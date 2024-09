La DPT aprueba una modificación presupuestaria de 235.000 euros para conservación de carreteras

La Diputación Provincial de Teruel ha aprobado en el pleno del mes de septiembre una modificación presupuestaria por 541.271,02 euros. Esta modificación va a ir destinada a diferentes departamentos de la institución, demostrando que no son unas cuentas encorsetadas, sino que es un presupuesto vivo con capacidad de adaptación a las necesidades de la provincia y a las reglas de gasto vigentes desde este año.

La partida más importante de la modificación presupuestaria es un suplemento de crédito dedicado a la conservación de carreteras por contrata. Esta partida va a ir dedicada a hacer frente a la obra de emergencia para la reconstrucción de la plataforma en la carretera TE-V-8042 a Pitarque en su punto kilométrico 0+700. Joaquín Juste, presidente de la Diputación de Teruel, ha explicado que es una escollera afectada por las múltiples tormentas.

En materia de Obras, el pleno de la DPT ha aprobado también la cesión de medios propios, a través de TRAGSA, al Ayuntamiento de Teruel para que realicen las labores de mejora y acondicionamiento de la Cuesta de los Gitanos, como ha anunciado Joaquín Juste.

Además ha relatado la importancia de esta obra: “Es una salida y entrada al sur de Teruel muy demandada. Es muy necesaria, así como fue en el caso del Puente de la Equivocación que quedo desierta esa obra, condición indispensable para que a un ayuntamiento se le pueda ceder el medio propio como es TRAGSA”. Esta cesión se realiza mediante un nuevo convenio de colaboración entre ambas administraciones.

La modificación presupuestaria aprobada este miércoles contempla también un suplemento de crédito de 3.000 euros para la D.O. Melocotón de Calanda que recibe este incremento con motivo de la celebración de su 25 aniversario, un evento con el que la Diputación de Teruel se ha volcado en la búsqueda de la promoción de los alimentos de calidad de la provincia, y en especial, en este año, el melocotón y el jamón que celebran aniversario. Estos 3.000 euros se suman a los 10.000 que la institución provincial aporta a todas las denominaciones de origen para su promoción y desarrollo.

En materia de infraestructuras la Diputación de Teruel ha adquirido, por un total de 100.000 euros que se incluyen dentro de esta modificación presupuestaria, un espacio adecuado que permite la centralización de los materiales, documentos y equipo necesario para los Servicios de Recaudación, Gabinete Técnico Arquitectura y Oficina de Desarrollo Territorial y Programas de la Unión Europea de la DPT en Alcañiz.

El local propuesto será el sótano del edificio que ya posee la DPT en la capital del Bajo Aragón y que inicialmente será destinado a funciones de almacenamiento, mejorando la capacidad operativa del servicio y garantizando el cumplimiento de normativas sobre gestión documental y archivo, así como ha desgranado Joaquín Juste, presidente de la institución provincial.

En materia de Agricultura, la DPT incorpora una partida de 35.000 euros para la formalización de un convenio nominativo con Cereales Teruel para la impartición de quince encuentros presenciales en zonas rurales con el fin de fomentar un aprendizaje más inmersivo y participativo.

En materia deportiva, la modificación presupuestaria contempla un suplemento presupuestario de 13.000 euros de la partida presupuestaria dedicada a patrocinios deportivos con el objetivo de formalizar un contrato de patrocinio por importe de 6.000 euros con la organización del VI Rally de Teruel – Ciudad Mudéjar 2024 que se celebra en próximas fechas, y los 7.000 euros restantes para atender posibles patrocinios deportivos de eventos que se realicen en lo que quede de año. También en materia deportiva se incluye en este presupuesto de 2024 un convenio con Woman Cycling Days por importe de 8.000 euros. Este encuentro deportivo se organiza del 11 al 13 de octubre y está dirigido a mujeres. La finalidad es disfrutar del ciclismo en la Sierra de Albarracín, combinando salidas en bicicleta, talleres y charlas.

Finalmente se ha aprobado una transferencia de créditos a los ayuntamientos de Olba y de San Agustín por valor de 13.285 euros, que “son ayudas del Estado por los incendios”, ha explicado Joaquín Juste, presidente de la DPT, “al ayuntamiento de Olba se le destina 11.808 euros y al de San Agustín 1.476 euros”.

Rafael Samper, vicepresidente segundo de la Diputación de Teruel, ha expuesto que “se está intentando hacer la mejor gestión económica para no perder nada del presupuesto de 2024. Desde el equipo de gobierno todo el dinero que no se había ejecutado ha hecho esta modificación presupuestaria de 541.271 euros para que no se perdiese. Si no se hubiera ejecutado sería un problema para el presupuesto de 2025”





Mociones

La sesión ordinaria del mes de septiembre ha debatido además varias mociones presentadas por los diferentes grupos políticos.

La propuesta presentada por el grupo socialista relativa al desarrollo del espacio de servicios audiovisuales queda rechazada con los votos a favor de PSOE y los votos en contra de PP, TE y PAR.

La propuesta presentada por el grupo socialista de impulso de un plan estratégico para el eclipse total de sol de 2026 queda aprobada por unanimidad.

La propuesta presentada por el PP de rechazo a la comparación entre las Ayudas al Funcionamiento empresarial de Teruel, Cuenca y Soria, y la financiación singular de Cataluña, y solicitud de aplicación al 100% de las Ayudas al Funcionamiento queda aprobada por unanimidad.

La propuesta presentada por Teruel Existe relativa a la necesidad de mejorar la coordinación administrativa ante la llegada de personas migrantes queda aprobada por los votos a favor de PP, TE y PAR y los votos en contra del PSOE.

La propuesta presentada por Teruel Existe relativa a la adopción de medidas para paliar los daños ocasionados por las tormentas en varios pueblos de la provincia queda aprobada por unanimidad.