente de lo que es y de lo que pueden suponer. Lo que pasa es que ahora mismo la situación es complicada para tomar decisiones, puesto que hay que valorarlo y estudiarlo. Llevarlo al 20% es lo que nos gustaría a todos, pero no es tan sencillo. Estamos con unos presupuestos prorrogados y hay que buscar un encaje jurídico y legal. Y no es una decisión que se pueda tomar de manera inmediata y aplicarla. Hay que encajar diferentes aspectos y eso es lo que se está estudiando ahora mismo en Madrid.

-¿Cómo puede afectar la prórroga presupuestaria a Teruel?

-A aspectos que puedan ser críticos y grandes infraestructuras no va a afectar porque eso está garantizado. También es verdad que hay que recordar que el PP tumbó en el Senado la senda de déficit que hizo perder a Aragón 45 millones. Pero en cualquier caso, esa prórroga de presupuestos no va a paralizar el proyecto de país y el paraguas social, el crecimiento económico y la creación de empleo va a seguir adelante independientemente de que estemos con unos presupuestos prorrogados.

-¿Habrá alguna descentralización para Teruel después de la decepción que supuso lo de la Agencia Espacial Española?

-Sí, de hecho aquí en Teruel tenemos un caso de éxito rotundo que es el Centro de Competencias Digitales de Renfe. Fue de los primeros que se descentralizó del Estado, y la experiencia nos ha dicho que efectivamente es un caso totalmente de éxito porque ha generado empleo, valor y riqueza. La mayoría de los trabajadores que tenemos en el centro son de Teruel y por lo tanto estamos en esa línea de descentralizar.

-¿Cuándo está prevista la firma del Fite 2024?

-Está habiendo contactos entre el Ministerio de Política Territorial y el Gobierno de Aragón, pero todavía no tenemos una fecha cerrada; esperamos que no se retrase mucho.

-¿Está mejor conectada digitalmente la provincia con el programa UNICO?

-Están en marcha el programa normal de fibra y el del satélite Hispasat. El de fibra se está desarrollando más lento de lo que a nosotros nos gustaría, pero intervienen tantos actores que es extremadamente complejo coordinar a todos. La mayoría de los municipios tienen comprometidas fechas. Eso no para, es irreversible y llegará un momento más pronto que tarde en que todos los municipios tendrán conexión con fibra. Hasta que llegue ese momento se está atendiendo a través de satélite.

-¿Qué opina de la situación generada con la derogación de la Ley de Memoria Democrática?

-La memoria democrática es una cuestión de Estado y no nos cansaremos de defenderla. Por esa razón la ley estatal cubrirá lo que PP y Vox han derogado en Aragón, pero exhumar no es solo excavar y sacar restos, sino que se tiene que llevar un procedimiento, una base de datos de ADN, y cuando se deroga la ley todo eso lo deja en el aire.