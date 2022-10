La delegada del Gobierno en Aragón da ya por hecho que la Agencia Espacial no irá a Teruel

La delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano, da casi por hecho que la Agencia Espacial Española (AEE) no irá a Teruel por los criterios técnicos, que no políticos, que se han establecido. Se pronunció así este lunes en el programa La Rebotica de la SER, en el que reconoció que le molestaba asumirlo cuando no está decidido todavía, pero en cambio lo dio prácticamente por seguro.

En medio de la polémica generada por las condiciones que establecen los criterios técnicos para elegir la sede de la AEE por concurrencia competitiva, y que excluye de facto a territorios despoblados como Teruel al carecer de una amplia red de medios de transporte, AVE y cercanía a un aeropuerto con destinos internacionales, el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, planteó ayer la posibilidad de una candidatura conjunta con Teruel, aunque no parece que vaya a tener mucho recorrido a la vista de las primeras reacciones. Tanto desde la DGA como desde el Ayuntamiento manifestaron la intención de mantenerla en solitario.

En cualquier caso, las posibilidades de que sea elegida Teruel parecen ser nulas, a la vista de los criterios técnicos establecidos, según insistió ayer la delegada del Gobierno en Aragón, que el viernes, durante la rueda de prensa que ofreció sobre los Presupuestos Generales del Estado en la Comunidad Autónoma, ya manifestó que no había que confundir el proceso de descentralización de los organismos del Estado con la lucha contra la despoblación, porque el objetivo de estas dos medidas no era exactamente el mismo.

Defensa

El lunes fue más clara en el programa La Rebotica de la SER al dar por hecho que la Agencia Espacial no puede ir a Teruel. El fin de semana, la ministra de Educación, Pilar Alegría, ya defendió también los criterios establecidos por la comisión técnica, algo en lo que incidió Rosa Serrano puesto que diferenció entre la política del Ejecutivo de lucha contra la despoblación, y lo que son unos requisitos técnicos que fijan los expertos para que pueda ser operativo un organismo de este tipo.

La delegada del Gobierno dijo que no se podía llevar a Teruel una agencia como esta, por sus características especiales, “que no va a poder tener en su mano lo que necesita para poder funcionar”. Pidió verlo en ese sentido y reconoció que le “molestaba” estar “casi, casi asumiendo que no va a estar en Teruel”, cuando todavía la decisión no ha sido tomada.

Aclaró que “habrá otras agencias u otras instituciones que podrán ir sin ninguna duda a zonas despobladas, que es lo que se pretende”. Insistió en que se trata de algo que “está dentro de todos los criterios que conforman esta descentralización de la Administración”.

Precisó que “Teruel, como cualquier zona con el problema del reto demográfico podrá optar a todas las apuestas que desde el Gobierno se saquen”. Añadió al respecto que Teruel “tiene grandes potenciales” y que en esta materia estaba también el Perte Aeroespacial, “que moviliza bastante más que esta Agencia, que son 4.500 millones, y donde puede tener un potencial más importante que optar a la Agencia Espacial”. Serrano concluyó que “hay que seguir trabajando” y que Teruel ha estado financiada “para luchar contra la despoblación”.

Ayudas de funcionamiento

En el mismo espacio radiofónico de la SER, la delegada del Gobierno se mostró en cambio optimista con las ayudas de funcionamiento, que para su aplicación dijo que se estaba a la espera de un informe jurídico. En este caso sí que dio por hecho que se pondrán en marcha las ayudas y expresó su deseo de que “sea pronto”.

Aparte de las ayudas de funcionamiento, la delegada afirmó que “habrá más cosas para Teruel porque el compromiso es firme”. Precisó que el tema de las ayudas era “muy complicado” técnicamente. “Podemos tener muchísima voluntad, y eso no hay duda”, dijo Serrano, quien precisó que el montante económico no es el problema, sino “cómo se hace para llevarlo a cabo”, porque se trata de una diferenciación de una rebaja fiscal por la tasa demográfica.

En medio de esta situación, el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, propuso la posibilidad de concurrir de forma conjunta con Teruel por la Agencia Espacial, ya que esta ciudad zaragozana sí dispone de AVE y tiene acceso a un aeropuerto internacional en el tiempo requerido.

En declaraciones a Europa Press aclaró que “bajo ningún concepto pretendemos concurrir contra Teruel”. Opinó que se ha puesto a Teruel “en una situación muy complicada” tras la apuesta “muy seria y trabajada” que se había hecho como ciudad candidata “con aspiraciones a ganar”. Aclaró que lo de la candidatura conjunta es algo que está estudiando el municipio bilbilitano y que están trabajando con un asesor para ver las posibilidades.

Desde el Departamento de Ciencia indicaron que la apuesta del Ejecutivo aragonés seguía siendo Teruel, como se ha venido trabajando desde hace más de un año, pese a las dificultades que existen ahora por lo “incomprensible” de los criterios que se han fijado en los requisitos para presentar candidatura.

La Consejería de Ciencia insistió en que no tiran la toalla y que siguen trabajando para traer la Agencia a Teruel. De hecho, el próximo vierners habrá una nueva comisión técnica para elaborar la “mejor de las propuestas”.

Requisitos

La consejera Maru Díaz dijo que los requisitos establecidos en el proceso de concurrencia competitiva no facilitan en ningún caso una candidatura con varias sedes, posiblidad que ni siquiera es contemplada. Además, recalcó que “el polo investigador e innovador en la materia realmente está en Teruel, y flaco favor nos hacemos si dentro de Aragón ni tan siquiera ponemos en valor esto”.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, también aseguró que son partidarios de “mantener intacta” la candidatura en solitario de Teruel. El próximo viernes el Ayuntamiento aprobará una declaración institucional en el pleno extraordinario convocado para aprobar la modificación de las ordenanzas fiscales. En la misma se rechazarán los criterios y se pedirá eliminar la exigencia de contar con grandes infraestructuras de transporte.

Buj indicó que con las bases que se han publicado para optar a la sede de este organismo, cualquier ciudad que tenga AVE cumple con el requisito de aeropuerto internacional al estar casi todas a menos de una hora, lo que va a suponer que “se levanten muchas manos” para albergar la agencia.

“Nosotros mantenemos nuestras opciones”, dijo, además de recordar que el aeropuerto de Teruel admite vuelos de hasta 19 pasajeros y es internacional, si bien reconoció que no tener AVE “en estos momentos es casi lo que más penaliza”. Pese a ello se mantendrá intacta la candidatura al entender que es “buena” por el potencial que tiene con infraestructuras como el aeropuerto industrial y el Cefca, entre otras ventajas.

Por otra parte, el secretario territorial de CHA en las comarcas turolenses, José Manuel Salvador, criticó ayer las manifestaciones de la ministra de Ciencia, Diana Morant, reafirmándose en los criterios fijados para albergar la agencia con el argumento de que son condiciones “objetivas y técnicas” que no son excluyentes.

Salvador consideró que dejan la candidatura casi “sin opciones” y lamentó el “doble castigo desde Madrid” que eso supone, puesto que año tras año se niegan a la provincia las infraestructuras, y ahora se descarta a Teruel para albergar un organismo estatal por no tenerlas.