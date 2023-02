La alcaldesa de Teruel anuncia que cesará de sus funciones al concejal de Deportes y Barrios Rurales detenido por una presunta agresión sexual

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj (PP), ha anunciado este lunes que cesará hoy mismo de todas sus funciones al concejal de Deportes y Barrios Rurales, Carlos Aranda (Ciudadanos), detenido el domingo por un presunto caso de agresión sexual. Aranda ha sido puesto a disposición judicial a la espera de declarar.

Buj ha dicho que a las 8 de la mañana le ha retirado la firma al concejal y que el decreto de cese se firmará a lo largo del día porque Ciudadanos le ha pedido que espere a la declaración ante el juez y a la reorganización del grupo.

En cuanto al pacto de gobierno PP-Cs, Buj ha asegurado que mantiene y que la formación naranja seguirá asumiendo Deportes y Barrios Rurales.



"Ciudadanos me ha pedido que espere unas horas hasta que (Aranda) haya declarado y ellos reorganicen el grupo; yo voy a ser fiel al pacto, corresponde a ellos y las competencias siguen ahí, pero espero que Fuertes (por Ramón Fuertes, líder de Cs en Teruel) me diga quien asume esas competencias", ha dicho Buj, quien también ha asegurado que no le va a "temblar el pulso" en pedir que "este señor deje el acta de concejal".

Carlos Aranda fue detenido el domingo después de que un joven acudiera a la comisaría de la Policía Nacional para denunciar ”tocamientos no consentidos” en la vivienda del edil. Según el joven, tras quedar durante la madrugada, ambos fueron al domicilio de Aranda donde se habría producido la presunta agresión sexual. Aprovechando un descuido, salió de la casa y puso la denuncia por la que Aranda fue arrestado poco después.