La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha anunciado este lunes a través de su cuenta de Twitter que ha dado positivo por covid en un test de antígenos. Buj ya estuvo contagiada hace unos meses. ”Ante un contacto estrecho con un positivo en COVID me he hecho un test de antígenos y he dado positivo. Ya lo he comunicado al Salud. Me encuentro bien y seguiré trabajando desde casa. Cuidaros mucho”, ha escrito.