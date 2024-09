La alcaldesa propone cambiar la denominación actual de “carretera” por Avenida Alcañiz

Por

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj dio ayer el pistoletazo de salida a las Fiestas de San León con la lectura del pregón en el que adelantó a los vecinos su intención de que la actual carretera de Alcañiz pase a ser denominada como avenida de Alcañiz. “Igual que la vía de entrada por Valencia es la avenida de Sagunto y la que llega a la ciudad desde la capital aragonesa es la avenida de Zaragoza, es de justicia que la vuestra pase a ser la Avenida de Alcañiz”.



La propuesta fue muy bien acogida por los numerosos vecinos que escuchaban a última hora de la tarde de ayer el pregón de inicio de fiestas y en el que la alcaldesa hizo una fotografía de la transformación urbanística d el barrio en los últimos años y de las nuevas dotaciones de infraestructuras deportivas y de educación que se han creado. La apuesta del equipo de gobierno del Ayuntamiento – dijo – no se va a quedar ahí sino que, según adelantó, “ el barrio de San León va a ser el de mayor potencial de creación de viviendas en un futuro cercano, como recoge el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)”.



“ De los 39 sectores de Suelo Urbano No Consolidado definidos en el Plan, 10 se localizan en San León con un total de 1095 viviendas. Además, se definen 2 sectores de Suelo Urbanizable, concretamente en Los Llanos de San Cristóbal y en la ampliación de Las Viñas, con un total de 1250 viviendas”, precisó la alcaldesa . Buj también relató que el PGOU contempla una reserva de suelo para la ampliación de la Universidad y prevé una conexión directa con el nuevo Hospital Obispo Polanco desde la rotonda de Leocadio Brun.



La alcaldesa invitó a los vecinos a que estos días de fiestas se paseen por el barrio y se detengan en mirar toda la transformación y mejora que ha experimentado en los últimos años. Buj enumeró algunos ejemplos de todas las mejoras que se han acometido, como las pistas de atletismo de última generación o el pabellón polideportivo "Pepe Lanzuela" en el que se están invirtiendo 2,3 millones de euros y que se podrán utilizar a principio del próximo año con una renovada imagen que combina estética, funcionalidad y durabilidad, señaló. La alcaldesa no se olvidó de nombrar la reforma del edificio del COAM como centro sociocultural, a punto de finalizar sus obras con 2,9 millones de inversión y que “va a ser el alma del barrio que empezará a palpitar en 2025”.



“Entre todos estamos construyendo un gran barrio”, afirmó la alcaldesa que concluyó el pregón deseando a los vecinos un nuevo éxito en estas fiestas 2024 que celebran a lo largo del fin de semana.