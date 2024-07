La creación literaria y el dibujo son ya un clásico del verano en el Campus de Teruel

Como cada verano y fieles a su cita acuden dos de los cursos más intensos y veteranos en el Campus de Teruel. Más de veinte años contemplan al curso de Creación literaria, impartido por Espido Freire, y otro tanto del curso de Dibujo y pintura, que dirige Marta Marco. Ambos son ya un clásico.

En la edición de este año, Espido ha contado con una escritora ya contrastada y consolidada como Carmen Amoraga. Ésta, fue la encargada de ‘destripar’ la novela y de analizar las claves, del género por excelencia, dentro la literatura. Si realizáramos comparaciones, “el cuento sería una canción y la novela una sinfonía”, expresó Amoraga en la clase vespertina, cuyo título era Una mirada personal a la novela.

La escritora valenciana ha sido la elegida por Freire, este año, para acompañarla en la didáctica de enseñar en el inicio de la creación literaria. Ver las distintas partes de la novela, su planificación, la estructura, los personajes, sus diálogos; un pormenorizado estudio de las partes, definiendo aquello en lo que se debe incidir y tener especial mimo para que nada se escape. Para que una novela tenga nivel, explica Espido Freire, “hay que definir bien los personajes”. En el mismo sentido se expresó Amoraga: “una novela vale lo que valen sus personajes”. Por eso, continuó: “no es importante lo que les pasa a los personajes, sino como lo afrontan”.

Un punto de vista muy importante en la creación literaria se sitúa en el narrador. Bien sea en primera persona o en tercera persona, ya sea omminiscente o equisciente. El rango de explicaciones para dar sentido a la escritura se posicionó en distintos elementos y todo ello tratado a una velocidad muy propia de una obra literaria, paralela a como transcurre la trama de un relato o narración. Fue un análisis puro, de profesional a cuasi profesionales, pues muchos de los alumnos ya tienen en mente proyectos para desarrollar nada más finalice el curso. Algunos de ellos no es la primera vez que acudían al curso dirigido por Espido Freire, “Ahora mismo tenemos más de un tercio de los alumnos de este año, que tienen más de un año de experiencia conmigo’, puntualizó. Quien por otra parte realiza este tipo de tareas habitualmente a lo largo del año. Espido confesó que Teruel tiene algo más, “lo que me atrae es el trato y la forma en la que te hacen sentir que eres de aquí. Me siento muy bien tratada en Teruel”, concluyó.

El dibujo y la pintura

Otro de los clásicos de la UVT es el dibujo. El objetivo del curso es fomentar la interpretación plástica de la realidad, conocer los principios básicos de anatomía artística para la correcta representación gráfica y pictórica del cuerpo humano.

En la clase de este lunes se desarrolló el inicio y las bases para que cada alumno pueda diferenciar y plasmar aquello que realmente quieren expresar. El comienzo fue el encaje de la figura humana, sus luces y sus sombras. Después, con papel oscuro y tiza blanca, manchar la luz y ver el trazo. Todo ello bajo la atenta mirada de Marta Marco y con la referencia de la figura humana en la pose de una modelo profesional, para que tanto los contornos como las luces y sombras puedan variar, según el movimiento que realiza quien está posando.



La técnica de las luces y las sombras cobra gran importancia en la realización de la figura humana

El nivel del alumnado de este curso es “mas bien elevado”, comentó Marco, profesora de la Universidad de Zaragoza. Profesores en activo u otros jubilados, estudiantes de Bellas Artes; el grupo era variopinto, “aunque alumnos más jóvenes, de media, que en cursos anteriores”, matizo la directora del curso. Con procedencia muy variada com Valencia, Huesca, Zaragoza, Castellón o Toledo e incluso de Rumanía.”Este año hemos rebasado el límite de alumnos y todos ellos deben tener una visión completa de lo que es la luz para estar aquí”.

El curso propone una progresión de materiales, técnicas y trabajos para que, desde el carboncillo o el lápiz de grafito, “lleguen al color con acuarela y a las técnicas húmedas”, señaló Marco.

“Me parece muy importante incidir en el papel de la figura hmana en las Bellas Artes. Necesitan la bse para hacer ilustraciones, diseños, etc”, recalcó la profesora y ante la escasez de modelos profesionales que posen durante horas en el trabajo de los alumnos.

Teledetección

El curso de Teledetección es otro de los cursos de la UVT que continuan un año más. El objetivo es “dar una visión de la teledetección con la que trabajamos en investigación”, señaló José Antonio Sobrino, director del curso.

Hay múltiples aplicaciones para este tipo de tecnología a través del tratamiento de imágenes por satélite. Por eso, buscan qué se puede medir, que se puede hacer, qué aplicaciones puede tener.

En el análisis del clima es una de las pautas más importantes, pues trabajan sobre los efectos del aumento de la temperatura de la tierra, la evaporación que se produce en los cultivos y para saber la necesidad de agua, qué cultivos son más apropiados para cada territorio con un análisis previo de semillas y tipo de terreno. Y un largo etcétera en lo que se refiere a la investigación del clima, sus cambios y sus consecuencias.

La teledetección es una de las herramientas más eficaces en el momento actual, por eso investiga también el efecto de cómo trabaja el ser humano; su tendencia a calentar el planeta, ya que todos los materiales que utilizamos poseen propiedades que aumentan la temperatura debido a la fricción de los materiales o composición.