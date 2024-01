La DPT asegura que la capacidad de la Colonia Polster limita el número de participantes en la campaña de esquí escolar

Por

La Diputación Provincial de Teruel ha señalado que el número de alumnos que participan en la campaña de esquí escolar viene limitado por la capacidad de la Colonia Polster para acoger alumnos en sus instalaciones durante los cinco días que dura la estancia de los escolares en dicho centro.



Es una de las cuestiones a las que la institución provincial ha respondido a través de un comunicado a la nota de prensa del grupo socialista en la que acusaban al equipo de gobierno de “impedir a, al menos, 800 escolares turolenses practicar esquí en las pistas de la provincia”, tras la concesión de 1.216 plazas frente a las más de 2.000 solicitudes recibidas.



En el comunicado de la diputación, se especifica asimismo que durante los meses de invierno de este 2024 la campaña se desarrolla de la forma tradicional, con el procedente sorteo de los centros educativos que participan este año, al igual que se desarrolló hasta el año 2020, previo a la pandemia.



También se explica que los centros educativos que participan en la campaña en curso, la 2023/24, quedarán excluidos del sorteo de centros para la campaña del año que viene, como se ha hecho tradicionalmente.



Asimismo, se aclara que las jornadas de aprendizaje puestas en marcha por la anterior corporación fueron una medida excepcional que se desarrolló en los años posteriores a la pandemia de coronavirus, y que, puesto que la situación actual es de normalidad, se ha vuelto a la campaña tradicional.



Otro punto que trata el comunicado es que en la temporada 2021/22, según la propia carta remitida por esta diputación a los escolares, firmada por Susana Traver, diputada delegada del servicio en este momento, se ponía en marcha esta campaña de apoyo al esquí “tras haber tenido que cancelar la tradicional campaña de esquí por motivos de pandemia”.



Dado que la situación de pandemia ya no está vigente, esta campaña de fomento del esquí obligaba a las familias a abonar el transporte hasta las pistas y, en caso de pernoctación de los escolares, el coste de la estancia y la cena, y además el máximo de días de estancia en esta convocatoria era de cinco.



También se indica que la temporada 2022/23, donde convivieron la campaña de esquí y las jornadas de aprendizaje, los centros educativos que se acogieron al modelo excepcional creado por la pandemia tenían que abonar el transporte hasta las pistas y, en caso de pernoctación de los escolares, el coste de la estancia y la cena.



El máximo de días de estancia en esta convocatoria era de tres, frente a los cinco días de estancia en la Colonia Pólster que ofrece la Campaña de Esquí Escolar.



Y por último, se señala que durante la temporada 2022/23 la Diputación de Teruel recibió varias quejas por parte de padres y centros educativos referentes a las “Jornadas de aprendizaje”.



Ya que al conjugar ambos modelos y tener Aramon campañas similares concertadas previamente con otras entidades, no todos los centros pudieron acudir los días deseados por falta de monitores de esquí, pertenecientes a Aramon, o tuvieron las horas de clase de esquí en un horario no deseado debido a la afluencia excesiva de estudiantes a las pistas para aprender este deporte.