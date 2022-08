La acera de la avenida Aragón de Teruel que circunda Pinilla será ensanchada

Por

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Teruel celebrada este lunes aprobó iniciar el expediente de contratación para la renovación del tramo de acera de la avenida Aragón situado entre las calles San Juan Bosco y Barcelona, que circundan el campo de fútbol de Pinilla. El consistorio dedicará a esta actuación una partida de 153.836,34 euros.



La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, explicó en rueda de prensa que la nueva acera tendrá una anchura de 2,7 metros, de los que 1,8 se destinará al paso de peatones y el resto a la instalación de farolas y árboles.



En concreto, se instalarán tres puntos de iluminación led y se plantarán 14 ejemplares de malus floribunda japónica, conocido como manzano de Japón. En este punto, Buj puntualizó que el Ayuntamiento de Teruel está “ampliando y diversificando” las especies existentes “para no caer en los problemas generados por la plantación de una única especie, que además es la que más problemas genera con las aceras y por las enfermedades que sufre”. Quiso también desmentir que el equipo de gobierno no se preocupa por las zonas verdes de la ciudad.



La junta de gobierno aprobó también este lunes la adjudicación a favor de la empresa Asfaltados y Hormigones Teruel SL de la obra de mejora de vías urbanas con el asfaltado de calles correspondiente a la presente anualidad. El Ayuntamiento destinará a esta actuación, que comenzará en octubre, 285.572,40 euros.



Las calles incluidas son la carretera de Alcañiz en la zona de la Universidad; la calle Las Viñas, la calle Montalbán, la ronda Dámaso Torán en la zona del mercado y del barrio Santo Cristo, la calle Pirineos, la calle Argentina, la ronda del Parque, la calle Compromiso de Caspe, la calle Isidoro de Antillón, la calle Tadeo Calomarde y la calle Los Enebros con la calle Pedro IV.



Asimismo, la junta de gobierno autorizó el gasto de 8.500 euros derivado de la organización de la programación cultural Tradiciónate, que será presentada este martes, así como la prórroga hasta 2024 del contrato de limpieza en las dependencias municipales del parque de tráfico de la Ciudad Escolar y de la caseta de la Policía Local en el depósito de vehículo de la plaza de toros, adjudicado a Julio Pérez. Otros asuntos

Respecto a la sentencia del Juzgado de lo Social Único de Teruel que declaró la improcedencia por no ajustarse a derecho de una sanción que el Patronato de la Fundación Bodas de Isabel interpuso a su directora-gerente por una falta muy grave de desobediencia y que consistió en la suspensión de empleo y sueldo de un mes, Buj indicó que la respeta y que será el propio Patronato el que decidirá si la recurre.



En cuanto a la estatua del Torico que restaura el Museo Provincial, la alcaldesa indicó que la decisión sobre su ubicación se tomará “de manera conjunta” una vez que el Ayuntamiento reciba los informes técnicos.



Por otro lado, sobre el Museo de la Guerra Civil, Batalla de Teruel, cuyas obras de construcción ha sacado a licitación el departamento de Cultura del Gobierno de Aragón con un presupuesto de 2.988.000 euros financiados a través del Fite, Emma Buj dijo que “el Ayuntamiento dará todas las facilidades para que salga adelante, como también hará con la ampliación del Museo de Teruel”.



Buj se congratuló de que la ciudad vaya a contar con un nuevo recurso turístico aunque precisó que “este museo siempre aparece en los papeles 12 meses antes de las elecciones”. También consideró que su ubicación, en una parcela del Gobierno de Aragón situada entre la Avenida Zaragoza y la calle del Carmen, “no es la idónea”.