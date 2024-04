La andada por la salud de Teruel bate récord de participación en Las Arcillas

Por



Unas 500 personas se sumaron este sábado a la iniciativa de los consejos de salud de Teruel Centro y Teruel Ensanche para celebrar el Día de la Salud con una andada por el parque de las Arcillas y disfrutaron después de la feria instalada en la Glorieta para dar a conocer la labor de las entidades que desarrollan acciones de prevención y promoción en la ciudad.



Con dos itinerarios, uno de 5 kilómetros y otro de 10, los turolenses disfrutaron de una mañana espléndida para hacer ejercicio en plena naturaleza sin salir de la ciudad. La propuesta estaba coordinada por los consejos, el servicio de Deportes del Ayuntamiento y el IES Francés de Aranda cuyo alumnado del grado de Animación Sociodeportiva se ocupó de apoyar a los participantes a lo largo de todo el itinerario.



Vicenta Gonzalo, María José y María Amor caminan todos los días y cuando les propusieron participar en la actividad no lo dudaron. “Salimos a andar todos los días y la ruta es muy bonita”, comentó Vicenta Gonzalo.

María José aseguró que caminar es muy bueno para ellas. “Estamos mucho más ágiles y nos ayuda”, afirmó. Su amiga María Amor destacaba que había estado “muy a gusto” y que “el día estupendo había acompañado”.



Muchas familias con niños se sumaron a la iniciativa saludable como la de José Agustín Soriano. “Somos cinco y hemos venido todos, mi hijo estudia el módulo de actividades deportivas y por eso nos enteramos y es una ruta muy cómoda”, explicó.



El presidente del Consejo de Salud de Teruel Centro, Pepe Polo, aseguró que la respuesta de los turolenses había sido muy buena, superando la asistencia de ediciones anteriores que había rondado los 300 participantes. En esta ocasión había más de 400 inscripciones y también se sumó gente a última hora. Polo destacó la novedad de este día, la Feria de la Salud. “Supone poder exponer todo lo que son las actividades y lo que hacemos solidariamente y altruistamente todo el tejido asociativo de la ciudad. Es importante para que la gente sepa que no está sola y que no está solamente el centro de salud, sino que hay un montón de asociaciones que te ayudan y te permiten que tu vida o que el mundo sea más saludable”, valoró.



El presidente del Consejo de Salud Teruel Ensanche, Carlos Gracia, afirmó que la jornada había dejado “un muy buen sabor” y que la ciudad se había “volcado” con la propuesta de aglutinar todas las actividades en un único día de 9.00 a 14.00 horas. Asimismo, destacó la oportunidad que había supuesto para dar a conocer la actividad de las asociaciones.



En la feria había puestos informativos y actividades de diferentes entidades. Amanixer y Fundación DFA presentaron su Juego sobre ciudades accesibles; Cruz Roja mostró una de sus ambulancias y ofreció talleres de reanimación cardiopulmonar; Asapme animó a la gente a crear su chapa o imán del Día Mundial de la Salud; la Asociación Española contra el Cáncer ofreció información sobre la prevención del cáncer; Diabetes Teruel hizo lo propio con esta enfermedad; la mesa informativa de Alcer Teruel sensibilizó sobre la enfermedad renal; el programa Acompañando-T explicó su labor frente a la soledad no deseada. Había mesa informativa de la Asociación Parkinson Aragón y Psicara presentó su mesa de las emociones. Los propios profesionales sanitarios participaron con diferentes propuestas. La Unidad de Salud Bucodental preparó un flashmob para explicar de forma divertida cómo hay que cepillarse los dientes. La Unidad de Fisioterapia dio información sobre dolor y ejercicio físico e hizo un taller de estiramientos.



El Equipo de Atención Primaria de los dos centros de salud de la capital mostraron el Mapeo de activos donde se reflejaban las diferentes entidades que desarrollan acciones saludables en la ciudad. Además, invitaron a los turolenses a completar un semáforo de la salud donde pudieron expresar las cosas positivas (verde), aquello que les gustaría mejorar (ambar) y lo que está mal (rojo).



El Centro Municipal de Servicios Sociales y la Unidad Trabajo Social del Centro de Salud también estuvieron presentes para visibilizar su labor.



La médico del centro de salud Teruel Centro Mónica Lasheras destacó “el logro” que suponía haber coordinado la actividad de ambos consejos de salud, algo que no se había hecho nunca y consideró muy importante haber apostado por visibilizar todas las propuestas de la ciudad.