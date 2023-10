La DGA asegura que no organiza la formación contra la violencia de género en jóvenes

Por

La Consejería de Educación han precisado a EFE que el Gobierno de Aragón no es responsable de la supresión de ningún tipo de actividad formativa sobre igualdad, educación sexual y prevención de violencia de género en jóvenes “porque no puede cancelar algo que no organiza”.



Esta aclaración viene dada tras las declaraciones de la Coordinadora de Asociaciones Feministas de Teruel en las que responsabilizan al ejecutivo aragonés de la cancelación del programa de charlas que imparte en las aulas la educadora social experta en violencia machista Marina Marroquí.



Estas mismas fuentes del Gobierno de Aragón han explicado a EFE que se trata un programa del Ministerio de Igualdad “del que la DGA no tiene nada que ver con su organización”.



Asimismo, han negado la supresión de fondos para actividades formativas en prevención de violencia de género en jóvenes



Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón han asegurado a EFE que no se han recortado fondos en esta materia.