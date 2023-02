La alcaldesa de Teruel pide a los actores voluntarios que sigan tirando del carro de Las Bodas

Por

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, mantuvo este viernes una reunión con los actores voluntarios de Las Bodas, donde también estaban los empleados de la Fundación y el concejal de Turismo, Javier Domingo, y les pidió que sigan tirando del carro, como lo han hecho hasta ahora, para que la próxima edición de Las Bodas de Isabel, que comienza el jueves 16 de febrero, se pueda desarrollar con normalidad. La también presidenta de la Fundación Bodas de Isabel quiso reunirse con los actores voluntarios para explicarles que se había llegado a un acuerdo con la hasta el miércoles directora gerente de Las Bodas de Isabel, Raquel Esteban, para rescindir su contrato, pero que la Fundación seguía trabajando en la próxima edición de Las Bodas.



Este acuerdo se alcanzó primero por parte del Patronato de la Fundación Bodas de Isabel el pasado 1 de febrero por unanimidad de sus patronos, que son el Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón, CEOE-Teruel, Caja Rural de Teruel y la Federación de Grupos de las Bodas de Isabel. Posteriormente, esta semana se hizo público tras firmar el acuerdo en el SAMA y se comunicó a la opinión pública en un escueto comunicado donde no se daba a conocer ni las causas ni los términos económicos del acuerdo alcanzado.



“Entiendo perfectamente la inquietud que tenían ante las noticias aparecidas y el cambio de situación, les he dado las explicaciones oportunas, hasta el punto donde podía dárselas, y sobre todo, he querido hacer un reconocimiento al conjunto de más de cien actores y voluntarios que tiene la Fundación y que son partícipes de Las Bodas, porque sin los actores y los voluntarios que acompañan a esos actores también voluntarios Las Bodas no podrían celebrarse” explicó la alcaldesa tras la reunión.



“Ellos siempre han tirado del carro hasta los momentos más complicados y por tanto lo que les he pedido es que lo hagan una vez más”, destacó y añadió que siempre han dado lo mejor de sí mismos por la ciudad. “Gracias a ellos tenemos una fiesta que es de interés turístico nacional y que aspira a ser de interés turístico internacional”, comentó.



“Es una labor voluntaria pero me consta su implicación en estos 25 años de trabajo y espero que otros 25 años más”, agregó.



La presidenta de la Fundación reconoció que habían sido unos días de mucha incertidumbre en cuanto a los acontecimientos que se han desencadenado, tras el acuerdo y los comunicados. “El siguiente paso era reunirme con los voluntarios y transmitirle lo que había pasado como presidenta de la Fundación y del Patronato”, comentó.



En cuanto a los guiones que Santiago Gascón tiene registrados en la SGAE y que el autor anunció el jueves que se reservaba el derecho de denegar su uso, la alcaldesa indicó que se había dirigido a él y ahora la Fundación le iba a solicitar que siguiera colaborando con la fiesta cediendo los guiones como ha hecho hasta ahora para que sigan Las Bodas con total normalidad, porque “me consta que es padre de parte de los guiones, que ha trabajado muchísimo por esta fiesta, siempre ha estado colaborando y le vamos a solicitar que siga siendo así”. Gascón se mostró el viernes dispuesto a hacerlo pero subrayó que lo que quería era que se “humanizara” la fiesta, que no se hablará en términos económicos, y que hubiera un reconocimiento tanto a la directora gerente de la Fundación Bodas de Isabel, como creadora de la fiesta, como a los voluntarios.



La alcaldesa recordó, tras la reunión, que el máximo reconocimiento que se le puede dar a los voluntarios es que son pregoneros de la edición de Las Bodas de Isabel de Segura de este año. “Esta decisión que se tomó por parte de la Fundación y del patronato es el máximo reconocimiento que se les puede hacer en este momento”, apuntó.



Algunos de los voluntarios que acudieron a la reunión, que se celebró en el local de ensayos de la Fundación Bodas de Isabel, apuntaron que habían solicitado que hubiera una figura que hiciera de enlace entre el patronato de la Fundación y ellos para poder recibir información de primera mano, tras lo que había pasado esta semana con la decisión del cese de la directora gerente del que se habían enterado por la prensa. Recordaron que son ellos los que salen a la calle y hacen posible la representación teatral sobre la leyenda de los Amantes. Incluso el jueves por la noche, tras conocer el cese de Esteban, lo hicieron a pesar del estupor con el que habían recibido la noticia. Otros voluntarios que colaboran con sus grupos recreacionistas tanto en las escenas teatrales como con los campeonatos recreacionistas confiaron en que la celebración pueda salir adelante y que la situación creada con la decisión de la Fundación de prescindir de su directora gerente no afecte al desarrollo de la recreación. CHA y EMT piden explicaciones

Mientras, Chunta Aragonesista, anunció que, a través de su portavoz municipal Marisa Romero, realizará una pregunta en el próximo pleno a la alcaldesa, como presidenta del patronato de Las Bodas, para que explique el despido de la gerente de la Fundación Bodas de Isabel. En concreto preguntará cuáles son los motivos y argumentos por los cuales la Fundación Bodas de Isabel, a través de su patronato que preside la alcaldesa, han decidido finalizar la relación laboral con la hasta ahora directora gerente a escasos días de la próxima edición. La pregunta ha sido registrada por escrito. En la motivación se recuerda que este verano hubo una sentencia que falló a favor de la hasta ahora gerente.



Por su parte, Espacio Municipalista-EMT demanda a Emma Buj la convocatoria urgente de una Junta de Portavoces para “dar explicaciones del lío que ha generado” a menos de una semana del comienzo de la recreación.



La formación exige “claridad absoluta” sobre el destino de los “fondos públicos” manejados por la Fundación Bodas de Isabel y la gestión de la presidenta del patronato Emma Buj, como alcaldesa del Ayuntamiento de Teruel.

Según ha trascendido en los medios de comunicación se ha firmado un acuerdo entre gerente y patronato de la Fundación que ha desembocado en la salida de Raquel Esteban de la misma, cláusulas de confidencialidad mediante, y “Emma Buj se ampara en esta cláusula para no dar cuenta” denuncian desde Espacio Municipalista, señalando que es “algo opaco para el contribuyente, que es quien financia la Fundación”.



EMT, a través de un comunicado,. exigió “conocer los términos del acuerdo y también el dinero que le ha costado al erario público esta operación” y afirmó que “Emma Buj debe dar cumplida cuenta de lo acontecido bajo su mandato en la Fundación, con claridad absoluta con la sociedad y especialmente para con sus representantes en el Ayuntamiento”.



La formación añade que la alcaldesa “podría haber pospuesto esta decisión hasta después de la edición que se celebrará en los próximos días, más cuando se desconoce el alcance de las pretensiones de Santiago Gascón y si las advertencias que ha hecho públicas se van a llevar a efecto”.



En un segundo comunicado pidió la “colaboración de todas las personas voluntarias, y que hacen posible las Bodas de Isabel de Segura”, para que a pesar de la irresponsabilidad de Emma Buj en la gestión de la Fundación, puedan celebrarse con normalidad este año.